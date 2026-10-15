Ai 35 de ani de muncă și mai lucrezi încă trei. Câți bani în plus poți primi la pensie pentru anii 36, 37 și 38

Pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani și ajung până la 30 de ani se acordă câte 0,50 puncte de stabilitate pe an. Pentru perioada de peste 30 și până la 35 de ani se acordă câte 0,75 puncte, iar după depășirea pragului de 35 de ani se acordă câte un punct pentru fiecare an contributiv suplimentar. Fracțiunile de an se calculează proporțional.

În 2026, valoarea punctului de referință (VPR) este de 81 de lei. Pensia se determină, în esență, prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință.

Anii 36, 37 și 38 aduc 243 de lei numai din stabilitate

Să luăm exemplul unei persoane care a acumulat exact 35 de ani contributivi și decide să mai lucreze trei ani înainte de a solicita pensia. Pentru anul 36 primește un punct de stabilitate. La VPR-ul de 81 de lei, acesta valorează 81 de lei lunar.

După anul 37 sunt acumulate două puncte, echivalentul a 162 de lei, iar după anul 38 se ajunge la trei puncte de stabilitate, adică 243 de lei lunar.

Prin urmare, cei trei ani suplimentari pot aduce 243 de lei brut pe lună numai din punctele de stabilitate, calculat la valoarea VPR din 2026.

Creșterea reală poate fi mult mai mare

Aici apare însă un detaliu important: cei 243 de lei nu reprezintă întreaga sumă câștigată la pensie pentru cei trei ani.

Persoana continuă să muncească și să plătească CAS, astfel încât acumulează în paralel și punctaj contributiv normal. Valoarea acestuia depinde de venitul brut pentru care sunt achitate contribuțiile, raportat la câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.