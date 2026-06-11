Turiștii care își blochează locul pe nisip riscă sute de euro amendă. Regulile noi aplicate în Grecia
Grecia, una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanța de vară, a început să aplice tot mai strict regulile privind utilizarea plajelor publice, după ce tot mai mulți turiști au încercat să își „rezerve” locurile pe nisip lăsând umbrele, șezlonguri sau alte obiecte peste noapte. Autoritățile avertizează că această practică este ilegală și poate aduce amenzi de până la 300 de euro, iar echipamentele abandonate sunt ridicate fără avertisment.
Amenda de 300 de euro pe plajele din Grecia
În ultimii ani, în special în zonele foarte căutate de turiști, precum peninsula Halkidiki, fenomenul rezervării ilegale a locurilor pe plajă a devenit tot mai răspândit. Mulți vizitatori lasă umbrele, șezlonguri, măsuțe, saltele sau chiar obiecte prinse cu lacăte pentru a se asigura că vor găsi același loc liber și în ziua următoare.
Autoritățile locale consideră însă că acest comportament afectează accesul liber la plajele publice și îi dezavantajează pe ceilalți turiști care sosesc dimineața și descoperă porțiuni întregi de nisip ocupate artificial.
Din acest motiv, echipe ale municipalităților ies pe plaje încă de la primele ore ale dimineții și ridică toate obiectele lăsate nesupravegheate peste noapte. În unele cazuri sunt folosite chiar și utilaje pentru colectarea echipamentelor abandonate.
Plajele publice nu pot fi rezervate
Primarii din Halkidiki au transmis în repetate rânduri că plajele publice aparțin tuturor și că nimeni nu poate pretinde drepturi asupra unei porțiuni de nisip doar pentru că a lăsat acolo o umbrelă.
Singurele zone care pot fi ocupate permanent sunt cele concesionate legal operatorilor de plajă, care plătesc chirii către municipalități și funcționează în baza unor autorizații oficiale.
În rest, orice turist are dreptul să își aducă propriul echipament și să îl folosească pe durata zilei, însă este obligat să îl strângă atunci când pleacă.
„Plaja este liberă pentru toată lumea. Nimeni nu are dreptul să își rezerve o parte din ea”, au transmis reprezentanții autorităților locale.
Unde se aplică regulile
Măsurile nu vizează doar Halkidiki. Aceeași politică este aplicată pe o mare parte a litoralului din nordul Greciei, de la Kavala până la Alexandroupolis, zone frecventate inclusiv de foarte mulți turiști români.
În aceste regiuni, accesul pe numeroase plaje municipale este gratuit, iar vizitatorii pot veni cu propriile umbrele și șezlonguri fără taxe suplimentare. În schimb, există obligația de a elibera complet spațiul la finalul zilei.
Pe fondul aglomerației din sezonul estival, controalele au devenit mai dese, iar amenzile sunt aplicate tot mai frecvent.
Plajele unde nu ai voie să îți pui prosopul
În ultimii ani, Grecia a devenit cunoscută și pentru așa-numita mișcare „Free Beach”, apărută după ce numeroase plaje au fost ocupate aproape integral de șezlonguri și beach baruri.
Ca urmare a controalelor efectuate de autorități, au fost identificate mai multe plaje unde accesul liber al turiștilor era limitat. În prezent, pe anumite sectoare concesionate din insule precum Mykonos, Paros sau Naxos, turiștii nu își pot întinde prosopul între șezlongurile private și nici nu pot ocupa spațiile rezervate operatorilor autorizați.
În schimb, legea greacă obligă administratorii plajelor să lase o suprafață semnificativă liberă pentru public, astfel încât turiștii care vin cu propriul prosop să poată utiliza gratuit plaja.
Pe unele plaje exclusiviste din Mykonos sau din sudul insulei Paros, turiștii descoperă adesea că aproape întreaga zonă este ocupată de șezlonguri închiriate, iar spațiile unde pot sta gratuit sunt limitate și foarte căutate.
Lupta pentru locurile gratuite continuă
Chiar dacă regulile sunt clare, competiția pentru cele mai bune locuri de pe plajele gratuite continuă să fie una intensă. În special în lunile iulie și august, mulți turiști ajung încă de la primele ore ale dimineții pentru a găsi un loc aproape de apă.
Autoritățile elene spun însă că nu vor face compromisuri și că accesul egal la plajele publice rămâne o prioritate. Pentru cei care încearcă să păstreze un loc de pe o zi pe alta, riscul este simplu: obiectele pot fi confiscate, iar amenda poate ajunge la 300 de euro.
Pentru turiștii români care își planifică vacanța în Grecia în această vară, mesajul este clar: umbrela și prosopul pot fi folosite toată ziua, dar trebuie luate acasă sau la hotel odată cu plecarea de pe plajă. Altfel, o metodă aparent ingenioasă de a rezerva un loc pe nisip se poate transforma într-o cheltuială neașteptată.