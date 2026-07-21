Call of Duty își alege frontul pentru marele ecran. Filmul lui Taylor Sheridan intră în universul Modern Warfare

Modern Warfare a fost alegerea aproape inevitabilă

Primul joc „Call of Duty” a apărut în 2003. Acțiunea se desfășura în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Formula a funcționat, dar adevărata explozie de popularitate a venit în 2007, odată cu lansarea „Call of Duty 4: Modern Warfare”.

Jocul a mutat conflictul în prezent. A introdus misiuni spectaculoase, operațiuni speciale și amenințări globale. Campania semăna cu un blockbuster militar pe care jucătorul îl putea controla. Multiplayerul a schimbat, la rândul său, direcția shooterelor online.

Succesul a transformat Modern Warfare într-un reper al industriei. Titlurile sale se află inclusiv în clasamentele cu cele mai bune jocuri video din istorie. Personaje precum Captain Price, John „Soap” MacTavish și Simon „Ghost” Riley au devenit cunoscute chiar și în afara comunității de gaming.

Paramount nu a confirmat dacă filmul va adapta povestea unui anumit joc. Nu se știe nici dacă personajele celebre vor apărea. Anunțul lui Peter Berg arată doar că producția va folosi cadrul Modern Warfare. Povestea ar putea fi complet originală.

Taylor Sheridan și Peter Berg primesc o misiune dificilă

Taylor Sheridan pare o alegere logică pentru un astfel de proiect. Scenaristul este cunoscut pentru povești despre violență, autoritate și conflicte în care granița dintre bine și rău devine neclară. A scris filme precum „Sicario”, „Hell or High Water” și „Wind River”.

Peter Berg are experiență în zona producțiilor militare. El a regizat „Lone Survivor”, film inspirat de o operațiune americană eșuată în Afganistan. În portofoliul său se află și „Patriots Day”, „Deepwater Horizon” și „Mile 22”.

Cei doi trebuie să găsească însă o poveste care să funcționeze și fără un controller. Campaniile Call of Duty sunt construite în jurul unor misiuni scurte. Ritmul este rapid. Exploziile apar constant. Filmul are nevoie și de personaje convingătoare, nu doar de operațiuni spectaculoase.