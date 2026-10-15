Ai 35 de ani de muncă și mai lucrezi încă trei. Câți bani în plus poți primi la pensie pentru anii 36, 37 și 38
Românii care au acumulat 35 de ani de stagiu contributiv și continuă să muncească înainte de pensionare pot obține o pensie mai mare pentru fiecare an suplimentar. Explicația ține de noua formulă de calcul: după pragul de 35 de ani, fiecare an contributiv eligibil aduce un punct de stabilitate, peste punctajul obținut în mod obișnuit din contribuțiile plătite din salariu.
Ce primești pentru fiecare an lucrat după 35 de ani
Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii a introdus punctele de stabilitate tocmai pentru a recompensa perioadele lungi de contribuție.
Pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani și ajung până la 30 de ani se acordă câte 0,50 puncte de stabilitate pe an. Pentru perioada de peste 30 și până la 35 de ani se acordă câte 0,75 puncte, iar după depășirea pragului de 35 de ani se acordă câte un punct pentru fiecare an contributiv suplimentar. Fracțiunile de an se calculează proporțional.
În 2026, valoarea punctului de referință (VPR) este de 81 de lei. Pensia se determină, în esență, prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință.
Anii 36, 37 și 38 aduc 243 de lei numai din stabilitate
Să luăm exemplul unei persoane care a acumulat exact 35 de ani contributivi și decide să mai lucreze trei ani înainte de a solicita pensia. Pentru anul 36 primește un punct de stabilitate. La VPR-ul de 81 de lei, acesta valorează 81 de lei lunar.
După anul 37 sunt acumulate două puncte, echivalentul a 162 de lei, iar după anul 38 se ajunge la trei puncte de stabilitate, adică 243 de lei lunar.
Prin urmare, cei trei ani suplimentari pot aduce 243 de lei brut pe lună numai din punctele de stabilitate, calculat la valoarea VPR din 2026.
Creșterea reală poate fi mult mai mare
Aici apare însă un detaliu important: cei 243 de lei nu reprezintă întreaga sumă câștigată la pensie pentru cei trei ani.
Persoana continuă să muncească și să plătească CAS, astfel încât acumulează în paralel și punctaj contributiv normal. Valoarea acestuia depinde de venitul brut pentru care sunt achitate contribuțiile, raportat la câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.
Să presupunem, strict pentru a înțelege formula, că salariul unei persoane îi generează un punct contributiv pe an. În trei ani ar acumula trei puncte contributive și trei puncte de stabilitate, adică șase puncte în total. La un VPR de 81 de lei, acestea ar însemna: 6 × 81 = 486 de lei brut în plus la pensia lunară.
Dacă salariul generează, de exemplu, doar 0,7 puncte contributive pe an, în trei ani se acumulează 2,1 puncte contributive. Adăugând cele trei puncte de stabilitate, rezultă 5,1 puncte, care valorează aproximativ 413 lei brut pe lună la VPR-ul din 2026.
Suma exactă diferă, așadar, de la o persoană la alta, deoarece contează salariul pentru care s-a plătit CAS.
Nu este același lucru dacă ieși întâi la pensie
O diferență importantă apare pentru persoanele care se pensionează și apoi continuă să muncească. Legea pensiilor prevede că punctele de stabilitate nu se acordă pentru perioadele în care o persoană cumulează pensia din sistemul public cu venituri pentru care este asigurată obligatoriu.
Prin urmare, variantele „mai muncesc trei ani și apoi mă pensionez” și „mă pensionez acum și continui să lucrez trei ani” nu produc același rezultat în privința punctelor de stabilitate. Dacă anii 36, 37 și 38 sunt realizați înainte de pensionare și reprezintă stagiu contributiv eligibil, fiecare poate aduce câte un punct de stabilitate, pe lângă punctajul normal obținut din salariu.
În schimb, perioada lucrată în timp ce persoana încasează deja pensie nu generează aceste puncte de stabilitate.
Pentru cine a trecut de 35 de ani contributivi, diferența poate deveni importantă pe termen lung. Trei ani eligibili în plus înseamnă trei puncte de stabilitate, adică 243 de lei brut lunar la VPR-ul din 2026, iar peste această sumă se adaugă punctele contributive obținute din salariile celor trei ani.