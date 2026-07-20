Dacia și filtrul de habitaclu: cât de des trebuie schimbat în orașele aglomerate din România

Din acest motiv, un filtru care ar putea rezista un an într-o zonă curată se poate încărca mult mai repede într-un oraș aglomerat. Nu trebuie schimbat doar după kilometri, ci și în funcție de timpul petrecut în trafic, de locul în care parchezi și de calitatea aerului pe traseele folosite zilnic.

Când trebuie schimbat mai devreme decât spune planul de service

Pentru utilizarea urbană intensă, verificarea la aproximativ șase luni este o regulă mai utilă decât așteptarea unui interval foarte lung. În multe cazuri, schimbarea anuală este minimum rezonabil, iar pentru mașinile folosite zilnic în trafic aglomerat poate fi justificată o înlocuire la șase până la nouă luni.

Kilometrajul nu spune totul. O Dacia care parcurge 10.000 km exclusiv în București poate aspira mai mult praf decât una care face 20.000 km pe autostradă și drumuri curate. În oraș, ventilatorul funcționează mult timp la viteză redusă, iar filtrul reține particulele produse de trafic și șantiere.

Semnele unui filtru încărcat sunt ușor de observat. Debitul de aer scade, deși ventilatorul se aude normal. Parbrizul se dezaburește mai greu, iar diferența dintre treptele ventilatorului devine mai puțin evidentă. Poate apărea și un miros de praf, umezeală sau material vechi atunci când pornești climatizarea.

Un filtru umed este o problemă separată. Dacă apa pătrunde în carcasa lui din cauza unor scurgeri înfundate sau a unei etanșări defecte, materialul filtrant poate dezvolta miros și poate favoriza apariția mucegaiului. Înlocuirea filtrului fără repararea infiltrației va rezolva problema doar temporar.

Perioadele cu mult polen pot încărca rapid un filtru simplu. Dacă suferi de alergii, schimbarea înainte de primăvară și o nouă verificare după sezonul de polen pot îmbunătăți confortul. Un filtru cu carbon activ poate reduce și o parte dintre mirosuri și gaze, dar nu elimină complet poluarea din trafic.

Ce tip de filtru alegi și ce verifici la montare

Filtrul simplu de particule este cea mai accesibilă variantă. Reține praful, polenul și impuritățile mai mari. Pentru utilizare predominant urbană, un model cu carbon activ poate fi mai potrivit, deoarece ajută la reducerea mirosurilor și a unor compuși proveniți din gazele de eșapament.