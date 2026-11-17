La ce vârstă ies la pensie femeile născute între 1966 și 1972. Tabel cu anii și lunile pensionării
Femeile născute între 1966 și 1972 nu se pensionează toate la aceeași vârstă, deoarece legislația din România prevede o creștere treptată a vârstei standard de pensionare, până la atingerea pragului de 65 de ani. Astfel, o femeie născută în 1966 poate ieși la pensie înainte de împlinirea vârstei de 63 de ani, în timp ce pentru cele născute începând cu 1970, regula generală este pensionarea la 65 de ani. Diferențele sunt stabilite prin Legea nr. 360/2023, iar data exactă depinde inclusiv de luna nașterii, nu doar de anul în care persoana a venit pe lume.
De ce crește vârsta de pensionare pentru femei
Legea nr. 360/2023 stabilește o vârstă standard de pensionare de 65 de ani pentru femei și bărbați, însă în cazul femeilor această limită este atinsă gradual, potrivit calendarului din anexa nr. 5.
Practic, creșterea se realizează în etape, astfel încât femeile născute în anii 1966–1969 beneficiază încă de vârste standard mai mici de 65 de ani, în timp ce pentru generațiile născute din 1970 se aplică pragul general.
Este important de precizat că vârsta standard nu reprezintă singura condiție pentru pensionare, deoarece persoana trebuie să aibă și stagiul minim de cotizare contributiv de 15 ani. Stagiul complet ajunge treptat la 35 de ani, acesta fiind deja aplicabil femeilor născute începând cu ianuarie 1967.
Tabel. La ce vârstă ies la pensie femeile născute între 1966 și 1972
Calendarul de mai jos prezintă intervalele de pensionare pentru fiecare an de naștere, în condiții obișnuite, fără reduceri speciale ale vârstei standard.
|Anul nașterii
|Vârsta standard
|Luna și anul pensionării
|Stagiul complet contributiv
|1966
|62 ani și 10–11 luni
|Noiembrie 2028 – noiembrie 2029
|34 ani și 6–11 luni
|1967
|63 ani – 63 ani și 5 luni
|Ianuarie 2030 – mai 2031
|35 ani
|1968
|63 ani și 6–11 luni
|Iulie 2031 – noiembrie 2032
|35 ani
|1969
|64 ani – 64 ani și 11 luni
|Ianuarie 2033 – noiembrie 2034
|35 ani
|1970
|65 ani
|Ianuarie – decembrie 2035
|35 ani
|1971
|65 ani
|Ianuarie – decembrie 2036
|35 ani
|1972
|65 ani
|Ianuarie – decembrie 2037
|35 ani
Sursa: Legea nr. 360/2023, anexa nr. 5. Calendarul se referă la pensionarea pentru limită de vârstă, fără reduceri speciale. Stagiul minim contributiv este de 15 ani.
Exemple concrete. Când poate ieși la pensie o femeie născută în 1967 sau 1969
O femeie născută în ianuarie 1967 va împlini vârsta standard de 63 de ani în ianuarie 2030, moment în care poate solicita pensia pentru limită de vârstă, dacă îndeplinește și condiția stagiului minim contributiv.
În schimb, o femeie născută în ianuarie 1968 va ajunge la vârsta standard de 63 de ani și șase luni în iulie 2031, în timp ce una născută în ianuarie 1969 va putea solicita pensia la 64 de ani, în ianuarie 2033. Pentru femeile născute în ianuarie 1970, pensionarea la termen este prevăzută în ianuarie 2035, la împlinirea vârstei de 65 de ani.
Aceste exemple arată că diferențele dintre generații nu sunt calculate doar în ani întregi, ci și în luni, motiv pentru care verificarea calendarului oficial este esențială.
Cine poate ieși la pensie mai devreme decât arată tabelul
Există și situații în care vârsta standard poate fi redusă, inclusiv pentru femeile care au născut și crescut copii, dacă au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și îndeplinesc celelalte condiții legale. De exemplu, pentru un copil reducerea este de șase luni, pentru doi copii de un an, iar pentru trei copii de un an și șase luni.
O femeie născută în ianuarie 1970, care a crescut doi copii și are cel puțin 35 de ani de cotizare contributivă, ar putea beneficia de reducerea vârstei standard de la 65 la 64 de ani, ceea ce ar permite pensionarea în ianuarie 2034, în loc de ianuarie 2035.
Alte reduceri sunt prevăzute pentru anumite perioade lucrate în condiții deosebite sau speciale, în limitele stabilite de lege.
Cum verifici data exactă a pensionării
Persoanele interesate trebuie să consulte anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023, disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, unde sunt precizate luna și anul pensionării, vârsta standard și stagiile de cotizare pentru fiecare generație.
În cazul femeilor născute după 1969, actualul calendar prevede pensionarea la 65 de ani, însă regulile ar putea fi modificate prin acte normative viitoare, astfel că verificarea legislației în apropierea momentului pensionării rămâne necesară.