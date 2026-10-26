Filmul Call of Duty nu va fi doar despre împușcături și explozii. Regizorul dezvăluie povestea mult mai întunecată din spatele adaptării celebrului joc video

Potrivit unui interviu acordat publicației ComicBook, Peter Berg, care va regiza filmul după un scenariu semnat de Taylor Sheridan, consideră că jocurile din seria „Modern Warfare” conțin deja povești complexe despre responsabilitate, supraviețuire și costurile personale ale conflictelor armate. Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 30 iunie 2028.

Peter Berg vrea să arate adevăratul cost al războiului în Call of Duty

Deși seria „Call of Duty” este cunoscută în primul rând pentru luptele intense, misiunile spectaculoase și arsenalul militar impresionant, Peter Berg susține că universul jocurilor oferă mult mai mult material pentru o adaptare cinematografică.

Regizorul a explicat că personajele din „Modern Warfare”, precum Captain Price, Soap, Ghost și Alex, sunt construite în jurul unor conflicte personale și morale care depășesc simpla participare la operațiuni militare.

În opinia sa, aceste personaje nu trebuie tratate drept eroi superficiali de acțiune, ci ca oameni care suportă consecințele unor decizii dificile și ale expunerii permanente la pericol.

Berg consideră că una dintre temele fundamentale ale francizei este povara purtată de soldații care aleg să se interpună între amenințări și populația civilă.

Prin urmare, filmul va încerca să exploreze responsabilitatea, sacrificiul și efectele psihologice ale războiului, fără să renunțe la elementele spectaculoase care au consacrat jocurile.

Această direcție reprezintă o alegere importantă pentru o producție care ar putea fi construită cu ușurință în jurul unor secvențe elaborate de luptă.

Așa cum Playtech a relatat anterior, filmul Call of Duty va fi plasat în universul Modern Warfare, una dintre cele mai apreciate ramuri ale francizei Activision.

Taylor Sheridan și Peter Berg pregătesc o poveste militară cu miză emoțională

Alegerea echipei creative sugerează că studiourile implicate își doresc o adaptare cu o identitate cinematografică puternică.

Peter Berg are experiență considerabilă în realizarea filmelor de acțiune și a dramelor militare. Printre producțiile sale se numără „Lone Survivor”, inspirat din evenimente reale petrecute în Afganistan, și „The Kingdom”, un thriller despre o investigație desfășurată într-un context geopolitic tensionat.

În paralel, Taylor Sheridan este cunoscut pentru scenariile sale despre violență, loialitate și conflicte morale. Creatorul serialului „Yellowstone” a semnat și proiecte precum „Sicario”, „Hell or High Water” și serialul „Lioness”, care explorează inclusiv lumea operațiunilor speciale.

Colaborarea dintre cei doi ar putea oferi filmului „Call of Duty” o abordare diferită de cea a adaptărilor tradiționale după jocuri video.

Berg a făcut declarațiile în timpul promovării noului său film „The Mosquito Bowl”, o dramă despre Al Doilea Război Mondial, inspirată de un meci real de fotbal american disputat între militari în Pacific, în 1944.

Producția, programată pentru lansare pe Netflix pe 25 noiembrie 2026, urmărește povestea unor sportivi care ajung să lupte în război după atacul de la Pearl Harbor.

Regizorul a sugerat că adaptarea „Call of Duty” nu va avea neapărat același nivel de violență grafică precum „The Mosquito Bowl”, dar va păstra o abordare serioasă asupra consecințelor conflictelor armate.

Scopul nu este doar reproducerea spectaculoasă a unor misiuni din jocuri, ci și explorarea efectelor pe care asemenea experiențe le au asupra oamenilor implicați.

Când apare filmul Call of Duty și ce personaje ar putea fi incluse

Adaptarea cinematografică este dezvoltată de Paramount și Skydance, în colaborare cu Activision, compania din spatele celebrei francize.

Proiectul a fost anunțat oficial în 2025, iar lansarea în cinematografe este programată pentru 30 iunie 2028.

Deși Berg a menționat personaje celebre precum Captain Price, Soap și Ghost, acest lucru nu reprezintă o confirmare că toate vor apărea efectiv în film. Distribuția și detaliile complete ale poveștii nu au fost încă prezentate oficial.

Totuși, alegerea universului „Modern Warfare” oferă realizatorilor numeroase posibilități. Seria include conflicte internaționale, operațiuni secrete, trădări și situații în care personajele sunt obligate să ia decizii cu implicații morale importante.

De-a lungul anilor, franciza a devenit cunoscută inclusiv pentru momentele în care acțiunea spectaculoasă este întreruptă de pierderea unor personaje importante sau de consecințe neașteptate ale misiunilor.

Interesul pentru acest univers rămâne puternic și în gaming. Recent, Playtech a relatat că „Call of Duty: Modern Warfare 4” ar putea reprezenta încheierea unei etape importante din istoria seriei.

Pentru Paramount, adaptarea reprezintă o oportunitate de a transforma una dintre cele mai profitabile francize de jocuri video într-un succes cinematografic.

Așa cum Playtech a explicat încă de la anunțarea proiectului, implicarea Activision în dezvoltarea filmului este importantă pentru păstrarea identității universului original.

În același timp, provocarea va fi atragerea spectatorilor care nu au jucat niciodată „Call of Duty”, dar care ar putea fi interesați de o dramă militară construită în jurul unor personaje credibile.

Declarațiile lui Peter Berg sugerează că realizatorii înțeleg această miză. Filmul va avea, cel mai probabil, confruntări intense și secvențe spectaculoase, însă regizorul insistă că adevărata poveste se va concentra asupra oamenilor din spatele uniformelor și asupra prețului pe care aceștia îl plătesc pentru război.