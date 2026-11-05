Periuța de dinți care produce electricitate în timpul periajului. Invenția care ar putea distruge bacteriile responsabile de carii
Periajul dentar ar putea deveni, în viitor, mai mult decât o simplă metodă mecanică de îndepărtare a resturilor alimentare și a plăcii bacteriene. Cercetătorii au dezvoltat o periuță experimentală care generează electricitate prin mișcarea perilor și utilizează această energie pentru combaterea bacteriilor din cavitatea bucală. Tehnologia ar putea deschide o nouă direcție în prevenirea cariilor și a inflamațiilor gingivale.
Potrivit unei cercetări publicate în Science Advances și prezentate de Brightsurf pe 4 noiembrie 2026, dispozitivul a fost conceput pentru a combate biofilmele bacteriene. Testele efectuate pe voluntari au indicat rezultate favorabile în ceea ce privește controlul plăcii dentare, inflamația gingivală și sângerările.
Cum funcționează periuța care generează electricitate
În mod obișnuit, o periuță de dinți îndepărtează placa bacteriană prin contactul mecanic dintre peri și suprafața dinților. Periuțele electrice folosesc mișcări motorizate pentru a facilita acest proces.
Noua invenție introduce un mecanism diferit: mișcarea perilor contribuie la generarea energiei electrice, care este apoi utilizată pentru a acționa asupra comunităților bacteriene.
Elementul important este că dispozitivul urmărește să combine efectul mecanic al periajului cu o acțiune suplimentară asupra biofilmelor.
Biofilmele sunt structuri în care microorganismele aderă la o suprafață și se organizează într-o comunitate protejată de o matrice proprie. În cavitatea bucală, acestea formează placa bacteriană.
Bacteriile din aceste structuri pot transforma zaharurile în acizi care favorizează deteriorarea smalțului dentar. Alte microorganisme sunt implicate în inflamațiile gingivale și în dezvoltarea bolilor parodontale.
Combaterea biofilmelor reprezintă, prin urmare, una dintre principalele provocări ale igienei orale.
Ce au arătat experimentele efectuate pe voluntari
Cercetătorii au evaluat capacitatea periuței de a controla biofilmele asociate afecțiunilor dentare. Rezultatele prezentate indică îmbunătățiri ale unor parametri precum acumularea plăcii bacteriene, inflamația gingivală și sângerările.
Aceste observații sugerează că utilizarea electricității generate în timpul periajului ar putea avea un rol complementar în igiena orală.
Totuși, trebuie făcută o distincție între reducerea plăcii bacteriene și prevenirea demonstrată a cariilor pe termen lung. Pentru a confirma că noul dispozitiv reduce efectiv incidența cariilor sau a bolilor parodontale, sunt necesare studii clinice suplimentare.
Contează, de asemenea, durata experimentelor, numărul participanților și comparația cu metodele convenționale de periaj.
Rezultatele preliminare nu înseamnă că periuța elimină toate bacteriile din gură. De altfel, cavitatea bucală găzduiește un microbiom complex, care include și microorganisme cu rol benefic.
Ar putea înlocui periuțele electrice obișnuite?
Piața produselor pentru igiena orală a evoluat considerabil în ultimii ani. Unele dispozitive folosesc senzori și algoritmi pentru a monitoriza periajul, iar alte produse combină mișcările sonice cu sisteme de curățare suplimentare.
De exemplu, Dyson a prezentat o periuță inteligentă care utilizează o cameră și tehnologie bazată pe inteligență artificială pentru optimizarea igienei orale.
Noua invenție se diferențiază prin utilizarea energiei generate în timpul periajului pentru a acționa asupra bacteriilor.
Înainte de comercializare, cercetătorii vor trebui să demonstreze că dispozitivul este sigur pentru utilizare repetată și că oferă beneficii relevante față de produsele existente.
Până atunci, periajul de două ori pe zi cu pastă de dinți cu fluor, curățarea spațiilor interdentare și controalele stomatologice rămân elementele esențiale ale prevenției.
Descoperirea arată însă că viitorul igienei orale ar putea combina mecanica, electricitatea și cercetarea microbiologică pentru a combate mai eficient problemele dentare.