Pe baza acestora, organizația a calculat un Indice Național de Respectare a Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului de 64,6 puncte din 100. Pentru componenta privind siguranța în universitate, scorul este de 47,4 puncte.

Dintre bursierii participanți, 82% au semnalat întârzieri la plată. Aproximativ patru din zece spun că această situație se repetă în mod obișnuit.

„Pentru aproape 7 din 10 bursieri, bursa nu acoperă nici jumătate din cheltuielile lunare”, transmite Uniunea Studenților din România.

Organizația reclamă și restrângerea perioadei de acordare a burselor, după modificările din 2025. Trei din patru bursieri participanți au primit sprijinul numai în lunile de cursuri, iar aproape unul din zece studenți spune că s-a gândit să renunțe la facultate după schimbarea regulilor.

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Probleme la publicarea baremelor și soluționarea contestațiilor

Numai unul din șase respondenți spune că a primit baremul în cel mult 24 de ore la toate examenele. Peste o treime afirmă că nu l-au văzut niciodată, proporția depășind jumătate în cazul studenților din anii terminali.

Mai mult de jumătate dintre cei care au contestat o notă susțin că profesorul care i-a evaluat inițial a participat și la soluționarea contestației. Codul aprobat prin Ordinul nr. 4.394/2024 prevede că din comisia pentru contestațiile la examenele scrise nu pot face parte cadrele didactice care au realizat evaluarea inițială.

Același document stabilește dreptul studentului de a cunoaște baremul și de a primi, în maximum 24 de ore după evaluare, informațiile necesare pentru verificarea notei. UNI cere publicarea acestora pe platforma universității, cu înregistrarea automată a datei și orei.