Noiembrie aduce temperaturi sub normal în toată țara. Când estimează ANM că vremea va reveni la valorile obișnuite
Temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele normale în întreaga țară în intervalul 2–16 noiembrie, potrivit estimării ANM publicate marți, 27 octombrie. Revenirea la valorile specifice perioadei este anticipată pentru săptămâna 16–23 noiembrie. Precipitațiile vor depăși mediile obișnuite în mai multe regiuni, dar distribuția lor se va schimba de la o săptămână la alta.
Finalul lui octombrie aduce mai multe precipitații în sud și est
În săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite în regiunile vestice. În celelalte zone ale țării, valorile termice se vor menține în apropierea normalului perioadei.
Diferențele regionale vor fi mai vizibile în privința precipitațiilor. În est, în sud și local în centrul țării sunt estimate cantități mai mari decât cele specifice acestei săptămâni.
Vestul și nord-vestul vor avea o evoluție diferită, cu un deficit ușor de precipitații. Astfel, regiunile în care temperaturile vor fi ceva mai coborâte nu coincid în totalitate cu cele în care sunt așteptate acumulările mai mari de apă.
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Între 2 și 9 noiembrie, temperaturile coboară sub normal în toate regiunile
Prima săptămână completă din noiembrie aduce extinderea abaterilor termice negative la nivelul întregii țări. Mediile temperaturilor vor fi mai mici decât cele caracteristice intervalului 2–9 noiembrie, inclusiv în regiunile care încheie octombrie aproape de normal.
În privința precipitațiilor, estimarea indică valori în general apropiate de cele obișnuite. Nord-vestul ar putea avea un deficit ușor, în timp ce în nord-est cantitățile ar putea depăși puțin media perioadei.
Această distribuție înseamnă că răcirea la nivel național nu va fi însoțită peste tot de precipitații peste normal. Nord-estul și nord-vestul vor avea tendințe diferite, chiar dacă ambele regiuni se vor afla într-un interval mai rece decât de obicei.
Abaterile se raportează la valorile specifice fiecărei zone și perioade. Prin urmare, temperaturi sub normal în întreaga țară nu înseamnă aceleași valori în toate localitățile.
Vreme mai rece și în săptămâna 9–16 noiembrie
Tendința se păstrează și în a doua săptămână completă a lunii. Temperatura medie a aerului va fi ușor mai coborâtă decât cea normală în toate regiunile.
În schimb, precipitațiile vor avea un regim ușor excedentar în cea mai mare parte a României. Față de săptămâna anterioară, estimarea indică astfel o extindere a zonelor cu acumulări peste media perioadei.
Pentru intervalul 9–16 noiembrie, prognoza combină o abatere termică negativă cu precipitații ceva mai bogate. Acestea sunt tendințe săptămânale, iar zilele în care se vor produce precipitațiile vor fi detaliate prin actualizările ulterioare.
Dacă îți organizezi un weekend sau o deplasare, urmărește și prognoza locală apropiată de data plecării. O cantitate săptămânală peste normal nu înseamnă că precipitațiile se vor distribui uniform în fiecare zi.
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Temperaturile ar urma să revină la normal după 16 noiembrie
Pentru săptămâna 16–23 noiembrie, ANM estimează temperaturi medii apropiate de cele specifice perioadei în întreaga țară. Aceasta este schimbarea indicată după cele două săptămâni cu valori sub normal.
Precipitațiile vor fi ușor excedentare în vest și nord-vest. În restul regiunilor, cantitățile estimate se vor situa, în general, în jurul mediilor obișnuite.
Revenirea la normal se referă la reperele climatice de la mijlocul și din a doua parte a lunii noiembrie. Ea nu echivalează cu întoarcerea temperaturilor din octombrie.
Estimările meteorologice pentru patru săptămâni urmăresc evoluția mediilor temperaturii și a cantităților de precipitații. Pentru maximele și minimele zilnice, precum și pentru fenomenele de scurtă durată, rămân relevante prognozele și avertizările actualizate.