Top 100 cele mai bune jocuri video din istorie, alese de către fani – Partea II

Jocurile video s-au dovedit esențiale în anul pandemiei. Ba chiar unele studiouri au dezvoltat componente de socializare pe care să le foloasească gamerii. Și tot jocurile au dat naștere unor industrii excepționale, cum ar fi cea de monitoare high-end, competiții sportive, periferice inovatoare.

Continuăm trecerea prin istoria jocurilor cu celelalte cele mai populare de până acum.

Pe locul 49 este The Legend of Zelda: A Link to the Past. A reușit să adune un număr de 8,200 de voturi în ciuda vechimii sale, aprecieri care l-au clasat pe locul 49. Este un joc de acțiune-aventură dezvoltat și publicat de Nintendo pentru Super Nintendo Entertainment System. Este al treilea joc din seria The Legend of Zelda și a fost lansat în 1991 în Japonia și 1992 în America de Nord și Europa. Este compatibil cu Super Nintendo Entertainment System, Game Boy Advance sau Wii.

Pe 48 se află un alt clasic al anilor 1992, Street Fighter II. Este un joc de luptă competitiv dezvoltat de Capcom și lansat inițial pentru sistemele arcade. Este a doua versiune din seria Street Fighter și continuarea Street Fighter, lansată în 1987. Este compatibil cu Super Nintendo Entertainment System, Sega Saturn, TurboGrafx-16, PlayStation 2 sau PlayStation portabil.

Super Mario e un titlu iubit de toată lumea

Poziția 47 este obținută de simpaticul Super Mario Bros. 3 și care a reușit, în prezent, să obțină 9.847 de voturi. Este un joc de platformă dezvoltat și publicat de Nintendo pentru Nintendo Entertainment System. A fost lansat pentru consolele de acasă în Japonia în 1988, în America de Nord la 12 februarie 1990 și în Europa la 29 august 1991. Este compatibil cu Nintendo Entertainment System, PlayChoice-10, Wii sau Game Boy Advance.

Continuăm topul cu Portal lansat în 2007. Este o serie de jocuri video pe platformă puzzle, dezvoltate de Valve. Amplasate în universul Half-Life, cele două jocuri principale din serie, Portal și Portal 2, care se concentrează pe o femeie, Chell, forțată să facă o serie de teste în cadrul Centrului de Îmbogățire a Științei Aperture de către o inteligență artificială rău intenționată, GLaDOS, care controlează instalația. Este compatibil cu Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Mac OS X și Linux.

Pe 45 regăsim Fallout 3 , un joc de acțiune role-playing dezvoltat de Bethesda Game Studios și publicat de Bethesda Softworks și ZeniMax Media. Este al treilea joc din seria Fallout și a fost lansat pe 28 octombrie 2008 în Statele Unite și pe 30 octombrie 2008 în Europa, Australia, Canada și Japonia pentru PC, PS3 și XBOX 360.

Continuăm cu poziția 44, deținută de Assassin’s Creed IV Black Flag lansat în 2013. Este un joc video de acțiune-aventură, dezvoltat de Ubisoft Montreal și publicat de Ubisoft. Este cel de-al șaselea titlu din ramura principală a serie Assassin’s Creed, ce poate fi jucat pe PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows, Nintendo Switch sau Wii U.

Halo 2 reușit să devină legendă

Halo 2 lansat în 2004 a reușit să ajungă pe poziția 43, fiind unul dintre cele mai îndrăgite jocuri din anul 2000 și până în prezent în România. Este un joc de tip shooter dezvoltat de Bungie și publicat de Microsoft Game Studios. Lansat pentru Xbox, jocul este a doua versiune a francizei Halo și continuarea Halo: Combat Evolved, apreciată de critici din 2001. Este compatibil cu Microsoft Windows, Xbox sau Xbox 360.

O surpriză extrem de plăcută este Pokemon Yellow: Special Pikachu Edition situat pe locul 42 în top 100, dar pe locul 2 în preferințele pasionaților de jocuri strict cu pokemoni. Este de role-play, a apărut în 2016, a fost dezvoltat de Game Freak și publicat de Nintendo pentru Game Boy. În continuare, poate fi achiziționat online pentru suma modică de 10$. Este compatibil cu Nintendo 3DS.

Poziția 41 este deținută de BioShock lansat în anul 2007. Este o serie de jocuri video retrofuturistice create de Ken Levine, publicată de 2K Games și dezvoltată de mai multe studiouri, inclusiv Irrational Games și 2K Marin. Evident, este preferatul gamerilor pasionați de shooting și este compatibil cu OS X, Macintosh, Microsoft Windows, Xbox 360 sau PlayStation 3.

