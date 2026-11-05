Orașul mare din România în care șoferii nu primesc amenzi de la radarele fixe. Sistemul a costat 43 de milioane de lei, dar nu funcţionează

Infrastructura permite și identificarea mașinilor care trec pe culoarea roșie a semaforului. Folosirea înregistrărilor pentru sancționare depinde însă de integrarea echipamentelor în platforma Poliției Române, procedură care nu a fost finalizată.

Unii dintre șoferii intervievați spun că aparatele ar fi utile pentru reducerea vitezei.

„Pentru unii șoferi e mai bine, pentru ceilalți nu. Este o prostie că nu s-au pus în funcțiune, pentru că pe-aici se circulă foarte tare și ar fi fost un lucru bun”, a declarat un conducător auto.

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Ruben Lațcău acuză lipsa de voință din partea MAI

În primăvară au început testele pentru radare, iar autoritățile vorbeau despre primele amenzi care urmau să fie expediate prin poștă. Termenul anunțat a trecut fără ca sistemul local să fie folosit pentru sancționarea șoferilor, relatează Digi24.

Ruben Lațcău, viceprimarul cu atribuții de primar al Timișoarei, susține că municipalitatea a îndeplinit cerințele primite. Potrivit acestuia, administrația locală a cumpărat inclusiv un program informatic suplimentar, solicitat pentru operaționalizarea echipamentelor.

„Le-am omologat, le-am reglementat. Ulterior, tot dânșii ne-au comunicat că ne trebuie un alt soft. Am cumpărat și acel soft, au mai venit cu niște cerințe, le-am îndeplinit și acele cerințe și deja se fac anii. Este, din păcate, evident că nu există voință în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca aceste sisteme automatizate să fie implementate”, a declarat Ruben Lațcău.

Demersurile pentru conectarea radarelor locale la platforma Poliției au fost anunțate public și anterior. Într-un comunicat din noiembrie 2025, Primăria Timișoara preciza că dispunea de nouă radare fixe, dintre care două achiziționate recent, și solicita integrarea lor în sistemul național.

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