Vești importante pentru fanii Call of Duty: când poți începe să joci noul Modern Warfare 2

Evenimentul Call of Duty: Next va prezenta jocuri, va anunța o versiune beta și multe altele.

Activision Blizzard a anunțat Call of Duty: Next, un eveniment live care va include informații despre Call of Duty: Warzone 2, Modern Warfare 2 și Warzone pe mobil. Prezentarea va fi difuzată pe 15 septembrie și va urma o versiune beta publică pentru Modern Warfare 2.

Anunțat pe blogul Call of Duty, Activision Blizzard numește Next „un eveniment de franciză care definește epocile și prezintă viitorul imediat al Call of Duty”.

Ce include evenimentul

Informații despre Modern Warfare 2

Informații despre Call of Duty: Warzone 2

Informații despre versiunea mobilă a Call of Duty: Warzone

O dezvăluire a modului multiplayer Modern Warfare 2

Streameri care joacă jocurile în direct

Informații neanunțate „și surprize”

Evenimentul va fi urmat de două seturi de beta deschise pentru modul multiplayer al Modern Warfare 2. Primul set, 16-20 septembrie va fi exclusiv PlayStation, în timp ce al doilea (22-26 septembrie) va avea loc pe toate platformele, cu cross-play activ.

Acces anticipat va fi oferit celor care au precomandat jocul – poți obține detalii complete despre cum să accesezi versiunea beta pe blogul Call of Duty.

O versiune complet nouă a Call of Duty: Warzone a fost anunțată la începutul acestui an. Va fi dezvoltat de Infinity Ward și va include un „spațiu de joacă complet nou și un nou mod sandbox”. De asemenea, va fi dezvoltat pe noul motor dezvoltat pentru Modern Warfare 2.

Acesta ar putea fi, de asemenea, ultimul joc anual Call of Duty, deoarece a fost raportat că jocul Call of Duty din 2023 va fi lansat în 2024 și că seria poate să nu mai fie o franciză anuală după achiziționarea Activision Blizzard de către Microsoft. Cu toate acestea, rapoartele sugerează, de asemenea, că Activision Blizzard se angajează să păstreze următoarele trei jocuri Call of Duty multiplatform.