În continuarea preferințelor fanilor se află Tony Hawk’s Pro Skater 2 lansat în 2000. Este un joc video de skateboarding dezvoltat de Neversoft și publicat de Activision. Este a doua parte din seria de jocuri sportive a lui Tony Hawk și a fost lansată pentru PlayStation, cu acces ulterior de pe Microsoft Windows, Game Boy Color și Dreamcast în același an. Au urmat apoi PlayStation, Mac OS și Xbox.

Un nou clasic din 1992 revine, de data aceasta cu varianta originală și anume Mortal Kombat, pe poziția 39. Este celebra franciză media americană centrată pe o serie de jocuri video, dezvoltată inițial de Midway Games. A urmat apoi producția unui film, dar și a unui serial TV de succes. Este compatibil cu Super Nintendo Entertainment System, MS-DOS, PlayStation 2, Game Boy sau PlayStation portabil.

Pe locul 38 se află Donkey Kong Country lansat în 1994. Este un joc de platformă dezvoltat de Rare și publicat de Nintendo pentru Super Nintendo Entertainment System. Este un remake al francizei Nintendo Donkey Kong și urmărește aventurile gorilei Donkey Kong și ale nepotului său, Diddy Kong. În 40 de nivele de derulare laterală, jucătorul colectează obiecte, învinge dușmanii și șefii și găsește secrete în călătoria lor pentru a-l învinge pe Rege. Este compatibil și cu Game Boy Advance, Game Boy Color sau Wii.

Super Smash Bros. Ultimate lansat în 2018 a fost plasat pe 37. Este un joc de luptă crossover dezvoltat de Bandai Namco Studios și Sora Ltd. și publicat de Nintendo pentru Nintendo Switch. Este a cincea parte din seria Super Smash Bros., succedând Super Smash Bros. pentru Nintendo 3DS și Wii U.

De pe ecrane în jocuri video: Batman

Pe poziția 36 se află celebrul Batman: Arkham Asylum lansat în 2009, un joc de acțiune-aventură dezvoltat de Rocksteady Studios și publicat de Eidos Interactive împreună cu Warner Bros. Interactive Entertainment. Este compatibil cu PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Mac OS X sau PlayStation 4.

Revine un nume greu – Diablo II lansat în anul 2000. Este o continuare a jocului Diablo, un joc de acțiune de tip RPG cu tematică „dark fantasy” în stil hack and slash și dungeon crawl. A fost lansat pentru Microsoft Windows și Mac OS de Blizzard Entertainment și dezvoltat de Blizzard North. Diablo II a devenit foarte popular în 2001. Este compatibil cu OS X, Microsoft Windows, Macintosh sau Mac OS.

Pe locul 34 revine o nostalgie din 1996: Crash Bandicoot. Este o franciză de jocuri video, dezvoltată inițial de Naughty Dog ca exclusiv pentru consola PlayStation Sony, dar a văzut numeroase instalări create de numeroși dezvoltatori și publicate pe mai multe platforme. Este compatibil pe mobil, PlayStation sau PlayStation portabil.

Ajungem la The Legend of Zelda, cu un onorabil loc 33. Este o franciză media controlată de Nintendo și creată de Shigeru Miyamoto în anul 1986. Personajul principal al acestor jocuri este un băiat, pe nume Link, ce aparent pare a fi un elf. Scopul său, în majoritatea jocurilor, este de a o salva pe prințesa Zelda. Un fel de Super Mario, după cum v-ați dat seama. Ultimul joc din serie apărut este Hyrule Warriors: Age of Calamity, lansat în 2020.

Un colos istoric al jocurilor video se regăsește pe poziția 32 și anume: Star Wars: Knights of the Old Republic lansat în 2003. Este o serie de jocuri video RPG, bazată pe o serie anterioară de benzi desenate și cu ultima serie publicată, toate bazate pe universul fictiv din Star Wars de George Lucas. Este compatibil cu OS X, Microsoft Windows, Xbox sau Macintosh.

Ajungem la The Elder Scrolls V: Skyrim, un joc video lansat în 2011. Este de acțiune combinată cu poveste, dezvoltat de Bethesda Game Studios și publicat de Bethesda Softworks. Este al cincilea joc din seria The Elder Scrolls, fiind precedat de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Compatibilitatea sa e cu PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 sau Microsoft Windows.

Intră în top 30 Super Mario World lansat în anul 1990, un joc de platformă dezvoltat de Nintendo pentru sistemul de divertisment Super Nintendo. Povestea urmărește căutarea lui Mario în încercarea de a salva prințesa Toadstool și Dinosaur Land de antagonistul seriei Bowser și minionii săi, Koopalings. Este cmpatibil cu Super Nintendo Entertainment System, Sega Mega Drive, Wii sau Game Boy Advance.

