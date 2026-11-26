Conform calendarului transmis de Netflix, abonații vor avea la dispoziție numeroase thrillere, comedii, drame istorice, documentare și producții dedicate copiilor. Platforma pregătește inclusiv un eveniment sportiv transmis în direct, confruntarea dintre Tyson Fury și Anthony Joshua.

În plus, în catalog vor intra câteva filme consacrate, numai bune de revăzut în perioada sărbătorilor. Iată programul complet al lunii decembrie 2026, cu datele de lansare și poveștile producțiilor anunțate.

Cele mai importante premiere Netflix din decembrie 2026

Pride and Prejudice (Mândrie și Prejudecată) – 3 decembrie

Unul dintre cele mai îndrăgite romane din literatura universală primește o nouă ecranizare, sub forma unui miniserial de șase episoade, care își propune să rămână fidel operei lui Jane Austen.

Sosirea unor burlaci înstăriți în apropierea familiei Bennet schimbă perspectivele celor cinci surori. În timp ce Jane se îndrăgostește de fermecătorul Mr. Bingley, Elizabeth dezvoltă o relație complicată cu orgoliosul Mr. Darcy. Prejudecățile, convențiile sociale și scandalurile familiale o determină să-și reevalueze propriile sentimente.

Scenariul este semnat de Dolly Alderton (Everything I Know About Love), iar regia îi aparține lui Euros Lyn (Heartstopper). Distribuția îi include pe Emma Corrin, Jack Lowden, Olivia Colman, Rufus Sewell, Freya Mavor, Hopey Parish, Hollie Avery, Rhea Norwood, Daryl McCormack, Siena Kelly, Louis Partridge și Jamie Demetriou.

Producătoarea miniserialului este Lisa Osborne, iar producătorii executivi sunt Laura Lankester, Will Johnston și Louise Mutter pentru Lookout Point, alături de Dolly Alderton, Euros Lyn și Emma Corrin.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth – 23 decembrie

Brad Pitt revine în rolul lui Cliff Booth, personajul din Once Upon a Time… in Hollywood, într-un film regizat de David Fincher după un scenariu original scris de Quentin Tarantino.

Acțiunea se desfășoară în Los Angeles, în 1977, la opt ani după evenimentele filmului anterior. Cliff lucrează ocazional ca barman sau proiecționist, însă principala sa ocupație este rezolvarea problemelor delicate ale personalităților de la Hollywood, prin metode care nu respectă întotdeauna legea.

Lucrurile se complică atunci când este contactat de agenta de talente Karen Crosby, reprezentanta vedetei de televiziune Charlie Peters. Soția acestuia, Toni, fostul campion de fotbal american Roderick „Hot Rod” Harrison și misterioșii frați Verdusco completează universul unei povești despre crimă, șantaj, ambiție și violență.

Filmul este produs de Ceán Chaffin și Brad Pitt. Din distribuție mai fac parte Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis și Karren Karagulian.

Emily in Paris, sezonul 6 – 24 decembrie

Emily Cooper revine chiar în Ajunul Crăciunului. Noul sezon o găsește într-un moment decisiv al vieții sale, în care ambițiile profesionale și relațiile sentimentale o obligă să stabilească ce își dorește cu adevărat de la viitor.

Serialul creat de Darren Star îi readuce pe Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Paul Forman și Minnie Driver.

Darren Star este creator, scenarist și producător executiv, alături de Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss și Joe Murphy. Serialul este produs de MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions și Jax Media.

Serialele noi și sezoanele care apar pe Netflix în decembrie

Pe lângă noua ecranizare a romanului „Mândrie și Prejudecată”, Netflix propune în ultima lună a anului producții care abordează subiecte precum conspirațiile politice, crimele misterioase, relațiile de familie și rivalitățile profesionale.

Lista include atât producții complet noi, cât și continuări ale unor seriale și reality-show-uri deja cunoscute publicului.

Trinity – 1 decembrie. O femeie-ofițer de marină dezvoltă o legătură cu ministrul apărării și descoperă o serie de secrete care l-ar putea asocia cu o amenințare de proporții globale.

The Good Boss – 2 decembrie. În regiunea italiană Motor Valley, directorul unei fabrici de volane încearcă să păstreze controlul asupra afacerii de familie, dar și asupra propriei vieți.

Empress of Flames – 3 decembrie. După ce un prinț nemilos uzurpă tronul din Thipaya, prințesa Ananthip își riscă viitorul pentru a-și răzbuna familia și a recupera ceea ce i-a fost furat.

