Ai trecut printr-o baltă și ai stropit pietonii. Poți fi amendat? Ce obligații ai când carosabilul este ud

Contează vizibilitatea, apa acumulată pe șosea și apropierea pietonilor. Dacă observi o baltă lângă trotuar, conduita preventivă presupune să reduci viteza din timp și să eviți proiectarea apei către persoanele aflate în apropiere.

Evitarea bălții nu justifică însă o manevră periculoasă. Schimbarea benzii sau a direcției trebuie făcută cu respectarea regulilor de semnalizare și asigurare, fără să îi pui în pericol pe ceilalți participanți la trafic.

Codul rutier stabilește și o obligație generală de comportament, prin articolul 35 alineatul (1). Participanții la trafic nu trebuie să pună în pericol viața ori integritatea persoanelor și nici să aducă prejudicii proprietății publice sau private.

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Când nereducerea vitezei poate aduce o amendă

Regulamentul de aplicare a Codului rutier prevede situații în care viteza nu trebuie să depășească 30 km/h în localități și 50 km/h în afara acestora. Printre ele se află circulația când vizibilitatea scade sub 100 de metri din cauza ploilor torențiale, conform articolului 123 litera j).

Aceleași praguri sunt prevăzute și când carosabilul este acoperit cu mâzgă sau piatră cubică umedă, alături de celelalte situații enumerate la litera e). Prin urmare, simplul fapt că asfaltul este ud nu introduce, pentru orice drum, o limită generală de 30 km/h.

Nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament constituie contravenție, potrivit articolului 101 alineatul (1) punctul 9 din OUG nr. 195/2002. Fapta este sancționată în clasa a III-a, corespunzătoare unui număr de șase până la opt puncte-amendă.