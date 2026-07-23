Amenda pe care o pot primi românii încă din prima zi de vacanță în Grecia. Mulți șoferi nu cunosc regula

Mulți turiști sunt tentați să lase mașina pentru câteva minute în apropierea plajelor, porturilor sau centrelor istorice, considerând că nu vor avea probleme. În realitate, controalele sunt dese, iar parcarea neregulamentară este tratată cu seriozitate.

În numeroase destinații turistice, agenții de poliție patrulează constant și verifică vehiculele parcate în locuri interzise, pe trotuare, în apropierea trecerilor de pietoni sau în zone unde accesul trebuie să rămână liber.

Șoferii români trebuie să fie atenți încă de la sosire

Pentru cei care ajung în Grecia cu mașina personală, primele ore după sosire sunt adesea cele mai aglomerate. Găsirea unui loc de parcare poate deveni dificilă, însă alegerea unei variante rapide, dar ilegale, poate costa scump.

În multe localități turistice, indicatoarele rutiere trebuie respectate cu strictețe, iar lipsa unui loc liber nu reprezintă o justificare pentru parcarea într-o zonă interzisă. Autoritățile locale urmăresc în special zonele cu trafic intens și locurile unde mașinile parcate neregulamentar pot îngreuna circulația.

Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să folosească parcările amenajate sau spațiile unde oprirea este permisă, chiar dacă acestea sunt situate la o distanță mai mare de plajă sau de obiectivele turistice.

Controalele sunt mai stricte în sezonul de vacanță

Perioada verii aduce milioane de turiști în Grecia, iar odată cu creșterea numărului de autoturisme cresc și verificările efectuate de autorități. Stațiunile și insulele reprezintă unele dintre zonele în care regulile privind parcarea sunt aplicate cel mai strict.

O amendă primită chiar la începutul concediului poate transforma o vacanță relaxantă într-o experiență neplăcută. De aceea, șoferii sunt încurajați să verifice cu atenție semnele de circulație și să evite orice loc în care parcarea este interzisă, indiferent dacă intenționează să lase mașina doar pentru câteva minute.