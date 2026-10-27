Noiembrie aduce temperaturi sub normal în toată țara. Când estimează ANM că vremea va reveni la valorile obișnuite

Diferențele regionale vor fi mai vizibile în privința precipitațiilor. În est, în sud și local în centrul țării sunt estimate cantități mai mari decât cele specifice acestei săptămâni.

Vestul și nord-vestul vor avea o evoluție diferită, cu un deficit ușor de precipitații. Astfel, regiunile în care temperaturile vor fi ceva mai coborâte nu coincid în totalitate cu cele în care sunt așteptate acumulările mai mari de apă.

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Între 2 și 9 noiembrie, temperaturile coboară sub normal în toate regiunile

Prima săptămână completă din noiembrie aduce extinderea abaterilor termice negative la nivelul întregii țări. Mediile temperaturilor vor fi mai mici decât cele caracteristice intervalului 2–9 noiembrie, inclusiv în regiunile care încheie octombrie aproape de normal.

În privința precipitațiilor, estimarea indică valori în general apropiate de cele obișnuite. Nord-vestul ar putea avea un deficit ușor, în timp ce în nord-est cantitățile ar putea depăși puțin media perioadei.

Această distribuție înseamnă că răcirea la nivel național nu va fi însoțită peste tot de precipitații peste normal. Nord-estul și nord-vestul vor avea tendințe diferite, chiar dacă ambele regiuni se vor afla într-un interval mai rece decât de obicei.

Abaterile se raportează la valorile specifice fiecărei zone și perioade. Prin urmare, temperaturi sub normal în întreaga țară nu înseamnă aceleași valori în toate localitățile.