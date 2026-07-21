Call of Duty: Modern Warfare 4 intră în război înainte de lansare. Când începe varianta beta și cum poți juca gratis

Prima etapă începe imediat după Call of Duty Next

Accesul anticipat la beta va fi disponibil între 21 și 25 august. Pot participa jucătorii care precomandă orice ediție a jocului pe PC, PlayStation 5 sau Xbox Series X/S. Pentru comenzile digitale, accesul va fi activat automat.

Cei care cumpără o ediție fizică trebuie să primească un cod de la magazin. Codul va trebui asociat unui cont Activision. Compania avertizează că numărul acestora poate fi limitat la unii comercianți.

Beta începe imediat după evenimentul Call of Duty Next, organizat tot pe 21 august. Prezentarea va include secvențe noi de gameplay. Dezvoltatorii vor explica mecanicile multiplayer și vor anunța alte surprize.

Evenimentul devine astfel punctul de pornire pentru testarea publică. Activision a folosit o strategie asemănătoare și în trecut. Un eveniment Call of Duty Next a precedat și testarea multiplayer pentru „Modern Warfare II”.

Beta gratuită ajunge și pe Nintendo Switch 2

A doua etapă se desfășoară între 28 august și 1 septembrie. Aceasta va fi deschisă tuturor jucătorilor. Nu trebuie să precomanzi jocul pentru a participa. Va fi necesară însă o conexiune permanentă la internet.

În funcție de platformă, poate fi solicitat și un abonament pentru multiplayer online. Pe console, acest lucru poate însemna PlayStation Plus, Game Pass Essential sau Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch 2 nu participă la perioada de acces anticipat. Motivul este simplu. Precomenzile pentru această versiune încep abia pe 26 august. Posesorii consolei Nintendo vor putea descărca gratuit beta două zile mai târziu.