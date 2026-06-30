Când poate banca să îți ceară explicații pentru banii din cont. Tranzacțiile verificate mai atent, tabel explicativ

ANAF verifică, în schimb, dacă veniturile au fost declarate și dacă au fost plătite impozitele și contribuțiile datorate. Faptul că banca solicită explicații pentru o tranzacție nu înseamnă că persoana este verificată fiscal.

Există un prag de bani în cont?

Mulți români cred că există o limită clară, de exemplu 10.000 de euro, peste care orice sumă este automat blocată sau investigată. În realitate, simpla existență a unei astfel de sume în cont nu declanșează automat o anchetă.

Legislația stabilește anumite obligații de raportare pentru operațiuni, însă băncile analizează în principal caracterul neobișnuit al tranzacțiilor. Contează profilul clientului, frecvența operațiunilor și proveniența banilor, nu doar valoarea acestora.

De exemplu, dacă o persoană care încasează lunar un salariu de 5.000 de lei primește brusc 250.000 de lei dintr-o sursă necunoscută, este foarte probabil ca banca să solicite documente justificative. În schimb, dacă aceeași sumă provine din vânzarea unei locuințe și există contractul notarial, verificarea se încheie, de regulă, fără probleme.

Ce tranzacții sunt analizate mai atent

Băncile pot acorda o atenție suplimentară unor operațiuni precum:

depuneri importante de numerar;

retrageri mari de bani cash;

transferuri externe de valori ridicate;

încasări care nu corespund profilului financiar obișnuit al clientului;

mai multe transferuri fragmentate efectuate într-o perioadă scurtă pentru a evita anumite praguri de raportare.

În cazul operațiunilor în numerar și al unor transferuri externe există obligații legale de raportare atunci când valoarea ajunge la echivalentul a 10.000 de euro, inclusiv atunci când tranzacțiile sunt legate între ele. Acest lucru nu înseamnă însă că operațiunea este ilegală, ci doar că instituția financiară trebuie să respecte procedurile prevăzute de lege.

Ce documente poate solicita banca

Dacă o operațiune necesită clarificări, banca poate cere documente care să dovedească proveniența fondurilor. Printre cele mai frecvente se numără contractele de vânzare-cumpărare pentru locuințe sau autoturisme, contractele de donație, certificatele de moștenitor, documentele privind plata dividendelor, contractele de muncă, extrasele de cont sau alte acte care justifică legal încasarea banilor.