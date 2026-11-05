Periuța de dinți care produce electricitate în timpul periajului. Invenția care ar putea distruge bacteriile responsabile de carii

Cum funcționează periuța care generează electricitate

În mod obișnuit, o periuță de dinți îndepărtează placa bacteriană prin contactul mecanic dintre peri și suprafața dinților. Periuțele electrice folosesc mișcări motorizate pentru a facilita acest proces.

Noua invenție introduce un mecanism diferit: mișcarea perilor contribuie la generarea energiei electrice, care este apoi utilizată pentru a acționa asupra comunităților bacteriene.

Elementul important este că dispozitivul urmărește să combine efectul mecanic al periajului cu o acțiune suplimentară asupra biofilmelor.

Biofilmele sunt structuri în care microorganismele aderă la o suprafață și se organizează într-o comunitate protejată de o matrice proprie. În cavitatea bucală, acestea formează placa bacteriană.

Bacteriile din aceste structuri pot transforma zaharurile în acizi care favorizează deteriorarea smalțului dentar. Alte microorganisme sunt implicate în inflamațiile gingivale și în dezvoltarea bolilor parodontale.

Combaterea biofilmelor reprezintă, prin urmare, una dintre principalele provocări ale igienei orale.

Ce au arătat experimentele efectuate pe voluntari

Cercetătorii au evaluat capacitatea periuței de a controla biofilmele asociate afecțiunilor dentare. Rezultatele prezentate indică îmbunătățiri ale unor parametri precum acumularea plăcii bacteriene, inflamația gingivală și sângerările.