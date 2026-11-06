Indexarea și majorarea pensiilor nu sunt același lucru. Care este diferența și când primesc pensionarii mai mulți bani

Pe înțelesul tuturor, dacă alimentele, medicamentele și utilitățile devin mai scumpe, aceeași pensie permite cumpărarea unei cantități mai mici de produse și servicii. Indexarea are rolul de a limita această pierdere.

În România, Legea nr. 360/2023 stabilește, la articolul 84, că valoarea punctului de referință (VPR) se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Sunt utilizați indicatorii definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică. Așadar, formula legală nu se bazează exclusiv pe inflație, ci ține cont și de evoluția salariilor.

Care este diferența dintre indexare și majorare

Principala diferență ține de motivul pentru care cresc pensiile și de mecanismul folosit. Indexarea reprezintă o ajustare calculată potrivit unei formule stabilite prin lege. Scopul său principal este protejarea puterii de cumpărare, chiar dacă mecanismul românesc include și o componentă legată de creșterea reală a salariilor.

Majorarea este un termen mai larg, care desemnează orice creștere a cuantumului pensiei. Aceasta poate rezulta din indexare, dintr-o modificare legislativă, din recalculare sau din valorificarea unor venituri și perioade de cotizare care nu au fost luate anterior în considerare.

De exemplu, dacă statul decide să acorde o creștere suplimentară de 10%, independent de formula anuală de indexare, aceasta reprezintă o majorare distinctă. Este important de precizat că indexarea este, din punct de vedere tehnic, tot o formă de majorare a pensiei. Prin urmare, cei doi termeni nu se exclud reciproc, însă nu descriu întotdeauna același mecanism.

Câți bani în plus poate primi un pensionar. Exemple de calcul

Pentru a înțelege mai bine diferența, putem lua exemplul unei indexări ipotetice de 7% și al unei majorări suplimentare de 10%.

Pensia actuală După indexare de 7% După majorare de 10% 1.500 lei 1.605 lei 1.650 lei 2.000 lei 2.140 lei 2.200 lei 2.500 lei 2.675 lei 2.750 lei 3.000 lei 3.210 lei 3.300 lei 4.000 lei 4.280 lei 4.400 lei Notă: Calculele sunt orientative. Procentele de 7% și 10% sunt ipotetice și nu reprezintă creșteri aprobate pentru 2027. Calculele sunt orientative și presupun aplicarea directă a procentelor asupra pensiei existente, fără a include particularități de calcul, impozite sau contribuții.

În practică, indexarea pensiilor contributive se realizează prin modificarea valorii punctului de referință, iar cuantumul rezultat depinde de numărul de puncte al fiecărui pensionar.