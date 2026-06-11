Turiștii care își blochează locul pe nisip riscă sute de euro amendă. Regulile noi aplicate în Grecia

Autoritățile locale consideră însă că acest comportament afectează accesul liber la plajele publice și îi dezavantajează pe ceilalți turiști care sosesc dimineața și descoperă porțiuni întregi de nisip ocupate artificial.

Din acest motiv, echipe ale municipalităților ies pe plaje încă de la primele ore ale dimineții și ridică toate obiectele lăsate nesupravegheate peste noapte. În unele cazuri sunt folosite chiar și utilaje pentru colectarea echipamentelor abandonate.

Plajele publice nu pot fi rezervate

Primarii din Halkidiki au transmis în repetate rânduri că plajele publice aparțin tuturor și că nimeni nu poate pretinde drepturi asupra unei porțiuni de nisip doar pentru că a lăsat acolo o umbrelă.

Singurele zone care pot fi ocupate permanent sunt cele concesionate legal operatorilor de plajă, care plătesc chirii către municipalități și funcționează în baza unor autorizații oficiale.

În rest, orice turist are dreptul să își aducă propriul echipament și să îl folosească pe durata zilei, însă este obligat să îl strângă atunci când pleacă.

„Plaja este liberă pentru toată lumea. Nimeni nu are dreptul să își rezerve o parte din ea”, au transmis reprezentanții autorităților locale.

Unde se aplică regulile

Măsurile nu vizează doar Halkidiki. Aceeași politică este aplicată pe o mare parte a litoralului din nordul Greciei, de la Kavala până la Alexandroupolis, zone frecventate inclusiv de foarte mulți turiști români.

În aceste regiuni, accesul pe numeroase plaje municipale este gratuit, iar vizitatorii pot veni cu propriile umbrele și șezlonguri fără taxe suplimentare. În schimb, există obligația de a elibera complet spațiul la finalul zilei.