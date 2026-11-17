„Vântul va avea intensificări, marţi şi miercuri (17 şi 18 noiembrie) mai ales în vestul şi sud-estul ţării, precum şi în zonele montane, pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19/20 noiembrie) în toate regiunile”, a transmis ANM.

În zonele joase, vântul va atinge în general viteze de 45–55 km/h, în timp ce la altitudini mari rafalele vor ajunge la 70–90 km/h și vor putea depăși 100 km/h în noaptea de joi spre vineri.

Separat, pentru zonele montane este în vigoare un cod galben până miercuri, 18 noiembrie, ora 10:00, care avertizează asupra unor intensificări ale vântului de 70–90 km/h și a unor rafale de 90–120 km/h la altitudini mari.

Cod portocaliu de ploi torențiale. Unde pot cădea până la 90 l/mp

Cele mai importante cantități de precipitații sunt prognozate în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, regiuni pentru care meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu, valabilă de marți seară până miercuri, la ora 20:00.

„În Carpaţii Occidentali, local în vestul Carpaţilor Meridionali şi în nordul Carpaţilor Orientali vor fi perioade cu ploi torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 50…70 l/mp, şi pe arii restrânse în jurul a 80…90 l/mp”, precizează meteorologii.

Pentru a înțelege amploarea fenomenului, o cantitate de 90 l/mp înseamnă că pe fiecare metru pătrat de teren cad 90 de litri de apă, echivalentul unui strat de nouă centimetri, dacă apa nu s-ar infiltra și nu s-ar scurge.

Asemenea precipitații pot provoca acumulări rapide de apă, creșteri ale debitelor cursurilor mici și probleme de drenaj, mai ales în zonele unde solul este deja umed.

Cod galben de ploi abundente în vestul și centrul țării

Până miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00, este valabilă și o avertizare cod galben pentru Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și, local, nordul Carpaților Orientali.

„Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp”, a anunțat ANM.

În unele zone din vest și sud-vest, ploile vor fi însoțite și de descărcări electrice, fenomen mai puțin obișnuit pentru această perioadă a anului, dar posibil atunci când atmosfera prezintă instabilitate.