Call of Duty își alege frontul pentru marele ecran. Filmul lui Taylor Sheridan intră în universul Modern Warfare
Filmul „Call of Duty” nu va trimite spectatorii în tranșeele celui de-Al Doilea Război Mondial și nici într-un viitor dominat de arme SF. Peter Berg a confirmat că producția Paramount va fi plasată în universul „Modern Warfare”, cea mai populară ramură a francizei Activision. Regizorul a făcut anunțul la Fanatics Fest, în New York, potrivit publicației Variety.
Filmul este programat să ajungă în cinematografe pe 30 iunie 2028. Peter Berg va semna regia și va scrie scenariul alături de Taylor Sheridan, creatorul universului „Yellowstone”. Cei doi vor fi și producători. Distribuția nu a fost anunțată.
Modern Warfare a fost alegerea aproape inevitabilă
Primul joc „Call of Duty” a apărut în 2003. Acțiunea se desfășura în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Formula a funcționat, dar adevărata explozie de popularitate a venit în 2007, odată cu lansarea „Call of Duty 4: Modern Warfare”.
Jocul a mutat conflictul în prezent. A introdus misiuni spectaculoase, operațiuni speciale și amenințări globale. Campania semăna cu un blockbuster militar pe care jucătorul îl putea controla. Multiplayerul a schimbat, la rândul său, direcția shooterelor online.
Succesul a transformat Modern Warfare într-un reper al industriei. Titlurile sale se află inclusiv în clasamentele cu cele mai bune jocuri video din istorie. Personaje precum Captain Price, John „Soap” MacTavish și Simon „Ghost” Riley au devenit cunoscute chiar și în afara comunității de gaming.
Paramount nu a confirmat dacă filmul va adapta povestea unui anumit joc. Nu se știe nici dacă personajele celebre vor apărea. Anunțul lui Peter Berg arată doar că producția va folosi cadrul Modern Warfare. Povestea ar putea fi complet originală.
Taylor Sheridan și Peter Berg primesc o misiune dificilă
Taylor Sheridan pare o alegere logică pentru un astfel de proiect. Scenaristul este cunoscut pentru povești despre violență, autoritate și conflicte în care granița dintre bine și rău devine neclară. A scris filme precum „Sicario”, „Hell or High Water” și „Wind River”.
Peter Berg are experiență în zona producțiilor militare. El a regizat „Lone Survivor”, film inspirat de o operațiune americană eșuată în Afganistan. În portofoliul său se află și „Patriots Day”, „Deepwater Horizon” și „Mile 22”.
Cei doi trebuie să găsească însă o poveste care să funcționeze și fără un controller. Campaniile Call of Duty sunt construite în jurul unor misiuni scurte. Ritmul este rapid. Exploziile apar constant. Filmul are nevoie și de personaje convingătoare, nu doar de operațiuni spectaculoase.
Paramount și Activision au anunțat oficial proiectul în 2025. Primele informații despre adaptarea cinematografică Call of Duty arătau că editorul jocurilor va avea un rol creativ. Scopul este păstrarea identității francizei.
Filmul trebuie să evite capcana unui joc fără jucător
O adaptare Call of Duty poate deveni ușor un film de război generic. Seria de jocuri s-a inspirat, de-a lungul timpului, din cinematografie. Acum, Hollywoodul trebuie să transforme acele influențe într-o producție care să aibă propria identitate.
Universul Modern Warfare oferă suficient material. Include echipe de operațiuni speciale, conspirații politice și conflicte internaționale. Există și momente controversate, construite pentru a șoca publicul. Nu toate pot fi transferate direct pe marele ecran.
Lansarea este programată pentru anul în care franciza împlinește 25 de ani. Filmul poate deveni începutul unei serii cinematografice. Paramount nu a anunțat însă continuări sau producții TV. Totul va depinde de reacția publicului și de rezultatele de la box office.
Până atunci, universul jocurilor continuă să se extindă. „Modern Warfare 4” a fost prezentat în cadrul Xbox Games Showcase 2026 și urmează să ajungă la jucători în toamnă. Nu există, deocamdată, o legătură confirmată între povestea jocului și cea a filmului.
Paramount mai are aproape doi ani pentru a pregăti producția. Marea întrebare nu este dacă Peter Berg poate filma explozii spectaculoase. Provocarea este să demonstreze că „Call of Duty” poate spune o poveste memorabilă și atunci când spectatorul nu controlează misiunea.