Metal Gear Solid e o recomandare… solidă

Pe locul 29 se află Metal Gear Solid lansat în 1998. Este un joc stealth dezvoltat de Konami și lansat pentru PlayStation. A fost regizat, produs și scris de Hideo Kojima și urmează jocurile video MSX2 Metal Gear și Metal Gear 2: Solid Snake, la care tot Kojima a lucrat. Este compatibil cu Game Boy Color, PlayStation, Microsoft Windows, Dreamcast sau PlayStation portabil.

Star Wars: Battlefront II lansat în 2005 ajunge pe locul 28. Este un joc video shooter de acțiune din 2017 bazat pe franciza Star Wars. Este a patra versiune principală a seriei Star Wars: Battlefront și o continuare a remake-ului din 2015 a seriei. Este compatibil cu PlayStation Portable, PlayStation 2, Microsoft Windows, Xbox sau Xbox 360.

Continuăm cu ceva mai nou: God of War lansat în 2018, o serie de jocuri lansată exclusiv pentru consolele PlayStation și bazată pe mitologia greacă. A apărut cu primul său joc ”God of War”, din anul 2005, cu care a debutat la titlul de cel mai bun joc al anului acela. Pe care l-a și câștigat, evident., și este compatibil cu PlayStation 4.

Ajungem la locul 26 Halo 3 lansat în 2007. Este un joc first-person shooter din 2007 dezvoltat de Bungie pentru consola Xbox 360. Cea de-a treia tranșă din franciza Halo, jocul încheie arcul de poveste început în Halo: Combat Evolved și continuat în 2004, Halo 2. Compatibil cu Xbox 360, Xbox One sau Microsoft Windows.

În top 25 cele mai bune jocuri video din istorie se află GoldenEye 007 lansat în 1997. Este un joc video de tipul shooter first-person bazat pe filmul cu James Bond din 1995 numit ”Agentul 007 contra GoldenEye”. Este compatibil cu Nintendo 64 sau Wii.

Poziția 24 este ocupată de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Este un joc de acțiune-aventură dezvoltat și publicat de Nintendo pentru Nintendo 64. A fost lansat în Japonia și America de Nord în noiembrie 1998 și în regiunile PAL în luna următoare. Ocarina of Time este al cincilea joc din seria The Legend of Zelda și primul cu grafică 3D. Este compatibil cu GameCube, Nintendo 64, Wii sau iQue Player.

Un alt joc din 1999 pare să se numere printre preferințele gamerilor din ziua de azi. Super Smash Bros. este o franciză media controlată de Nintendo și creată de Masahiro Sakurai. Această serie a avut un succes foarte mare de la bun început, fiindcă includea multe dintre cele mai cunoscute personaje de la Nintendo. Compatibil cu iQue Player, Wii sau Nintendo 64.

Ce top ar fi fost fără un alt Assassin’s Creed?

Continuăm cu Assassin’s Creed II lansat în 2009 și ocupant al locului 22. Este un joc video de acțiune-aventură, dezvoltat de Ubisoft Montreal și publicat de Ubisoft. Este al doilea titlu din ramura principală a seriei Assassin’s Creed, și continuarea jocului din 2007 Assassin’s Creed, dar și primul capitol din trilogia Ezio. A fost lansat inițialpe platformele PlayStation 3 și Xbox 360 n noiembrie 2009. Apoi a fost disponibil pentru Microsoft Windows în martie 2010 și pentru OS X în octombrie 2010.

Batman: Arkham City din 2011 are mai mult succes decât ruda sa din Top 100 cele mai bune jocuri video din istorie, votate de către fani Partea I. Este un joc de acțiune-aventură dezvoltat de Rocksteady Studios și publicat de Warner Bros. Interactive Entertainment. Bazat pe supereroul DC Comics Batman, este continuarea jocului video 2009 Batman: Arkham Asylum și a doua tranșă din seria Batman: Arkham. Compatibil cu PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Wii U, OS X.

Top 20 jocuri video îl regăsește pe simpaticul Mario Kart 64 lansat în 1996. Este un joc video de curse de karturi dezvoltat și publicat de Nintendo pentru Nintendo 64. Este succesorul lui Super Mario Kart pentru sistemul de divertisment Super Nintendo și al doilea joc din seria Mario Kart. Compatibil cu Wii, Nintendo 64 sau iQue Player.

Super Smash Bros. Melee lansat în anul 2001 s-a clasat pe un onorabil loc 19. Este un joc video de luptă crossover dezvoltat de Laboratorul HAL și publicat de Nintendo pentru GameCube. Este a doua tranșă din seria Super Smash Bros. Prezintă personaje din francizele de jocuri video Nintendo, precum Mario, The Legend of Zelda, Star Fox și Pokémon.

