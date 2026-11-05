Orașul mare din România în care șoferii nu primesc amenzi de la radarele fixe. Sistemul a costat 43 de milioane de lei, dar nu funcţionează
Radarele fixe din Timișoara înregistrează viteza și pot detecta trecerile pe roșu, însă imaginile nu sunt folosite pentru trimiterea amenzilor către șoferi. Sistemul de management al traficului, prezentat ca o investiție de aproximativ 43 de milioane de lei, a fost implementat în urmă cu zece ani. Integrarea echipamentelor în platforma Poliției Române este încă în verificări și teste, potrivit răspunsului transmis instituțional către Digi24.
Radarele înregistrează abaterile, dar amenzile nu ajung la șoferi
Panourile instalate în Timișoara îi avertizează pe conducătorii auto când depășesc viteza legală. Totuși, de la afișarea vitezei până la aplicarea unei sancțiuni, proiectul a rămas blocat între cerințe tehnice și proceduri administrative.
Infrastructura permite și identificarea mașinilor care trec pe culoarea roșie a semaforului. Folosirea înregistrărilor pentru sancționare depinde însă de integrarea echipamentelor în platforma Poliției Române, procedură care nu a fost finalizată.
Unii dintre șoferii intervievați spun că aparatele ar fi utile pentru reducerea vitezei.
„Pentru unii șoferi e mai bine, pentru ceilalți nu. Este o prostie că nu s-au pus în funcțiune, pentru că pe-aici se circulă foarte tare și ar fi fost un lucru bun”, a declarat un conducător auto.
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Ruben Lațcău acuză lipsa de voință din partea MAI
În primăvară au început testele pentru radare, iar autoritățile vorbeau despre primele amenzi care urmau să fie expediate prin poștă. Termenul anunțat a trecut fără ca sistemul local să fie folosit pentru sancționarea șoferilor, relatează Digi24.
Ruben Lațcău, viceprimarul cu atribuții de primar al Timișoarei, susține că municipalitatea a îndeplinit cerințele primite. Potrivit acestuia, administrația locală a cumpărat inclusiv un program informatic suplimentar, solicitat pentru operaționalizarea echipamentelor.
„Le-am omologat, le-am reglementat. Ulterior, tot dânșii ne-au comunicat că ne trebuie un alt soft. Am cumpărat și acel soft, au mai venit cu niște cerințe, le-am îndeplinit și acele cerințe și deja se fac anii. Este, din păcate, evident că nu există voință în cadrul Ministerului Afacerilor Interne ca aceste sisteme automatizate să fie implementate”, a declarat Ruben Lațcău.
Demersurile pentru conectarea radarelor locale la platforma Poliției au fost anunțate public și anterior. Într-un comunicat din noiembrie 2025, Primăria Timișoara preciza că dispunea de nouă radare fixe, dintre care două achiziționate recent, și solicita integrarea lor în sistemul național.
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Poliția Română spune că verificările continuă
Poliția Română transmite că specialiștii săi lucrează împreună cu reprezentanții municipalității și ai firmei care a instalat aparatura. Instituția afirmă că susține proiectul, dar verificările și testările tehnice sunt încă în desfășurare.
„Au fost desfășurate până în prezent mai multe activități de analiză și sunt în continuare efectuate verificări și testări tehnice, realizate de specialiștii structurilor de profil ale Poliției Române, în colaborare cu reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara și ai operatorului economic care a instalat echipamentele”, se arată în răspunsul transmis Digi24.
Instituția menționează și demersuri pentru actualizarea cadrului normativ. Acestea urmăresc procesarea automată a unui volum mare de abateri, digitalizarea interacțiunii dintre polițist, proprietarul vehiculului și contravenient, precum și eliminarea dublării corespondenței.
„Subliniem că Poliția Română a manifestat constant deschidere și interes pentru realizarea acestui proiect, iar demersurile de specialitate sunt în curs de desfășurare”, precizează reprezentanții instituției.
Autoritățile nu au comunicat o dată clară pentru începerea sancționării pe baza radarelor fixe din Timișoara.