Selling Sunset, sezonul 10 – 4 decembrie. Patru agente imobiliare ambițioase se alătură echipei Oppenheim Group, aducând noi rivalități, clienți importanți și conflicte profesionale.

The December Breeze – 4 decembrie. Patru femei din înalta societate columbiană sfidează convențiile sociale și descoperă puterea prieteniei, a dorinței și a independenței.

The Riot – 9 decembrie. În Polonia anului 1989, un deținut experimentat și un politician aflat în ascensiune încearcă să împiedice o confruntare sângeroasă în închisoarea Mroki, unde vechile practici ale regimului continuă să existe.

The Murder of JonBenét Ramsey – 10 decembrie. Patsy și John Ramsey se confruntă cu durerea pierderii fiicei lor, cu presiunea opiniei publice și cu o anchetă afectată de erori și de atenția excesivă a presei.

Sunshine Girls – 15 decembrie. Mutarea din New York în California schimbă radical viața ambițioasei Olivia, care le întâlnește pe Riley și Taylor în primul său an la liceul Valley High.

The Cage, sezonul 2 – 16 decembrie. Curtis devine noua senzație a lumii MMA, însă gelozia, trădarea și rivalitățile amenință să-i distrugă cariera.

Hide and See! – 17 decembrie. O jurnalistă investighează o crimă care scoate la iveală secretele și relațiile complicate dintre locuitorii unui orășel aparent liniștit.

Quiztopia – 17 decembrie. Într-o versiune alternativă a Japoniei, câștigătorii concursurilor își văd dorințele îndeplinite, iar perdanții sunt condamnați la muncă silnică. O tânără și un grup de rebeli provoacă haos atacând un prezentator celebru.

Living the Dream – 18 decembrie. Doi prieteni fără prea mulți bani lucrează la o companie londoneză de produse alimentare ecologice și trec prin situații absurde în încercarea de a avea succes profesional și sentimental.

The Åre Murders, sezonul 2 – 27 decembrie. La un an după mutarea în Åre, Hanna investighează moartea unei femei de afaceri controversate, în timp ce relația sa cu Daniel traversează o perioadă dificilă.

Filmele originale Netflix care se lansează în decembrie 2026

Dincolo de mult așteptatul film cu Brad Pitt în rolul lui Cliff Booth, luna decembrie marchează și lansarea unei comedii cu Cameron Diaz, a unor thrillere polițiste și a unor producții romantice potrivite pentru perioada sărbătorilor.

Printre premiere se regăsesc atât povești inspirate din realitate, cât și producții care explorează universuri retrofuturiste, bucle temporale sau conspirații internaționale.

In a Holidaze – 2 decembrie. Mae rămâne blocată într-o buclă temporală și retrăiește aceeași vacanță de Crăciun alături de familie. Pentru a-și construi viitorul dorit, trebuie să-i mărturisească sentimentele bărbatului pe care îl iubește de-o viață.

Secrets – 3 decembrie. Parni, o fostă lucrătoare sexuală, a reușit să construiască o viață liniștită pentru fiica sa, însă reapariția fostului partener abuziv amenință să distrugă tot ceea ce a realizat.

Permafrost – 10 decembrie. Doi polițiști cu personalități complet diferite sunt nevoiți să colaboreze după ce un virus mortal ajunge în mâinile nepotrivite, pentru a împiedica un atac la ceremonia Premiilor Nobel din Stockholm.

In Waves – 11 decembrie. Doi tineri îndrăgostiți din comunitatea surferilor din sudul Californiei se confruntă cu o tragedie și găsesc sprijin în prieteni și în legătura lor cu oceanul.

Bad Day – 11 decembrie. Cameron Diaz interpretează rolul lui Joy, o mamă singură care încearcă să respecte o promisiune făcută fiicei sale, în ciuda uneia dintre cele mai haotice zile din viața ei.

Proxies – 11 decembrie. Un bărbat se prezintă la poliție pentru a face o mărturisire, însă dezvăluirile sale declanșează un joc psihologic periculos, construit în jurul unei crime aparent imposibile.

Give Me Some Sugah – 16 decembrie. Inspirat din povestea reală a Lenorei Lindsey, filmul urmărește o femeie din Chicago care își asumă riscuri considerabile pentru a deschide patiseria la care a visat.

Ray Gunn – 18 decembrie. În orașul retrofuturist Metropia, detectivul Raymond Gunn investighează un caz neobișnuit care implică extratereștri, o crimă și o celebritate multimedia pe nume Venus Nova.

