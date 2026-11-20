Vremea se schimbă la sfârșitul lunii noiembrie. Ce temperaturi anunță ANM de Ziua Națională și înainte de Crăciun
România se pregătește pentru începutul iernii calendaristice, iar cea mai recentă prognoză publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată că sfârșitul lunii noiembrie va aduce temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite, în timp ce primele săptămâni din decembrie vor fi caracterizate de valori termice apropiate de normalul perioadei. În apropierea Crăciunului, meteorologii estimează chiar o ușoară încălzire în anumite regiuni ale țării, însă precipitațiile vor avea, în general, cantități apropiate de mediile climatologice.
Prognoza acoperă intervalul 23 noiembrie – 21 decembrie 2026 și oferă primele indicii despre evoluția vremii în perioada minivacanței de 1 Decembrie, dar și în zilele în care românii încep pregătirile pentru sărbătorile de iarnă.
Temperaturi sub normalul perioadei în toată țara
Ultima săptămână din noiembrie va fi caracterizată de o vreme mai rece decât în mod obișnuit, temperaturile medii urmând să se situeze ușor sub valorile specifice acestei perioade în toate regiunile României, cu abateri negative mai pronunțate în zonele montane și submontane.
În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități mai mari decât cele normale în vestul și centrul țării, în timp ce în celelalte regiuni acestea vor fi apropiate de mediile climatologice.
În zonele montane, temperaturile scăzute pot favoriza apariția ninsorilor, însă prognoza pe patru săptămâni nu permite stabilirea exactă a zilelor sau localităților în care va ninge.
Cum va fi vremea de Ziua Națională a României
Săptămâna care include sărbătoarea Sfântului Andrei, Ziua Națională a României și începutul iernii calendaristice va aduce temperaturi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării, în timp ce în regiunile sud-estice valorile medii vor fi ușor mai scăzute.
Pentru românii care intenționează să participe la paradele militare organizate de 1 Decembrie sau să călătorească în minivacanță, prognoza indică o perioadă fără abateri termice importante la nivel național, deși condițiile concrete pot varia considerabil de la o localitate la alta.
Totodată, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul și sudul țării, precum și în zonele montane aferente, ceea ce înseamnă că, în ansamblu, sunt estimate mai puține precipitații decât în mod obișnuit.
7 – 14 decembrie. Temperaturi normale și precipitații mai multe în sud
În cea de-a doua săptămână a lunii decembrie, meteorologii anticipează o stabilizare a regimului termic, temperaturile medii urmând să se situeze în jurul valorilor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.
În schimb, sudul țării ar putea înregistra cantități de precipitații ușor peste mediile climatologice, în timp ce în restul teritoriului regimul pluviometric va rămâne apropiat de cel obișnuit.
Aceste estimări nu indică însă dacă precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare, acest lucru depinzând de temperaturile și condițiile atmosferice din fiecare zi.
14 – 21 decembrie. Încălzire ușoară în săptămâna dinaintea Crăciunului
Ultima săptămână inclusă în prognoza ANM aduce perspectiva unor temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile medii se vor menține în jurul normalului climatologic.
În privința precipitațiilor, meteorologii estimează cantități apropiate de mediile specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fără să fie evidențiate regiuni cu abateri importante.
Deși această evoluție sugerează o vreme relativ blândă în anumite zone înaintea sărbătorilor, nu se poate spune deocamdată dacă România va avea sau nu un Crăciun cu zăpadă, deoarece prognoza actuală se încheie pe 21 decembrie.
ANM precizează că estimările pentru patru săptămâni urmăresc abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de mediile climatologice, fără să poată anticipa cu exactitate fenomenele meteorologice de scurtă durată. Prin urmare, pentru informații despre ninsori, ger sau condițiile meteo din zilele de sărbătoare, vor fi necesare prognoze actualizate, emise mai aproape de datele respective.