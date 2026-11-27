„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în document.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a confirmat prezentarea notei. Acesta a precizat că informarea tratează atât consecințele depășirii pragului, cât și intervențiile necesare pentru menținerea sustenabilității finanțelor publice.

„Este un prag care a oscilat. A spus și domnul ministru de Finanțe că au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât. Iată că a revenit la 61,1%”, a declarat Cărbunaru.

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Datoria publică ar ajunge la 64,3% din PIB

La sfârșitul lunii august 2026, datoria guvernamentală ajunsese la 61,1% din PIB. Pentru finalul anului, Ministerul Finanțelor estimează un nivel de 62%, urmat de o creștere la 63,5% în 2027.

Vârful prognozat este de 64,3% din PIB, atât în 2028, cât și în 2029. Ulterior, indicatorul ar urma să coboare la 62,5% în 2030 și la 61,2% în 2031, rămânând însă peste pragul invocat în informare.

Documentul amintește că România se află în procedură de deficit excesiv din 2020. Deficitele bugetare ridicate și refinanțarea împrumuturilor ajunse la scadență au contribuit la creșterea datoriei publice.

Planul bugetar-structural național pe termen mediu, aprobat de Consiliul Uniunii Europene în ianuarie 2025, prevede șapte ani de ajustare fiscală. Conform datelor prezentate în informare, creșterea cheltuielilor nete trebuie limitată la 2,6% în 2026 și la 4,6% în 2027, apoi la procente progresiv mai mici până în 2030.

Ce obligații apar după depășirea pragurilor legale

Legea nr. 69/2010 stabilește intervenții graduale. După depășirea nivelului de 50% din PIB, Guvernul trebuie să prezinte și să aplice un program de reducere a ponderii datoriei, care include înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public.