Burse întârziate și abuzuri nesesizate în universități. Ce arată cercetarea făcută în rândul studenților din 41 de instituții
Peste opt din zece bursieri care au participat la Cercetarea Națională privind Drepturile și Obligațiile Studențești au primit banii cu întârziere, iar dintre cei 158 de respondenți care au reclamat experiențe de discriminare, umilire, hărțuire sau propagandă, numai șapte au făcut o sesizare oficială. Raportul CNDOS 2026, prezentat de Uniunea Studenților din România, indică probleme și la examene, transport și informarea despre drepturile studențești.
Bursele ajung târziu și acoperă o parte redusă din cheltuieli
Cercetarea online s-a desfășurat între 2 august și 27 octombrie 2026 și privește experiențele din anul universitar 2025–2026. Au completat chestionarul 867 de studenți, iar 753 de răspunsuri din 41 de universități au trecut verificările de calitate și au intrat în analiză.
Pe baza acestora, organizația a calculat un Indice Național de Respectare a Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului de 64,6 puncte din 100. Pentru componenta privind siguranța în universitate, scorul este de 47,4 puncte.
Dintre bursierii participanți, 82% au semnalat întârzieri la plată. Aproximativ patru din zece spun că această situație se repetă în mod obișnuit.
„Pentru aproape 7 din 10 bursieri, bursa nu acoperă nici jumătate din cheltuielile lunare”, transmite Uniunea Studenților din România.
Organizația reclamă și restrângerea perioadei de acordare a burselor, după modificările din 2025. Trei din patru bursieri participanți au primit sprijinul numai în lunile de cursuri, iar aproape unul din zece studenți spune că s-a gândit să renunțe la facultate după schimbarea regulilor.
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Probleme la publicarea baremelor și soluționarea contestațiilor
Numai unul din șase respondenți spune că a primit baremul în cel mult 24 de ore la toate examenele. Peste o treime afirmă că nu l-au văzut niciodată, proporția depășind jumătate în cazul studenților din anii terminali.
Mai mult de jumătate dintre cei care au contestat o notă susțin că profesorul care i-a evaluat inițial a participat și la soluționarea contestației. Codul aprobat prin Ordinul nr. 4.394/2024 prevede că din comisia pentru contestațiile la examenele scrise nu pot face parte cadrele didactice care au realizat evaluarea inițială.
Același document stabilește dreptul studentului de a cunoaște baremul și de a primi, în maximum 24 de ore după evaluare, informațiile necesare pentru verificarea notei. UNI cere publicarea acestora pe platforma universității, cu înregistrarea automată a datei și orei.
Puține experiențe de abuz ajung în sesizări oficiale
Unul din cinci participanți spune că a trecut personal prin discriminare, umilire, hărțuire sau propagandă în universitate. Dintre cei 158 de studenți afectați, șapte au depus o sesizare oficială și numai trei au declarat că situația a fost rezolvată.
Șapte din zece respondenți nu cunosc un canal prin care pot raporta un abuz. Doar un sfert cred că o reclamație ar fi tratată corect și fără consecințe asupra lor.
Raportul semnalează și prezența materialelor politice în spațiul universitar. Aproximativ unul din șase participanți spune că a văzut materiale de partid sau de candidat, iar o proporție apropiată a întâlnit mesaje radicale ori extremiste.
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Transportul și lipsa informațiilor afectează participarea la cursuri
Aproape patru din zece respondenți au lipsit de la cursuri din cauza costului sau duratei deplasării. În rândul navetiștilor zilnici, proporția ajunge la aproximativ două treimi.
Opt din zece studenți care locuiesc în chirie nu știu că pot solicita subvenția pentru cazare. Totodată, numai unul din șapte participanți declară că își cunoaște bine drepturile.
UNI solicită o dată fixă pentru plata burselor, acordarea burselor sociale pe întregul an calendaristic și prezentarea drepturilor și canalelor de sesizare încă din prima săptămână a anului I. Organizația propune și un program-pilot cu 24 de călătorii gratuite cu trenul pe an, precum și un reprezentant independent pentru apărarea drepturilor studenților în fiecare universitate.
„Nu cerem drepturi noi. Cerem ca cele care există deja să ajungă la student: bursa la timp, baremul după examen și un loc unde poți spune că ai fost umilit fără să-ți fie frică de consecințe”, a declarat Laurențiu-Gabriel Dincă, președintele organizației.