Documentarele care intră în catalogul Netflix în decembrie

Netflix continuă să investească în producții documentare, iar selecția de la finalul anului acoperă domenii foarte diferite, de la istorie și justiție până la artă și comportamentul animalelor marine.

Unul dintre titlurile interesante ale lunii este noul documentar semnat de Ava DuVernay, cineasta nominalizată la Oscar și cunoscută pentru producția 13th. Un alt documentar revizitează tragedia aviatică din Anzi din 1972, concentrându-se asupra vieții supraviețuitorilor după salvare.

14th – 4 decembrie. Ava DuVernay explorează principiile celui de-al 14-lea amendament al Constituției Statelor Unite și ridică întrebări despre cetățenie, drepturi și apartenență.

Who Killed the Banker’s Widow? – 4 decembrie. O crimă petrecută în interiorul unei familii spaniole multimilionare distruge aparențele unei vieți perfecte și dezvăluie conflicte și rivalități ascunse.

Jean-Michel Basquiat – 11 decembrie. Imagini rare, opere inedite și interviuri cu apropiații artistului dezvăluie personalitatea lui Jean-Michel Basquiat dincolo de creațiile care l-au făcut celebru.

Beyond Society – 18 decembrie. Supraviețuitorii accidentului aviatic din Anzi din 1972 și familiile victimelor povestesc despre experiențele și traumele care au urmat salvării.

Dolphins: My Close Encounter – 28 decembrie. O bioloagă marină urmărește timp de peste un deceniu un grup de delfini din Marea Roșie, încercând să descifreze comportamentul și particularitățile acestora.

The Trust – în curând, fără o dată exactă de lansare. Actorul Idris Elba se întâlnește cu regele Charles al III-lea pentru a discuta despre impactul organizației The King’s Trust asupra vieții tinerilor, inclusiv asupra propriului parcurs.

Producțiile pentru copii și familie disponibile în decembrie

Cei mici vor avea la dispoziție noi producții de divertisment, inclusiv o competiție culinară cu tematică festivă și episoade noi ale unui serial educativ popular.

Oferta pentru familii este completată de revenirea în catalog a celor trei filme Kung Fu Panda, care vor putea fi urmărite începând cu 18 decembrie.

Gabby’s Dollhouse: Makers and Bakers Holiday – 9 decembrie. Echipe formate din câte doi tineri cofetari participă la provocări culinare inspirate de sărbătorile de iarnă. Competiția este prezentată de Laila Lockhart Kraner, vedeta serialului Casa de păpuși a lui Gabby.

CoComelon, sezonul 16 – 28 decembrie. JJ și prietenii săi revin cu noi cântece și lecții despre experiențele copilăriei, de la prima tunsoare până la importanța scuzelor.

Tyson Fury și Anthony Joshua se întâlnesc în direct pe Netflix

Tyson Fury vs. Anthony Joshua – 12 decembrie. Netflix va transmite în direct una dintre cele mai așteptate confruntări din boxul categoriei grele. Tyson Fury și Anthony Joshua se vor întâlni într-un supermeci organizat de The Ring pe Principality Stadium din Cardiff, Țara Galilor.

Evenimentul completează oferta de filme și seriale a platformei de streaming și reflectă interesul Netflix pentru diversificarea catalogului prin introducerea unor programe sportive și evenimente transmise în timp real.

Filmele licențiate care apar pe Netflix în decembrie 2026

Dacă preferi să revezi producții consacrate în perioada sărbătorilor, Netflix adaugă în catalog și câteva filme cunoscute, care acoperă genuri precum comedia romantică, drama istorică, science-fiction-ul și animația.

Printre acestea se numără The Holiday, cu Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law și Jack Black, unul dintre filmele romantice asociate frecvent cu perioada Crăciunului, dar și First Man, producția regizată de Damien Chazelle despre astronautul Neil Armstrong.

Film Data lansării pe Netflix The Fisher King 1 decembrie The Patriot 1 decembrie The Holiday 2 decembrie Pitch Black 5 decembrie Krampus 10 decembrie First Man 11 decembrie Kung Fu Panda 18 decembrie Kung Fu Panda 2 18 decembrie Kung Fu Panda 3 18 decembrie

Netflix încheie astfel anul cu un catalog diversificat, care combină producțiile originale de amploare cu filmele clasice, documentarele și divertismentul destinat întregii familii. Compania precizează însă că atât titlurile, cât și datele de lansare anunțate pot suferi modificări.