Ai trecut printr-o baltă și ai stropit pietonii. Poți fi amendat? Ce obligații ai când carosabilul este ud
Stropirea unui pieton nu atrage automat o amendă rutieră cu un cuantum fix, însă șoferul poate fi sancționat dacă a încălcat o regulă de circulație aplicabilă situației. Pe carosabil ud, ai obligația să adaptezi viteza la condițiile de drum, chiar dacă circuli sub limita indicată. Pentru stabilirea răspunderii contează împrejurările concrete, comportamentul la volan și eventualele consecințe ale incidentului.
Ce obligații ai când te apropii de o baltă
Articolul 48 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice impune respectarea regimului legal de viteză și adaptarea acesteia la condițiile de drum. Conducătorul trebuie să poată efectua manevrele în siguranță, ceea ce înseamnă că limita afișată nu este întotdeauna și o viteză potrivită pentru carosabilul ud.
Contează vizibilitatea, apa acumulată pe șosea și apropierea pietonilor. Dacă observi o baltă lângă trotuar, conduita preventivă presupune să reduci viteza din timp și să eviți proiectarea apei către persoanele aflate în apropiere.
Evitarea bălții nu justifică însă o manevră periculoasă. Schimbarea benzii sau a direcției trebuie făcută cu respectarea regulilor de semnalizare și asigurare, fără să îi pui în pericol pe ceilalți participanți la trafic.
Codul rutier stabilește și o obligație generală de comportament, prin articolul 35 alineatul (1). Participanții la trafic nu trebuie să pună în pericol viața ori integritatea persoanelor și nici să aducă prejudicii proprietății publice sau private.
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Când nereducerea vitezei poate aduce o amendă
Regulamentul de aplicare a Codului rutier prevede situații în care viteza nu trebuie să depășească 30 km/h în localități și 50 km/h în afara acestora. Printre ele se află circulația când vizibilitatea scade sub 100 de metri din cauza ploilor torențiale, conform articolului 123 litera j).
Aceleași praguri sunt prevăzute și când carosabilul este acoperit cu mâzgă sau piatră cubică umedă, alături de celelalte situații enumerate la litera e). Prin urmare, simplul fapt că asfaltul este ud nu introduce, pentru orice drum, o limită generală de 30 km/h.
Nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament constituie contravenție, potrivit articolului 101 alineatul (1) punctul 9 din OUG nr. 195/2002. Fapta este sancționată în clasa a III-a, corespunzătoare unui număr de șase până la opt puncte-amendă.
Aceasta este o sancțiune pentru încălcarea obligației de reducere a vitezei în situațiile reglementate. Nu poate fi prezentată drept o amendă aplicată automat oricărui șofer care trece printr-o baltă și stropește un pieton.
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De ce contează împrejurările în care a fost stropit pietonul
O altă prevedere relevantă se găsește în Legea nr. 61/1991, referitoare la ordinea publică și conviețuirea socială. Articolul 2 punctul 4 sancționează aruncarea asupra unei persoane cu obiecte sau anumite substanțe, inclusiv unele care murdăresc, dacă nu s-au produs vătămări ori pagube materiale.
Pentru această contravenție, articolul 3 alineatul (1) litera a) prevede o amendă între 100 și 500 de lei. Textul nu menționează însă expres trecerea cu mașina printr-o baltă, astfel că încadrarea unui asemenea incident trebuie stabilită pe baza faptelor, fără echivalarea automată a oricărei stropiri accidentale cu această contravenție.
Pentru persoana afectată, sunt utile numărul de înmatriculare, locul și ora incidentului, precum și datele eventualilor martori. Fotografiile sau înregistrările disponibile pot ajuta la descrierea împrejurărilor într-o sesizare adresată poliției.
Sesizarea nu garantează aplicarea unei amenzi, dar permite verificarea situației reclamate. Autoritățile trebuie să stabilească ce s-a întâmplat și dacă sunt îndeplinite condițiile unei abateri prevăzute de lege.
Cum reduci riscul de a stropi persoanele de pe trotuar
Privește din timp spre marginea carosabilului, mai ales în zonele unde apa se acumulează lângă bordură. Reducerea treptată a vitezei înainte de baltă este preferabilă unei frânări puternice făcute în ultimul moment.
Păstrează și o distanță suficientă față de vehiculul din față, obligație prevăzută de articolul 51 din Codul rutier. Spațiul suplimentar îți permite să observi obstacolele și să reacționezi fără manevre bruște, cu atenție atât la pietoni, cât și la restul traficului.