De ce își ascund românii salariile chiar și de prieteni sau familie. „Am răspuns sincer și mi-am dat seama că îmi fac mai mult rău”
Cât câștigi pe lună? Este o întrebare aparent simplă, dar la care surprinzător de puțini români sunt dispuși să răspundă cu o cifră exactă, mai ales atunci când vine din partea colegilor, prietenilor sau chiar a rudelor. O discuție pornită pe Reddit arată cât de diferit este privit acest subiect: pentru unii, transparența salarială ajută la negocierea unui venit mai bun, în timp ce alții consideră salariul o informație strict personală, care nu trebuie împărtășită.
„Care e faza să ascunzi ce salariu ai?”
Discuția a pornit de la nedumerirea unui utilizator care spune că încearcă să afle veniturile celor din jur pentru a avea câteva repere atunci când își calculează economiile sau posibilitățile de împrumut.
„Aproape niciunul dintre prieteni sau cunoscuți, la întrebarea ‘Ce salariu ai?’, nu răspunde normal. Ori dau niște sume exagerate, care nu se leagă cu zece vacanțe pe an și zile libere când au chef, ori nu răspund deloc. […] Niciodată nu am ascuns ce venit am și nu înțeleg motivul”, povestește acesta.
Răspunsurile au arătat însă că motivele pot fi foarte diferite.
„Dacă au salariul prea mic, le este rușine. Dacă au salariul prea mare, când cineva le cere bani împrumut și nu vor să dea, nu mai pot folosi scuza ‘nu am bani’”, a glumit un utilizator.
Teama de comparații și de a fi judecat
Una dintre explicațiile care apare cel mai des este teama de comparație. Odată spusă cifra, salariul poate deveni pentru cei din jur un criteriu după care sunt analizate vacanțele, mașina, hainele sau orice altă cheltuială.
„Nu am spus nici măcar părinților cât câștig. Consider că este treaba mea și a soției”, spune un participant la discuție.
Altul povestește că a renunțat să mai răspundă sincer tocmai după ce a observat reacțiile oamenilor:
„Câștigam mai mult decât cel care mă întreba și urma să fiu considerat arogant, că mă laud cu banii, deși literalmente doar răspunsesem la o întrebare. Câștigam mai puțin și eram considerat mincinos. Așa că mai bine nu răspund”.
O poveste și mai sugestivă vine de la un bărbat a cărui soție era întrebată periodic de o prietenă cât câștigă acesta. După mai multe încercări de a evita răspunsul, femeia i-a comunicat o sumă mai mică decât cea reală.
„Reacția prietenei a fost să bată palma cu o altă prietenă din grup și să exclame: «Yuhuu, bărbatul meu îl are mai mare», referindu-se la salariu. Acum înțelegi de ce nu se discută lucrurile astea”, povestește utilizatorul.
Când discuțiile despre salarii pot fi totuși utile
Există însă și români care consideră că salariile merită discutate, mai ales între persoane care lucrează în același domeniu. Aici comparația nu mai este despre cine își permite mai multe vacanțe, ci despre cât valorează o anumită muncă pe piață.
„Eu vorbesc despre salariu doar cu câțiva foști colegi de facultate care lucrează în același domeniu și folosim informația pentru calibrarea așteptărilor și pentru a vedea dacă suntem plătiți sub medie”, explică un utilizator.
Un alt participant susține că lipsa discuțiilor poate avantaja angajatorii:
„Foarte des se întâmplă ca doi oameni cu aceleași atribuții și același nivel de experiență să câștige foarte diferit. Ba chiar unul cu mai multă responsabilitate poate să câștige mai puțin”.
Este o distincție importantă: discuția voluntară între colegi despre salarii poate oferi informații utile pentru negociere, însă nimeni nu este obligat să-și dezvăluie venitul unui prieten sau coleg doar pentru că este întrebat.
Salariul nu spune cât îți permiți să împrumuți
Mai există o problemă în situația de la care a pornit discuția: compararea salariilor prietenilor nu este neapărat un reper bun pentru stabilirea sumei pe care o persoană și-o permite printr-un credit. Un utilizator explică foarte bine diferența:
„Acum câțiva ani câștigam dublu față de cât câștig acum, dar aveam și cheltuieli mai mari. Deși am un salariu mai mic acum, am mai mult venit disponibil”.
Două persoane cu salarii identice pot avea situații financiare complet diferite dacă una plătește deja rate, chirie sau alte obligații, iar cealaltă nu are datorii și deține propria locuință. Pentru un credit sunt relevante veniturile acceptate de bancă, obligațiile existente, gradul de îndatorare și condițiile instituției financiare, nu salariul unui prieten.
Discuția de pe Reddit arată astfel de ce întrebarea „Cât câștigi?” continuă să fie delicată. Pentru unii, răspunsul este un instrument util de orientare profesională, însă pentru alții cifra deschide ușa către comparații, invidie, comentarii și întrebări despre modul în care își cheltuiesc banii. Iar tocmai de aceea mulți preferă răspunsul cel mai simplu: salariul rămâne o chestiune personală.