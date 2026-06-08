Scumpiri masive în Thassos înainte de sezonul estival 2026. Cât costă un șezlong în primul rând la plajă și ce consumație trebuie să faci

Cât trebuie să cheltuiești pentru un șezlong în Thassos

Un exemplu care a atras atenția turiștilor este cel al beach barului Scala din Thassos. Potrivit informațiilor publicate de turiști pe grupurile dedicate insulei, pentru ocuparea unui șezlong din primul rând este necesară o consumație minimă de 30 de euro de persoană.

Asta înseamnă aproximativ 150-160 de lei pentru fiecare turist, sumă care poate crește dacă sunt comandate produse suplimentare. Informația a stârnit numeroase reacții în mediul online.

„Consumație obligatorie 30 euro de persoană în primul rând de șezlonguri”, a scris un turist pe Forum Thassos, mesajul fiind rapid distribuit și comentat de alți români care își pregătesc vacanța în Grecia.

În ciuda acestor costuri, Thassos continuă să atragă mii de turiști în fiecare sezon datorită plajelor spectaculoase și atmosferei autentice.

De ce rămâne Thassos una dintre cele mai căutate insule grecești

Printre cele mai populare atracții ale insulei se numără celebra Marble Beach, cunoscută pentru pietricelele albe care oferă apei o nuanță turcoaz impresionantă. De asemenea, Paradise Beach și Golden Beach se află în topul preferințelor turiștilor care aleg Thassos pentru vacanța de vară.

Cei care vor să descopere și partea tradițională a insulei pot vizita Theologos, unul dintre cele mai vechi și pitorești sate de munte. Localitatea este apreciată pentru arhitectura sa autentică și pentru preparatele tradiționale grecești.

Pe lista locurilor recomandate se află și satele Panagia, Kastro, Kazaviti, Kallirachi și Sotiros, dar și cascadele din apropierea localităților Kastro, Maries și Theologos.

Cât costă cazarea în Thassos în vara lui 2026

Bugetul necesar pentru cazare diferă în funcție de perioada aleasă și de nivelul de confort dorit. Pentru o cameră standard sau un studio, prețurile pornesc de la aproximativ 40-60 de euro pe noapte.