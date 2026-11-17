Practic, creșterea se realizează în etape, astfel încât femeile născute în anii 1966–1969 beneficiază încă de vârste standard mai mici de 65 de ani, în timp ce pentru generațiile născute din 1970 se aplică pragul general.

Este important de precizat că vârsta standard nu reprezintă singura condiție pentru pensionare, deoarece persoana trebuie să aibă și stagiul minim de cotizare contributiv de 15 ani. Stagiul complet ajunge treptat la 35 de ani, acesta fiind deja aplicabil femeilor născute începând cu ianuarie 1967.

Tabel. La ce vârstă ies la pensie femeile născute între 1966 și 1972

Calendarul de mai jos prezintă intervalele de pensionare pentru fiecare an de naștere, în condiții obișnuite, fără reduceri speciale ale vârstei standard.

Anul nașterii Vârsta standard Luna și anul pensionării Stagiul complet contributiv 1966 62 ani și 10–11 luni Noiembrie 2028 – noiembrie 2029 34 ani și 6–11 luni 1967 63 ani – 63 ani și 5 luni Ianuarie 2030 – mai 2031 35 ani 1968 63 ani și 6–11 luni Iulie 2031 – noiembrie 2032 35 ani 1969 64 ani – 64 ani și 11 luni Ianuarie 2033 – noiembrie 2034 35 ani 1970 65 ani Ianuarie – decembrie 2035 35 ani 1971 65 ani Ianuarie – decembrie 2036 35 ani 1972 65 ani Ianuarie – decembrie 2037 35 ani Sursa: Legea nr. 360/2023, anexa nr. 5. Calendarul se referă la pensionarea pentru limită de vârstă, fără reduceri speciale. Stagiul minim contributiv este de 15 ani.

Exemple concrete. Când poate ieși la pensie o femeie născută în 1967 sau 1969

O femeie născută în ianuarie 1967 va împlini vârsta standard de 63 de ani în ianuarie 2030, moment în care poate solicita pensia pentru limită de vârstă, dacă îndeplinește și condiția stagiului minim contributiv.

În schimb, o femeie născută în ianuarie 1968 va ajunge la vârsta standard de 63 de ani și șase luni în iulie 2031, în timp ce una născută în ianuarie 1969 va putea solicita pensia la 64 de ani, în ianuarie 2033. Pentru femeile născute în ianuarie 1970, pensionarea la termen este prevăzută în ianuarie 2035, la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Aceste exemple arată că diferențele dintre generații nu sunt calculate doar în ani întregi, ci și în luni, motiv pentru care verificarea calendarului oficial este esențială.

Cine poate ieși la pensie mai devreme decât arată tabelul

Există și situații în care vârsta standard poate fi redusă, inclusiv pentru femeile care au născut și crescut copii, dacă au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și îndeplinesc celelalte condiții legale. De exemplu, pentru un copil reducerea este de șase luni, pentru doi copii de un an, iar pentru trei copii de un an și șase luni.