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Legislație

Când ai voie să aprinzi proiectoarele de ceață și când le folosești greșit. Regula pe care mulți șoferi o ignoră

Când ai voie să aprinzi proiectoarele de ceață și când le folosești greșit. Regula pe care mulți șoferi o ignoră
Când trebuie să aprinzi luminile de ceață (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Suntem în plină toamnă, iar ceața densă a devenit un fenomen obișnuit, în special dimineața și seara. Vizibilitatea poate scădea considerabil în numai câteva minute, iar șoferii trebuie să știe ce lumini să folosească, pentru că proiectoarele de ceață nu se aprind în orice situație în care drumul se vede mai greu.

Când trebuie folosite luminile de ceață

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește că, pe timp de ceață densă, conducătorii auto trebuie să folosească luminile de întâlnire, adică faza scurtă, împreună cu luminile de ceață.

Un exemplu concret este o deplasare la ora 7:00 dimineața, în luna noiembrie, pe un drum național acoperit de ceață densă. Dacă mașinile aflate la distanță devin greu de observat, șoferul trebuie să folosească faza scurtă și luminile de ceață.

Situația este diferită dacă există doar o pâclă ușoară, iar vizibilitatea este bună. În acest caz, nu există un motiv pentru folosirea luminilor de ceață.

Proiectoarele nu înlocuiesc faza scurtă

O greșeală întâlnită în trafic este folosirea exclusivă a proiectoarelor de ceață. Acestea nu înlocuiesc luminile de întâlnire.

Proiectoarele din partea din față a mașinii sunt amplasate de regulă mai jos și produc un fascicul larg, destinat îmbunătățirii vizibilității în condiții de ceață. Luminile de ceață din spate au un alt rol: îi ajută pe șoferii care vin din urmă să observe mașina atunci când vizibilitatea este foarte redusă.

Tocmai pentru că lumina de ceață din spate este foarte puternică, aceasta poate deveni deranjantă pentru șoferul aflat în spate atunci când vizibilitatea revine la normal.

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De ce faza lungă nu te ajută în ceață

Intuiția îi poate determina pe unii șoferi să aprindă faza lungă atunci când nu mai văd suficient de bine drumul. În ceață densă, efectul poate fi însă opus celui dorit.

Lumina puternică este reflectată de picăturile de apă aflate în suspensie, ceea ce poate crea în fața șoferului un efect asemănător unui „perete” luminos și poate reduce și mai mult capacitatea de a distinge drumul.

De aceea, într-o dimineață cu ceață groasă, combinația corectă este faza scurtă și luminile de ceață, nu faza lungă.

Ploaia nu înseamnă automat că trebuie aprinse proiectoarele

O altă confuzie apare atunci când plouă puternic. Legislația face diferența între aceste situații. La ploaie torențială sau ninsoare abundentă sunt obligatorii luminile de întâlnire, însă acest lucru nu înseamnă că șoferul trebuie să aprindă automat și proiectoarele de ceață.

De exemplu, dacă circuli într-o seară de noiembrie prin București, plouă abundent, dar nu este ceață, folosești faza scurtă. Faptul că asfaltul este ud și vizibilitatea este mai slabă nu transformă automat situația într-una în care trebuie folosite luminile de ceață.

Poți fi sancționat dacă folosești luminile de ceață fără motiv

Codul Rutier sancționează folosirea luminilor de ceață în alte condiții decât pe timp de ceață. Așadar, șoferii care le folosesc pentru aspectul mașinii sau le lasă aprinse după ce au ieșit din zona cu ceață pot fi sancționați.

Regula practică este simplă: dacă intri într-o zonă cu ceață densă, folosești faza scurtă împreună cu luminile de ceață. Când ceața dispare și vizibilitatea revine la normal, luminile de ceață trebuie stinse.

În această perioadă a anului, situația se poate schimba rapid chiar în timpul aceleiași deplasări. Un șofer poate pleca din oraș pe cer senin și poate întâlni câțiva kilometri mai târziu un sector acoperit de ceață densă. Tocmai de aceea, luminile trebuie adaptate condițiilor reale de pe drum, nu aprinse preventiv pentru întreaga călătorie.

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