Când poate banca să îți ceară explicații pentru banii din cont. Tranzacțiile verificate mai atent, tabel explicativ
Tot mai mulți români se întreabă dacă există o sumă de bani peste care banca anunță automat autoritățile sau dacă orice încasare mai mare în cont poate atrage un control din partea ANAF. Confuzia este alimentată de numeroase informații incomplete apărute în spațiul public, însă regulile sunt, în realitate, mai nuanțate. Verificările efectuate de bănci au la bază legislația privind prevenirea spălării banilor și nu înseamnă automat că persoana respectivă este suspectată de evaziune fiscală sau că va fi controlată de ANAF.
Banca și ANAF au atribuții diferite
Una dintre cele mai mari confuzii este aceea că banca și ANAF fac același lucru. În realitate, cele două instituții au roluri complet diferite. Băncile sunt obligate prin Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor să își cunoască clienții și să monitorizeze tranzacțiile care pot ridica suspiciuni. Scopul este prevenirea folosirii sistemului financiar pentru activități ilegale, precum spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
ANAF verifică, în schimb, dacă veniturile au fost declarate și dacă au fost plătite impozitele și contribuțiile datorate. Faptul că banca solicită explicații pentru o tranzacție nu înseamnă că persoana este verificată fiscal.
Există un prag de bani în cont?
Mulți români cred că există o limită clară, de exemplu 10.000 de euro, peste care orice sumă este automat blocată sau investigată. În realitate, simpla existență a unei astfel de sume în cont nu declanșează automat o anchetă.
Legislația stabilește anumite obligații de raportare pentru operațiuni, însă băncile analizează în principal caracterul neobișnuit al tranzacțiilor. Contează profilul clientului, frecvența operațiunilor și proveniența banilor, nu doar valoarea acestora.
De exemplu, dacă o persoană care încasează lunar un salariu de 5.000 de lei primește brusc 250.000 de lei dintr-o sursă necunoscută, este foarte probabil ca banca să solicite documente justificative. În schimb, dacă aceeași sumă provine din vânzarea unei locuințe și există contractul notarial, verificarea se încheie, de regulă, fără probleme.
Ce tranzacții sunt analizate mai atent
Băncile pot acorda o atenție suplimentară unor operațiuni precum:
- depuneri importante de numerar;
- retrageri mari de bani cash;
- transferuri externe de valori ridicate;
- încasări care nu corespund profilului financiar obișnuit al clientului;
- mai multe transferuri fragmentate efectuate într-o perioadă scurtă pentru a evita anumite praguri de raportare.
În cazul operațiunilor în numerar și al unor transferuri externe există obligații legale de raportare atunci când valoarea ajunge la echivalentul a 10.000 de euro, inclusiv atunci când tranzacțiile sunt legate între ele. Acest lucru nu înseamnă însă că operațiunea este ilegală, ci doar că instituția financiară trebuie să respecte procedurile prevăzute de lege.
Ce documente poate solicita banca
Dacă o operațiune necesită clarificări, banca poate cere documente care să dovedească proveniența fondurilor. Printre cele mai frecvente se numără contractele de vânzare-cumpărare pentru locuințe sau autoturisme, contractele de donație, certificatele de moștenitor, documentele privind plata dividendelor, contractele de muncă, extrasele de cont sau alte acte care justifică legal încasarea banilor.
În majoritatea situațiilor, dacă documentele sunt prezentate și explică în mod clar proveniența sumelor, tranzacția este validată fără alte consecințe.
Ce trebuie să știe românii
Specialiștii recomandă ca documentele privind proveniența unor sume importante să fie păstrate chiar și după încasarea banilor, deoarece banca le poate solicita ulterior.
Este important de reținut că verificările nu sunt îndreptate împotriva persoanelor care economisesc, vând un bun sau primesc legal bani în cont. Ele reprezintă o obligație legală impusă tuturor băncilor pentru combaterea spălării banilor.
Cu alte cuvinte, nu există o regulă potrivit căreia o anumită sumă din cont aduce automat un control sau o sancțiune. Ceea ce interesează banca este dacă tranzacția este justificată și dacă proveniența banilor poate fi demonstrată. Atât timp cât fondurile provin din surse legale și există documente care le susțin, solicitarea unor explicații face parte din procedurile normale prevăzute de legislația în vigoare.
|Situația
|Poate banca cere explicații?
|Ce documente pot fi solicitate
|Primești salariul lunar
|De regulă, nu
|Nu sunt necesare documente suplimentare, deoarece sursa veniturilor este deja cunoscută.
|Vinzi un apartament și încasezi 500.000 lei
|Da, este posibil
|Contract de vânzare-cumpărare, act notarial sau extras privind tranzacția.
|Vinzi un autoturism
|Da, în funcție de valoare
|Contract de vânzare și dovada încasării banilor.
|Primești o donație de la părinți
|Da, în unele cazuri
|Contract de donație sau alte documente care justifică proveniența banilor.
|Primești o moștenire
|Da
|Certificat de moștenitor sau documente notariale.
|Transferi bani între două conturi personale
|Foarte rar
|În mod normal nu sunt necesare explicații, dacă operațiunea este justificată.
|Depui frecvent sume mari în numerar
|Da
|Documente care arată proveniența numerarului (facturi, contracte, chitanțe etc.).
|Primești bani din străinătate
|Da, dacă tranzacția este neobișnuită
|Contracte, facturi, documente privind prestarea serviciilor sau alte dovezi ale provenienței fondurilor.
|Încasezi dividende de la o firmă
|Uneori
|Hotărârea asociaților, situații financiare sau documentele societății.