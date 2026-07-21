Call of Duty: Modern Warfare 4 intră în război înainte de lansare. Când începe varianta beta și cum poți juca gratis
Activision a stabilit calendarul testării multiplayer pentru „Call of Duty: Modern Warfare 4”. Prima etapă începe pe 21 august 2026 și este rezervată celor care au precomandat jocul. Beta va deveni gratuită pentru toți jucătorii pe 28 august, potrivit anunțului publicat pe site-ul oficial Call of Duty.
Testarea va fi disponibilă pe PC, PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Nintendo Switch 2 va intra în luptă în cea de-a doua etapă. Activision promite mai multe hărți, moduri clasice și noi, confruntări cu tancuri și până la 19 arme.
Prima etapă începe imediat după Call of Duty Next
Accesul anticipat la beta va fi disponibil între 21 și 25 august. Pot participa jucătorii care precomandă orice ediție a jocului pe PC, PlayStation 5 sau Xbox Series X/S. Pentru comenzile digitale, accesul va fi activat automat.
Cei care cumpără o ediție fizică trebuie să primească un cod de la magazin. Codul va trebui asociat unui cont Activision. Compania avertizează că numărul acestora poate fi limitat la unii comercianți.
Beta începe imediat după evenimentul Call of Duty Next, organizat tot pe 21 august. Prezentarea va include secvențe noi de gameplay. Dezvoltatorii vor explica mecanicile multiplayer și vor anunța alte surprize.
Evenimentul devine astfel punctul de pornire pentru testarea publică. Activision a folosit o strategie asemănătoare și în trecut. Un eveniment Call of Duty Next a precedat și testarea multiplayer pentru „Modern Warfare II”.
Beta gratuită ajunge și pe Nintendo Switch 2
A doua etapă se desfășoară între 28 august și 1 septembrie. Aceasta va fi deschisă tuturor jucătorilor. Nu trebuie să precomanzi jocul pentru a participa. Va fi necesară însă o conexiune permanentă la internet.
În funcție de platformă, poate fi solicitat și un abonament pentru multiplayer online. Pe console, acest lucru poate însemna PlayStation Plus, Game Pass Essential sau Nintendo Switch Online.
Nintendo Switch 2 nu participă la perioada de acces anticipat. Motivul este simplu. Precomenzile pentru această versiune încep abia pe 26 august. Posesorii consolei Nintendo vor putea descărca gratuit beta două zile mai târziu.
Apariția pe noua consolă este una dintre cele mai importante schimbări ale seriei. „Modern Warfare 4” va fi lansat simultan pe toate platformele majore. Mai multe detalii despre versiuni, campanie și data lansării se găsesc în anunțul despre Call of Duty: Modern Warfare 4.
Până la 19 arme și lupte de amploare cu tancuri
Activision nu a publicat lista completă a hărților. Compania spune însă că beta va include mai multe arene și tipuri de confruntări. Jucătorii vor putea participa la lupte rapide între echipe de câte trei persoane.
Vor exista și bătălii tactice de amploare. Acestea vor include vehicule grele și tancuri. Printre modurile confirmate se află Search & Destroy și noul Kill Block. Un traseu de antrenament numit Training Mobility Course îi va ajuta pe jucători să învețe sistemul de mișcare.
Beta va oferi până la 19 arme. Vor putea fi testate echipamente tactice, grenade, avantaje, îmbunătățiri de teren și recompense pentru seriile de eliminări. Jucătorii își vor putea construi propriile clase.
Cei care precomandă Vault Edition vor primi acces la operatori precum Price, Valeria, Ghost și Blix. Vor putea folosi și armele speciale incluse în Signature Weapons Collection. Lista cuprinde Kastov 762, ISO Nightshade, Rezi 12, Oris 8.6 și un cuțit de luptă.
Beta va testa numai componenta multiplayer. Jocul complet va include și o campanie, plus revenirea modului DMZ. Acesta a fost prezentat în cadrul Xbox Games Showcase 2026 drept o experiență axată pe extracție și supraviețuire.
„Call of Duty: Modern Warfare 4” va fi lansat pe 23 octombrie 2026. Jucătorii care aleg o ediție digitală vor primi acces la campanie începând cu 16 octombrie. Până atunci, beta din august va arăta dacă multiplayerul poate readuce seria în forma pe care fanii o așteaptă.