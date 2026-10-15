Cât ar putea crește pensiile în 2027. Tabel cu noile sume pentru pensii între 3.000 și 5.000 de lei
Pensiile ar urma să fie indexate în 2027, însă procentul majorării nu a fost stabilit deocamdată. Florin Manole, ministrul propus al Muncii, spune că indexarea se va face „cu cât de mult se va putea”, valoarea finală urmând să depindă inclusiv de situația bugetului și de ținta de deficit.
Florin Manole: „Pensiile vor fi indexate cu siguranță”
Creșterea pensiilor este una dintre prioritățile asumate de PSD odată cu intrarea la guvernare, însă pensionarii mai au de așteptat până când vor afla procentul concret.
„Da, pensiile vor fi indexate cu siguranță. Nu pot să vă spun cifrele”, a declarat Florin Manole, miercuri seară, la Antena 3.
Ministrul propus al Muncii a explicat că valoarea majorării trebuie discutată cu premierul desemnat, Luca Niculescu, și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Principala constrângere este deficitul bugetar.
„Pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea”, a precizat Manole.
Prin urmare, în acest moment există un angajament politic privind creșterea pensiilor, dar nu și un procent oficial. Bugetul pentru 2027 ar urma să fie elaborat până la 1 decembrie 2026, iar atunci ar trebui să existe o imagine mult mai clară asupra banilor disponibili.
Cât ar putea crește pensiile în 2027
În lipsa unui procent oficial, pot fi făcute câteva simulări simple pentru a vedea ce ar însemna o indexare de 5%, 7% sau 8%. Pentru o pensie de 2.000 de lei, o creștere de 5% înseamnă 100 de lei, astfel că pensia ar ajunge la 2.100 de lei. La 7%, majorarea ar fi de 140 de lei, până la 2.140 de lei, iar la 8% pensionarul ar primi 160 de lei în plus, ajungând la 2.160 de lei.
În cazul unei pensii de 3.000 de lei, diferența ar fi de 150 de lei la o indexare de 5%, de 210 lei la 7% și de 240 de lei la 8%.
Pentru o pensie de 4.000 de lei, calculele arată astfel: 4.200 de lei după o creștere de 5%, 4.280 de lei după o majorare de 7% și 4.320 de lei dacă indexarea ajunge la 8%.
|Pensia actuală
|+5%
|+7%
|+8%
|3.000 lei
|3.150 lei
|3.210 lei
|3.240 lei
|3.500 lei
|3.675 lei
|3.745 lei
|3.780 lei
|4.000 lei
|4.200 lei
|4.280 lei
|4.320 lei
|4.500 lei
|4.725 lei
|4.815 lei
|4.860 lei
|5.000 lei
|5.250 lei
|5.350 lei
|5.400 lei
Desigur, aceste valori sunt simulări matematice, nu procente anunțate oficial.
Și pensia minimă ar urma să fie indexată
Planul prezentat de PSD nu se referă doar la pensiile contributive. Printre cele zece priorități se află explicit „indexarea pensiilor (inclusiv militare) și a pensiei minime”.
Înainte de stabilirea sumelor, viitorul Guvern ar urma să prezinte în Parlament situația deficitului bugetar și a datoriilor amânate, iar bugetul pe 2027 trebuie construit cu respectarea țintei de deficit.
PSD mai solicită predictibilitate fiscală și asumarea faptului că taxele nu vor crește anul viitor, precum și asigurarea finanțării pentru spitale și servicii publice esențiale.
Pentru pensionari, data importantă va fi astfel momentul definitivării bugetului pentru 2027. Abia atunci se va putea vedea dacă spațiul bugetar permite o majorare apropiată de inflație sau dacă Guvernul va opta pentru un procent mai redus. Cert, potrivit declarațiilor lui Florin Manole, este că intenția viitorului Executiv este ca pensiile să nu rămână la nivelul actual în 2027.