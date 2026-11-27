Ministrul Finanțelor avertizează că salariile, pensiile și alocațiile ar putea rămâne înghețate până în 2031. Ce măsuri va analiza Guvernul
Salariile bugetarilor, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031, potrivit unei informări prezentate joi, 26 noiembrie, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în ședința Guvernului. Documentul estimează că datoria publică va depăși pragul de 60% din PIB în toată această perioadă, ceea ce atrage restricții legale asupra creșterii cheltuielilor publice. Măsurile urmează să fie analizate de Executiv.
Ce spune informarea despre salarii și pensii
Ministerul Finanțelor leagă posibilitatea majorării veniturilor de obligațiile prevăzute în Legea responsabilității fiscal-bugetare. Restricțiile invocate privesc cheltuielile totale de personal și pe cele cu asistența socială din sectorul public.
„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în document.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a confirmat prezentarea notei. Acesta a precizat că informarea tratează atât consecințele depășirii pragului, cât și intervențiile necesare pentru menținerea sustenabilității finanțelor publice.
„Este un prag care a oscilat. A spus și domnul ministru de Finanțe că au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât. Iată că a revenit la 61,1%”, a declarat Cărbunaru.
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Datoria publică ar ajunge la 64,3% din PIB
La sfârșitul lunii august 2026, datoria guvernamentală ajunsese la 61,1% din PIB. Pentru finalul anului, Ministerul Finanțelor estimează un nivel de 62%, urmat de o creștere la 63,5% în 2027.
Vârful prognozat este de 64,3% din PIB, atât în 2028, cât și în 2029. Ulterior, indicatorul ar urma să coboare la 62,5% în 2030 și la 61,2% în 2031, rămânând însă peste pragul invocat în informare.
Documentul amintește că România se află în procedură de deficit excesiv din 2020. Deficitele bugetare ridicate și refinanțarea împrumuturilor ajunse la scadență au contribuit la creșterea datoriei publice.
Planul bugetar-structural național pe termen mediu, aprobat de Consiliul Uniunii Europene în ianuarie 2025, prevede șapte ani de ajustare fiscală. Conform datelor prezentate în informare, creșterea cheltuielilor nete trebuie limitată la 2,6% în 2026 și la 4,6% în 2027, apoi la procente progresiv mai mici până în 2030.
Ce obligații apar după depășirea pragurilor legale
Legea nr. 69/2010 stabilește intervenții graduale. După depășirea nivelului de 50% din PIB, Guvernul trebuie să prezinte și să aplice un program de reducere a ponderii datoriei, care include înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public.
Peste 55% din PIB, sunt prevăzute și măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu asistența socială. La depășirea pragului de 60%, se mențin obligațiile anterioare și trebuie inițiat și aplicat un program de reducere a datoriei.
Măsurile urgente se adoptă prin acte normative cu putere de lege, cel târziu în semestrul următor constatării depășirii pragului. Legea permite neaplicarea anumitor măsuri în circumstanțe extraordinare, cu condiția ca sustenabilitatea datoriei pe termen mediu și lung să nu fie pusă în pericol.
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Ce măsuri sunt deja aplicate în 2026
Informarea enumeră și restricțiile introduse începând cu 2025. Printre acestea se numără blocarea angajărilor în sectorul public, înghețarea pensiilor și a drepturilor de asistență socială, precum și menținerea unor drepturi salariale la același nivel.
Documentul menționează reducerea la jumătate a voucherelor de vacanță și limitarea majorărilor salariale în companiile de stat cu pierderi sau datorii. Sunt prezentate și măsurile fiscale, inclusiv creșterea TVA și aplicarea contribuției de sănătate pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei.
Potrivit lui Dan Cărbunaru, Guvernul va analiza măsurile necesare după depășirea pragului de îndatorare. Informarea prezentată de Nazare invocă obligațiile fiscale pentru următorii ani, iar deciziile privind aplicarea acestora revin Executivului.