Temperaturi sub normalul perioadei în toată țara

Ultima săptămână din noiembrie va fi caracterizată de o vreme mai rece decât în mod obișnuit, temperaturile medii urmând să se situeze ușor sub valorile specifice acestei perioade în toate regiunile României, cu abateri negative mai pronunțate în zonele montane și submontane.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități mai mari decât cele normale în vestul și centrul țării, în timp ce în celelalte regiuni acestea vor fi apropiate de mediile climatologice.

În zonele montane, temperaturile scăzute pot favoriza apariția ninsorilor, însă prognoza pe patru săptămâni nu permite stabilirea exactă a zilelor sau localităților în care va ninge.

Cum va fi vremea de Ziua Națională a României

Săptămâna care include sărbătoarea Sfântului Andrei, Ziua Națională a României și începutul iernii calendaristice va aduce temperaturi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării, în timp ce în regiunile sud-estice valorile medii vor fi ușor mai scăzute.

Pentru românii care intenționează să participe la paradele militare organizate de 1 Decembrie sau să călătorească în minivacanță, prognoza indică o perioadă fără abateri termice importante la nivel național, deși condițiile concrete pot varia considerabil de la o localitate la alta.

Totodată, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul și sudul țării, precum și în zonele montane aferente, ceea ce înseamnă că, în ansamblu, sunt estimate mai puține precipitații decât în mod obișnuit.

7 – 14 decembrie. Temperaturi normale și precipitații mai multe în sud

În cea de-a doua săptămână a lunii decembrie, meteorologii anticipează o stabilizare a regimului termic, temperaturile medii urmând să se situeze în jurul valorilor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.