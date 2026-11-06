Indexarea și majorarea pensiilor nu sunt același lucru. Care este diferența și când primesc pensionarii mai mulți bani
Discuțiile despre creșterea pensiilor în 2027 au readus în atenție doi termeni folosiți frecvent de autorități: indexarea și majorarea. Deși ambele pot însemna bani în plus pentru pensionari, există diferențe importante între ele. Indexarea urmărește, în principal, protejarea veniturilor în fața scumpirilor, în timp ce o majorare poate reprezenta o creștere suplimentară, decisă prin modificarea legislației sau a modului de calcul.
Ce înseamnă indexarea pensiilor și cum se calculează
Indexarea pensiilor este mecanismul prin care veniturile pensionarilor sunt ajustate în funcție de evoluția unor indicatori economici, astfel încât creșterea prețurilor să nu le reducă permanent puterea de cumpărare.
Pe înțelesul tuturor, dacă alimentele, medicamentele și utilitățile devin mai scumpe, aceeași pensie permite cumpărarea unei cantități mai mici de produse și servicii. Indexarea are rolul de a limita această pierdere.
În România, Legea nr. 360/2023 stabilește, la articolul 84, că valoarea punctului de referință (VPR) se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Sunt utilizați indicatorii definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică. Așadar, formula legală nu se bazează exclusiv pe inflație, ci ține cont și de evoluția salariilor.
Care este diferența dintre indexare și majorare
Principala diferență ține de motivul pentru care cresc pensiile și de mecanismul folosit. Indexarea reprezintă o ajustare calculată potrivit unei formule stabilite prin lege. Scopul său principal este protejarea puterii de cumpărare, chiar dacă mecanismul românesc include și o componentă legată de creșterea reală a salariilor.
Majorarea este un termen mai larg, care desemnează orice creștere a cuantumului pensiei. Aceasta poate rezulta din indexare, dintr-o modificare legislativă, din recalculare sau din valorificarea unor venituri și perioade de cotizare care nu au fost luate anterior în considerare.
De exemplu, dacă statul decide să acorde o creștere suplimentară de 10%, independent de formula anuală de indexare, aceasta reprezintă o majorare distinctă. Este important de precizat că indexarea este, din punct de vedere tehnic, tot o formă de majorare a pensiei. Prin urmare, cei doi termeni nu se exclud reciproc, însă nu descriu întotdeauna același mecanism.
Câți bani în plus poate primi un pensionar. Exemple de calcul
Pentru a înțelege mai bine diferența, putem lua exemplul unei indexări ipotetice de 7% și al unei majorări suplimentare de 10%.
|Pensia actuală
|După indexare de 7%
|După majorare de 10%
|1.500 lei
|1.605 lei
|1.650 lei
|2.000 lei
|2.140 lei
|2.200 lei
|2.500 lei
|2.675 lei
|2.750 lei
|3.000 lei
|3.210 lei
|3.300 lei
|4.000 lei
|4.280 lei
|4.400 lei
Notă: Calculele sunt orientative. Procentele de 7% și 10% sunt ipotetice și nu reprezintă creșteri aprobate pentru 2027.
Calculele sunt orientative și presupun aplicarea directă a procentelor asupra pensiei existente, fără a include particularități de calcul, impozite sau contribuții.
În practică, indexarea pensiilor contributive se realizează prin modificarea valorii punctului de referință, iar cuantumul rezultat depinde de numărul de puncte al fiecărui pensionar.
De ce indexarea nu înseamnă neapărat că pensionarii devin mai bogați
O pensie mai mare nu înseamnă automat și o putere de cumpărare mai mare. Să presupunem că un pensionar primește 3.000 de lei, iar prețurile cresc cu 10%. Pentru a putea cumpăra aceeași cantitate de bunuri și servicii, ar avea nevoie de 3.300 de lei.
Dacă pensia este indexată cu numai 7%, venitul său ajunge la 3.210 lei. Deși primește lunar cu 210 lei mai mult, acești bani nu acoperă integral scumpirile din exemplu.
În schimb, dacă pensia ar crește cu 12%, până la 3.360 de lei, majorarea ar depăși creșterea prețurilor, iar pensionarul ar avea un câștig real de putere de cumpărare.
De aceea, economiștii fac diferența între creșterea nominală a pensiei, adică suma efectivă în lei, și creșterea reală, care ține cont de inflație.
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027
Subiectul este de actualitate deoarece mecanismul anual de indexare a fost suspendat în 2025 și 2026, iar valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei. La începutul lunii noiembrie 2026, autoritățile au discutat despre reluarea indexării de la 1 ianuarie 2027.
Premierul Luca Niculescu a declarat, pe 3 noiembrie, că o asemenea creștere este probabilă, dar a precizat că trebuie analizate datele bugetare înainte de asumarea unui procent definitiv.
„Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027”, a afirmat premierul, potrivit Agerpres.
Totodată, ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre posibilitatea unei creșteri de 7,3%. Procentul reprezintă însă o propunere, nu o decizie finală a Guvernului. Dacă s-ar aplica o creștere de 7,3%, o pensie de 2.000 de lei ar crește cu 146 de lei, iar una de 3.000 de lei cu 219 lei. Aceste sume sunt simulări, nu drepturi deja aprobate.
Indexarea pensiilor se acordă automat?
Atunci când mecanismul de indexare este aplicat prin lege, pensionarii nu trebuie să depună cereri pentru creșterea generală a pensiilor. Modificarea valorii punctului de referință este realizată de sistemul public de pensii.
Situația este diferită în cazul unor recalculări individuale, pentru care pot fi necesare documente suplimentare, în funcție de motivul recalculării.
De asemenea, ajutoarele financiare acordate ocazional pensionarilor cu venituri mici nu trebuie confundate cu indexarea. Un sprijin de câteva sute de lei, plătit o singură dată sau în tranșe, nu modifică automat cuantumul permanent al pensiei.
În concluzie, indexarea urmărește ajustarea pensiilor în raport cu evoluția economiei, în timp ce majorarea este noțiunea generală pentru orice creștere a acestora. Pentru pensionari, cea mai importantă diferență nu este doar procentul anunțat de autorități, ci și dacă banii primiți în plus reușesc să acopere scumpirile și să le îmbunătățească nivelul de trai.