Cât ar putea crește pensiile în 2027. Tabel cu noile sume pentru pensii între 3.000 și 5.000 de lei

„Da, pensiile vor fi indexate cu siguranță. Nu pot să vă spun cifrele”, a declarat Florin Manole, miercuri seară, la Antena 3.

Ministrul propus al Muncii a explicat că valoarea majorării trebuie discutată cu premierul desemnat, Luca Niculescu, și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Principala constrângere este deficitul bugetar.

„Pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea”, a precizat Manole.

Prin urmare, în acest moment există un angajament politic privind creșterea pensiilor, dar nu și un procent oficial. Bugetul pentru 2027 ar urma să fie elaborat până la 1 decembrie 2026, iar atunci ar trebui să existe o imagine mult mai clară asupra banilor disponibili.

Cât ar putea crește pensiile în 2027

În lipsa unui procent oficial, pot fi făcute câteva simulări simple pentru a vedea ce ar însemna o indexare de 5%, 7% sau 8%. Pentru o pensie de 2.000 de lei, o creștere de 5% înseamnă 100 de lei, astfel că pensia ar ajunge la 2.100 de lei. La 7%, majorarea ar fi de 140 de lei, până la 2.140 de lei, iar la 8% pensionarul ar primi 160 de lei în plus, ajungând la 2.160 de lei.

În cazul unei pensii de 3.000 de lei, diferența ar fi de 150 de lei la o indexare de 5%, de 210 lei la 7% și de 240 de lei la 8%.

Pentru o pensie de 4.000 de lei, calculele arată astfel: 4.200 de lei după o creștere de 5%, 4.280 de lei după o majorare de 7% și 4.320 de lei dacă indexarea ajunge la 8%.

Pensia actuală +5% +7% +8% 3.000 lei 3.150 lei 3.210 lei 3.240 lei 3.500 lei 3.675 lei 3.745 lei 3.780 lei 4.000 lei 4.200 lei 4.280 lei 4.320 lei 4.500 lei 4.725 lei 4.815 lei 4.860 lei 5.000 lei 5.250 lei 5.350 lei 5.400 lei

Desigur, aceste valori sunt simulări matematice, nu procente anunțate oficial.

Și pensia minimă ar urma să fie indexată

Planul prezentat de PSD nu se referă doar la pensiile contributive. Printre cele zece priorități se află explicit „indexarea pensiilor (inclusiv militare) și a pensiei minime”.