Cât valorează domeniul unde este înmormântată Prințesa Diana. Archie și Lilibet au ajuns pentru prima dată la mormântul bunicii lor

Ca de fiecare dată, Meghan și Harry au avut grijă ca fețele copiilor să nu fie vizibile în fotografii, protejându-le intimitatea.

În fotografiile realizate la Althorp, Lilibet apare plimbându-se pe aleile domeniului, iar Archie este surprins desculț, bucurându-se de natură. Potrivit Daily Mail, familia ar fi depus flori atât la mormântul Prințesei Diana, cât și la memorialul ridicat în memoria acesteia.

Pentru Archie și Lilibet, aceasta a fost prima vizită la locul de odihnă al bunicii pe care nu au cunoscut-o niciodată, în timp ce pentru Prințul Harry momentul a avut o semnificație profund personală.

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Harry: „În sfârșit, o aduceam pe fata visurilor mele acasă”

Vizita a readus în atenție un pasaj din autobiografia lui Harry, Spare, în care acesta povestește despre prima dată când a mers la Althorp împreună cu Meghan Markle.

„În sfârșit, o aduceam pe fata visurilor mele acasă pentru a o cunoaște pe mama”, a scris Prințul Harry, descriind emoțiile pe care le-a trăit atunci când a ajuns la mormântul Prințesei Diana împreună cu viitoarea sa soție.

Actuala vizită are o încărcătură și mai mare, deoarece este pentru prima dată când cei doi copii ai cuplului ajung în locul în care este înmormântată bunica lor.

Cât valorează domeniul Althorp

Domeniul Althorp, aflat în proprietatea lui Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, este una dintre cele mai cunoscute și valoroase proprietăți aristocratice din Regatul Unit. Reședința istorică se întinde pe aproximativ 13.000-15.000 de acri (peste 5.000 de hectare), în funcție de sursa de referință, și aparține familiei Spencer de mai bine de cinci secole.