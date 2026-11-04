Când ai voie să aprinzi proiectoarele de ceață și când le folosești greșit. Regula pe care mulți șoferi o ignoră

Un exemplu concret este o deplasare la ora 7:00 dimineața, în luna noiembrie, pe un drum național acoperit de ceață densă. Dacă mașinile aflate la distanță devin greu de observat, șoferul trebuie să folosească faza scurtă și luminile de ceață.

Situația este diferită dacă există doar o pâclă ușoară, iar vizibilitatea este bună. În acest caz, nu există un motiv pentru folosirea luminilor de ceață.

Proiectoarele nu înlocuiesc faza scurtă

O greșeală întâlnită în trafic este folosirea exclusivă a proiectoarelor de ceață. Acestea nu înlocuiesc luminile de întâlnire.

Proiectoarele din partea din față a mașinii sunt amplasate de regulă mai jos și produc un fascicul larg, destinat îmbunătățirii vizibilității în condiții de ceață. Luminile de ceață din spate au un alt rol: îi ajută pe șoferii care vin din urmă să observe mașina atunci când vizibilitatea este foarte redusă.

Tocmai pentru că lumina de ceață din spate este foarte puternică, aceasta poate deveni deranjantă pentru șoferul aflat în spate atunci când vizibilitatea revine la normal.

De ce faza lungă nu te ajută în ceață

Intuiția îi poate determina pe unii șoferi să aprindă faza lungă atunci când nu mai văd suficient de bine drumul. În ceață densă, efectul poate fi însă opus celui dorit.

Lumina puternică este reflectată de picăturile de apă aflate în suspensie, ceea ce poate crea în fața șoferului un efect asemănător unui „perete” luminos și poate reduce și mai mult capacitatea de a distinge drumul.