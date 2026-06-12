Cât costă șezlongurile în Thassos în vara lui 2026. Informațiile pe care românii le caută înainte de concediu

Mai mulți turiști au relatat că nu au plătit nimic pentru șezlongurile obișnuite, fiind suficientă comandarea unor băuturi sau gustări. Situația este diferită însă pentru zonele premium, unde există fotolii, paturi de plajă sau baldachine.

Un turist a povestit că pentru un baldachin tip leagăn destinat unui grup de trei persoane i s-a cerut o consumație minimă de 120 de euro. Aceste zone sunt însă considerate facilități premium și nu reprezintă regula pe întreaga plajă.

Modelul „șezlong gratuit, consumație obligatorie” domină insula

Cei mai mulți români care au vizitat Thassos în ultimele săptămâni spun că sistemul practicat pe insulă este diferit de cel întâlnit în multe stațiuni din România.

La majoritatea plajelor, șezlongul nu se plătește separat. În schimb, turiștii trebuie să consume produse de la barul sau taverna care administrează zona respectivă. Astfel, în funcție de plajă și de poziția șezlongului, costul real este dat de valoarea minimă a consumației și nu de închirierea propriu-zisă a șezlongului.

Unde sunt cele mai mari costuri

Există însă și excepții. La Marble Beach, una dintre cele mai fotografiate plaje din Thassos datorită apei turcoaz și pietricelelor albe, turiștii spun că tariful este de aproximativ 25 de euro de persoană, sumă care include și o băutură.

La Scala Beach, în primul rând de șezlonguri, consumația minimă obligatorie ajunge la aproximativ 30 de euro de persoană.

Printre cele mai ridicate costuri menționate de turiști se numără cele de la Pachis Beach. Aici există zone unde seturile premium pot presupune consum minim de 50 sau chiar 100 de euro. Cu toate acestea, mulți români spun că plaja compensează prin peisaj, umbra naturală oferită de pini și restaurantele apreciate pentru preparatele tradiționale grecești.