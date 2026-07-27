Cât valorează domeniul unde este înmormântată Prințesa Diana. Archie și Lilibet au ajuns pentru prima dată la mormântul bunicii lor
Meghan Markle a publicat imagini rare din vacanța petrecută alături de Prințul Harry și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, iar una dintre fotografii a atras imediat atenția fanilor familiei regale. Pentru prima dată, cei doi copii au vizitat domeniul Althorp, locul în care a copilărit Prințesa Diana și unde aceasta este înmormântată. Vizita are o încărcătură emoțională aparte pentru Harry, iar reședința istorică a familiei Spencer este una dintre cele mai valoroase proprietăți private din Marea Britanie, fiind estimată la peste 100 de milioane de lire sterline.
Archie și Lilibet, pentru prima dată la mormântul bunicii lor
Imaginile publicate de Meghan Markle pe Instagram, însoțite de descrierea simplă „Summer Holiday”, surprind mai multe momente din vacanța petrecută de familia Sussex, atât pe litoralul Portugaliei, cât și în Northamptonshire, la domeniul Althorp.
Ca de fiecare dată, Meghan și Harry au avut grijă ca fețele copiilor să nu fie vizibile în fotografii, protejându-le intimitatea.
În fotografiile realizate la Althorp, Lilibet apare plimbându-se pe aleile domeniului, iar Archie este surprins desculț, bucurându-se de natură. Potrivit Daily Mail, familia ar fi depus flori atât la mormântul Prințesei Diana, cât și la memorialul ridicat în memoria acesteia.
Pentru Archie și Lilibet, aceasta a fost prima vizită la locul de odihnă al bunicii pe care nu au cunoscut-o niciodată, în timp ce pentru Prințul Harry momentul a avut o semnificație profund personală.
Vezi această postare pe Instagram
Harry: „În sfârșit, o aduceam pe fata visurilor mele acasă”
Vizita a readus în atenție un pasaj din autobiografia lui Harry, Spare, în care acesta povestește despre prima dată când a mers la Althorp împreună cu Meghan Markle.
„În sfârșit, o aduceam pe fata visurilor mele acasă pentru a o cunoaște pe mama”, a scris Prințul Harry, descriind emoțiile pe care le-a trăit atunci când a ajuns la mormântul Prințesei Diana împreună cu viitoarea sa soție.
Actuala vizită are o încărcătură și mai mare, deoarece este pentru prima dată când cei doi copii ai cuplului ajung în locul în care este înmormântată bunica lor.
Cât valorează domeniul Althorp
Domeniul Althorp, aflat în proprietatea lui Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, este una dintre cele mai cunoscute și valoroase proprietăți aristocratice din Regatul Unit. Reședința istorică se întinde pe aproximativ 13.000-15.000 de acri (peste 5.000 de hectare), în funcție de sursa de referință, și aparține familiei Spencer de mai bine de cinci secole.
Deși nu există o evaluare oficială făcută publică, specialiștii în proprietăți istorice estimează că întregul domeniu valorează între 100 și 150 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 120-180 de milioane de euro.
Valoarea ridicată nu este dată doar de suprafața impresionantă a terenurilor agricole și a pădurilor, ci și de conacul Althorp House, monument istoric de gradul I, de colecțiile de artă și mobilier vechi de sute de ani și de importanța istorică a proprietății.
De ce mormântul Prințesei Diana nu poate fi vizitat
Spre deosebire de alte locuri memoriale dedicate membrilor familiei regale britanice, mormântul Prințesei Diana nu este deschis publicului. Acesta se află pe o mică insulă privată din mijlocul lacului Oval Lake, în inima domeniului Althorp. Accesul este permis doar familiei și persoanelor autorizate, tocmai pentru a proteja liniștea locului de odihnă al Prințesei de Wales.
Vizitatorii care ajung la Althorp în perioada în care domeniul este deschis publicului pot vedea lacul și memorialul dedicat Dianei, însă nu pot păși pe insula unde se află mormântul.
O proprietate cu o valoare care depășește aspectul financiar
Althorp nu este doar una dintre cele mai valoroase proprietăți private din Marea Britanie, ci și un loc încărcat de simbolism pentru familia Spencer și pentru milioane de oameni care au admirat-o pe Prințesa Diana.
Pentru Prințul Harry, domeniul reprezintă locul copilăriei mamei sale și spațiul în care poate păstra vie legătura dintre copiii săi și memoria celei supranumite „Prințesa Inimilor”. Vizita lui Archie și Lilibet la Althorp marchează astfel un moment important în istoria familiei Sussex, transformând vacanța din această vară într-o călătorie cu o profundă încărcătură emoțională, dincolo de peisajele spectaculoase și momentele de relaxare surprinse în fotografiile publicate de Meghan Markle.