Dacia și filtrul de habitaclu: cât de des trebuie schimbat în orașele aglomerate din România
Filtrul de habitaclu este una dintre piesele ieftine care pot schimba semnificativ confortul într-o Dacia, deși mulți șoferi își amintesc de el abia când parbrizul începe să se aburească, ventilatorul pare mai slab sau instalația de climatizare capătă un miros neplăcut. Rolul său este să rețină praful, polenul, particulele din trafic și o parte dintre impuritățile care ar ajunge altfel în interior.
Intervalul standard de schimb poate părea suficient pe hârtie, dar condițiile reale din marile orașe românești sunt mai dure. București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Brașov înseamnă trafic lent, șantiere, praf, frunze, polen și perioade în care mașina stă minute întregi în spatele autobuzelor, camioanelor sau vehiculelor diesel. Filtrul aspiră aer chiar dacă automobilul nu înaintează.
Din acest motiv, un filtru care ar putea rezista un an într-o zonă curată se poate încărca mult mai repede într-un oraș aglomerat. Nu trebuie schimbat doar după kilometri, ci și în funcție de timpul petrecut în trafic, de locul în care parchezi și de calitatea aerului pe traseele folosite zilnic.
Când trebuie schimbat mai devreme decât spune planul de service
Pentru utilizarea urbană intensă, verificarea la aproximativ șase luni este o regulă mai utilă decât așteptarea unui interval foarte lung. În multe cazuri, schimbarea anuală este minimum rezonabil, iar pentru mașinile folosite zilnic în trafic aglomerat poate fi justificată o înlocuire la șase până la nouă luni.
Kilometrajul nu spune totul. O Dacia care parcurge 10.000 km exclusiv în București poate aspira mai mult praf decât una care face 20.000 km pe autostradă și drumuri curate. În oraș, ventilatorul funcționează mult timp la viteză redusă, iar filtrul reține particulele produse de trafic și șantiere.
Semnele unui filtru încărcat sunt ușor de observat. Debitul de aer scade, deși ventilatorul se aude normal. Parbrizul se dezaburește mai greu, iar diferența dintre treptele ventilatorului devine mai puțin evidentă. Poate apărea și un miros de praf, umezeală sau material vechi atunci când pornești climatizarea.
Un filtru umed este o problemă separată. Dacă apa pătrunde în carcasa lui din cauza unor scurgeri înfundate sau a unei etanșări defecte, materialul filtrant poate dezvolta miros și poate favoriza apariția mucegaiului. Înlocuirea filtrului fără repararea infiltrației va rezolva problema doar temporar.
Perioadele cu mult polen pot încărca rapid un filtru simplu. Dacă suferi de alergii, schimbarea înainte de primăvară și o nouă verificare după sezonul de polen pot îmbunătăți confortul. Un filtru cu carbon activ poate reduce și o parte dintre mirosuri și gaze, dar nu elimină complet poluarea din trafic.
Ce tip de filtru alegi și ce verifici la montare
Filtrul simplu de particule este cea mai accesibilă variantă. Reține praful, polenul și impuritățile mai mari. Pentru utilizare predominant urbană, un model cu carbon activ poate fi mai potrivit, deoarece ajută la reducerea mirosurilor și a unor compuși proveniți din gazele de eșapament.
Există și filtre cu mai multe straturi, promovate pentru particule fine și alergeni. Eficiența lor depinde însă de calitatea produsului și de etanșarea corectă în carcasă. Un filtru premium montat strâmb poate funcționa mai prost decât unul simplu instalat corect.
La schimbare, verifică sensul fluxului de aer indicat pe marginea filtrului. Săgeata nu arată întotdeauna poziția sus-jos, ci direcția în care circulă aerul. Montarea inversă poate reduce eficiența și poate deforma materialul filtrant.
Curăță frunzele și praful din zona carcasei înainte să introduci piesa nouă. Nu împinge murdăria în ventilator. Dacă filtrul vechi este ud, caută cauza. Verifică scurgerile de sub parbriz, etanșarea capacului și prezența apei în zona admisiei.
Un debit slab nu este produs întotdeauna doar de filtru. Ventilatorul poate fi încărcat cu frunze, clapetele climatizării pot avea o problemă, iar radiatorul evaporatorului se poate acoperi cu murdărie. Totuși, filtrul este cea mai simplă și ieftină verificare de început.
În orașele aglomerate din România, nu este exagerat să îl inspectezi la fiecare schimb sezonier de anvelope. Dacă materialul este înnegrit, deformat, umed sau plin de frunze, nu are sens să îl păstrezi până la următoarea revizie doar pentru că nu ai atins un anumit număr de kilometri.
Un filtru curat nu face aerul perfect, dar ajută ventilatorul să funcționeze corect, reduce aburirea și limitează cantitatea de praf care se depune pe bord. Pentru o piesă cu un cost relativ mic, efectul asupra confortului zilnic este considerabil.