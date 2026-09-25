Când s-ar putea redeschide centrala nucleară de la Cernavodă. Scenariul pregătit pentru iarna 2026–2027

„La Cernavodă situația este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în țară și un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranță a celor două reactoare, pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcire ale reactoarelor”, a declarat Cristian Bușoi, conform Digi24.

Practic, o revenire în septembrie este exclusă, iar următorul reper este mijlocul lunii octombrie. Nici acesta nu reprezintă însă o dată sigură, pentru că totul depinde de evoluția Dunării.

„În luna septembrie sub nicio formă și abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele. Avem chiar debit în scădere în următoarele zile”, a explicat oficialul.

Apa Dunării este esențială pentru sistemele de răcire ale centralei. Tocmai de aceea, reactoarele nu pot fi repornite doar pentru că sistemul energetic are nevoie de producția lor, ci numai atunci când condițiile permit funcționarea în parametri de siguranță.

România compensează în primul rând prin importuri

Oprirea celor două reactoare înseamnă dispariția temporară din sistem a unei producții constante de aproximativ 1.200–1.300 MW. Spre deosebire de energia solară sau eoliană, producția nucleară este una de bandă, disponibilă indiferent dacă este zi, noapte, soare sau vânt.

„În mare parte prin importuri”, a răspuns Cristian Bușoi atunci când a fost întrebat cum este compensată energia care nu mai vine de la Cernavodă.

Ajută și cele patru grupuri ale Complexului Energetic Oltenia, centralele pe gaze, inclusiv OMV Petrom Brazi și vechea centrală de la Iernut, dar și regenerabilele. În perioadele cu producție eoliană ridicată, importurile din orele de vârf au coborât sub 1.500 MW. Când vântul a fost slab, acestea au ajuns însă până la aproximativ 2.500 MW.

Pentru români, problema nu înseamnă că există în acest moment perspectiva întreruperii alimentării cu electricitate. Sistemul compensează deficitul prin alte surse și importuri. Situația crește însă dependența de energia cumpărată din exterior și expunerea la prețurile regionale, mai ales în orele cu consum ridicat.

Scenariul pregătit pentru iarna 2026–2027

Problema devine și mai importantă odată cu apropierea sezonului rece. Unitatea 1 de la Cernavodă, cu o putere de aproximativ 700 MW, ar trebui retrasă din exploatare la 1 ianuarie 2027 pentru un amplu proiect de retehnologizare.

Vicepreședintele ANRE, Gabriel Andronache, propune însă analizarea unei amânări cu trei luni, astfel încât reactorul să continue să producă electricitate pe parcursul iernii.