Cât costă șezlongurile în Thassos în vara lui 2026. Informațiile pe care românii le caută înainte de concediu
Sezonul vacanțelor a început deja, iar mii de români au pornit spre Grecia, una dintre destinațiile preferate de peste un deceniu. Thassos rămâne și în vara lui 2026 în topul alegerilor pentru familii, datorită plajelor spectaculoase, distanței relativ mici față de România și prețurilor considerate încă accesibile comparativ cu alte insule elene. Una dintre întrebările care apare cel mai des pe grupurile dedicate turiștilor este cât costă șezlongurile și ce consum minim este necesar pentru a ocupa un loc pe plajă.
Golden Beach rămâne una dintre cele mai accesibile plaje
Potrivit informațiilor distribuite de turiști pe grupul de Facebook Forum Thassos, la Golden Beach șezlongurile clasice sunt încă oferite gratuit în multe zone, în schimbul unei consumații la beach bar.
Mai mulți turiști au relatat că nu au plătit nimic pentru șezlongurile obișnuite, fiind suficientă comandarea unor băuturi sau gustări. Situația este diferită însă pentru zonele premium, unde există fotolii, paturi de plajă sau baldachine.
Un turist a povestit că pentru un baldachin tip leagăn destinat unui grup de trei persoane i s-a cerut o consumație minimă de 120 de euro. Aceste zone sunt însă considerate facilități premium și nu reprezintă regula pe întreaga plajă.
Modelul „șezlong gratuit, consumație obligatorie” domină insula
Cei mai mulți români care au vizitat Thassos în ultimele săptămâni spun că sistemul practicat pe insulă este diferit de cel întâlnit în multe stațiuni din România.
La majoritatea plajelor, șezlongul nu se plătește separat. În schimb, turiștii trebuie să consume produse de la barul sau taverna care administrează zona respectivă. Astfel, în funcție de plajă și de poziția șezlongului, costul real este dat de valoarea minimă a consumației și nu de închirierea propriu-zisă a șezlongului.
Unde sunt cele mai mari costuri
Există însă și excepții. La Marble Beach, una dintre cele mai fotografiate plaje din Thassos datorită apei turcoaz și pietricelelor albe, turiștii spun că tariful este de aproximativ 25 de euro de persoană, sumă care include și o băutură.
La Scala Beach, în primul rând de șezlonguri, consumația minimă obligatorie ajunge la aproximativ 30 de euro de persoană.
Printre cele mai ridicate costuri menționate de turiști se numără cele de la Pachis Beach. Aici există zone unde seturile premium pot presupune consum minim de 50 sau chiar 100 de euro. Cu toate acestea, mulți români spun că plaja compensează prin peisaj, umbra naturală oferită de pini și restaurantele apreciate pentru preparatele tradiționale grecești.
Top 5 plaje din Thassos preferate de români
1. Golden Beach. Cea mai populară plajă a insulei, ideală pentru familii cu copii, datorită intrării line în apă și nisipului fin.
2. Marble Beach. Celebră pentru culoarea spectaculoasă a apei și peisajele care apar frecvent pe rețelele sociale.
3. Pachis Beach. Apreciată pentru nisipul fin, umbra naturală și atmosfera relaxată.
4. La Scala Beach. Una dintre cele mai moderne plaje din Thassos, preferată de cei care caută servicii premium.
5. Paradise Beach. Considerată de mulți turiști una dintre cele mai frumoase plaje naturale ale insulei, cu apă limpede și peisaje exotice.
Ce trebuie să știe românii înainte de vacanță
Cei care pleacă în Thassos în această vară trebuie să știe că prețurile diferă semnificativ de la o plajă la alta și chiar de la un rând de șezlonguri la altul. În cele mai multe cazuri, șezlongurile clasice pot fi folosite gratuit dacă se consumă produse de la beach bar, însă zonele premium vin cu cerințe de consum minim care pot depăși 30-50 de euro și, în unele cazuri, chiar 100 de euro.
Pentru familiile care vor să își țină bugetul sub control, Golden Beach și Paradise Beach rămân printre cele mai bune opțiuni, oferind un raport foarte bun între costuri, servicii și frumusețea peisajului care a făcut din Thassos una dintre cele mai iubite destinații de vacanță pentru români.