De ce își ascund românii salariile chiar și de prieteni sau familie. „Am răspuns sincer și mi-am dat seama că îmi fac mai mult rău”

„Aproape niciunul dintre prieteni sau cunoscuți, la întrebarea ‘Ce salariu ai?’, nu răspunde normal. Ori dau niște sume exagerate, care nu se leagă cu zece vacanțe pe an și zile libere când au chef, ori nu răspund deloc. […] Niciodată nu am ascuns ce venit am și nu înțeleg motivul”, povestește acesta.

Răspunsurile au arătat însă că motivele pot fi foarte diferite.

„Dacă au salariul prea mic, le este rușine. Dacă au salariul prea mare, când cineva le cere bani împrumut și nu vor să dea, nu mai pot folosi scuza ‘nu am bani’”, a glumit un utilizator.

Teama de comparații și de a fi judecat

Una dintre explicațiile care apare cel mai des este teama de comparație. Odată spusă cifra, salariul poate deveni pentru cei din jur un criteriu după care sunt analizate vacanțele, mașina, hainele sau orice altă cheltuială.

„Nu am spus nici măcar părinților cât câștig. Consider că este treaba mea și a soției”, spune un participant la discuție.

Altul povestește că a renunțat să mai răspundă sincer tocmai după ce a observat reacțiile oamenilor:

„Câștigam mai mult decât cel care mă întreba și urma să fiu considerat arogant, că mă laud cu banii, deși literalmente doar răspunsesem la o întrebare. Câștigam mai puțin și eram considerat mincinos. Așa că mai bine nu răspund”.

O poveste și mai sugestivă vine de la un bărbat a cărui soție era întrebată periodic de o prietenă cât câștigă acesta. După mai multe încercări de a evita răspunsul, femeia i-a comunicat o sumă mai mică decât cea reală.

„Reacția prietenei a fost să bată palma cu o altă prietenă din grup și să exclame: «Yuhuu, bărbatul meu îl are mai mare», referindu-se la salariu. Acum înțelegi de ce nu se discută lucrurile astea”, povestește utilizatorul.

Când discuțiile despre salarii pot fi totuși utile

Există însă și români care consideră că salariile merită discutate, mai ales între persoane care lucrează în același domeniu. Aici comparația nu mai este despre cine își permite mai multe vacanțe, ci despre cât valorează o anumită muncă pe piață.

„Eu vorbesc despre salariu doar cu câțiva foști colegi de facultate care lucrează în același domeniu și folosim informația pentru calibrarea așteptărilor și pentru a vedea dacă suntem plătiți sub medie”, explică un utilizator.

Un alt participant susține că lipsa discuțiilor poate avantaja angajatorii:

„Foarte des se întâmplă ca doi oameni cu aceleași atribuții și același nivel de experiență să câștige foarte diferit. Ba chiar unul cu mai multă responsabilitate poate să câștige mai puțin”.

Este o distincție importantă: discuția voluntară între colegi despre salarii poate oferi informații utile pentru negociere, însă nimeni nu este obligat să-și dezvăluie venitul unui prieten sau coleg doar pentru că este întrebat.