Urmează The Legend of Zelda: Majora’s Mask din anul 2000, un joc de acțiune-aventuri publicat de Nintendo pentru platforma Nintendo 64. Aproape toate personajele întâlnite în The Legend of Zelda: Ocarina of Time se găsesc și aici, singura diferență fiind rolurile. Mai este compatibil cu Wii sau GameCube.

Locul 17 este deținut de celebrul Doom lansat în 1993 și care încă face furori în rândul gamerilor. Este o serie de jocuri video și franciză media creată de John Carmack, John Romero, Adrian Carmack, Kevin Cloud și Tom Hall. Seria se concentrează pe exploatările unei marine spațiale nenumite care operează sub auspiciile Union Aerospace Corporation, care luptă cu hoardele de demoni și cu strigoi. Compatibil cu Mac OS, SNES PlayStation, Game Boy Advance, Xbox 360 sau iOS.

Pokemon Gold Version din 2000 se clasează pe poziția 16. Alături de fratele Pokémon Silver Version sunt două jocuri video de role-play dezvoltate de Game Freak și publicate de Nintendo pentru Game Boy Color. Sunt primele serii din a doua generație a jocurilor inițiale Pokémon. Este compatibil cu Game Boy Color sau Game Boy.

Poate cel mai tare Call of Duty de până acum

Top 15 jocuri video ne trimite în tranșee cu ajutorul lui Call of Duty: Modern Warfare 2. Este un joc first person shooter pentru Windows, Playstation 3 și X-Box 360 făcut de Infinity Ward și publicat de Activision. Anunțul oficial al jocului a fost făcut în data de 11 februarie 2009, iar jocul s-a lansat în toată lumea pe 11 noiembrie 2009. Este al șaselea din seria Call of Duty.

Continuam topul cu un nume sonor: Grand Theft Auto: San Andreas din 2004. Este un joc video de acțiune și aventură dezvoltat de Rockstar North și publicat de Rockstar Games, în ambele variante: Singleplayer și Multiplayer. Este compatibil cu OS X, Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 2 sau Xbox.

Poziția 13 este deținută din nou de către gamerii iubitori de război fascinați de Call of Duty 4: Modern Warfare, ediția din 2007. Este un joc first-person shooter dezvoltat de către compania Infinity Ward și publicat de Activision pentru PlayStation 3, Windows și Xbox 360. În a treia parte a lui 2008 se presupune că s-ar lansa o variantă a jocului și pentru sistemul Mac OS X.

Am ajuns și la Red Dead Redemption II lansat în anul 2018 care ocupă locul 12. Este un joc video de acțiune-aventură de tipul open-world cu o tematică western dezvoltat și publicat de Rockstar Games. Inițial a fost lansat exclusiv pentru PlayStation 4 și Xbox One pe 26 octombrie 2018, iar ulterior și pentru Microsoft Windows pe 5 noiembrie 2019.

Halo: Combat Evolved lansat în anul 2001 ocupă un onorabil loc 11. Este un joc video de tip first-person shooter SF, produs de Bungie Studios, și prima parte din trilogia Halo. A fost lansat ca titlu de lansare pentru sistemul de jocuri Xbox, și este considerat „aplicația ucigașă” a platformei respective. Are peste 5 milioane de copii vândute și Halo e secund doar continuării sale, Halo 2. Compatibil și cu OS X, Microsoft Windows, Macintosh, Xbox 360.

În top 10 jocuri istorice se regăsește Super Mario 64 lansat în anul 1996. Este un joc de tip platformer dezvoltat și publicat de către Nintendo Entertainment pentru sistemul Nintendo 64. Este considerat ca unul dintre cele mai inovative jocuri video din toate timpurile și, în ciuda faptului că este destul de vechi, gamerii încă nu au uitat de el. În prezent, jocul este compatibil Nintendo DS, Wii, Nintendo 64 sau Nintendo Switch.

Pe locul 9 se află Fallout: New Vegas cu anul de lansare 2010, un joc video de acțiune post-apocaliptic dezvoltat de Obsidian Entertainment și publicat de Bethesda Softworks. Acesta a fost anunțat în aprilie 2009 și lansat pentru Microsoft Windows, PlayStation 3 și Xbox 360 pe 19 octombrie 2010.

God of War lansat în 2005 intră și el în scenă pe un mândru loc 8. Seria de jocuri a fost lansată exclusiv pentru consolele PlayStation și bazată pe mitologia greacă. Al doilea joc din serie, „God of War II”, din anul 2007, a debutat la titlul de cel mai bun joc al anului acela. Este compatibil cu PlayStation 2, PlayStation 3 și PlayStation Vita.

Urmează The Last of Us din anul 2013, un joc video de acțiune-aventură dezvoltat de Naughty Dog și publicat de Sony Computer Entertainment. A fost lansat pentru PlayStation 3 în iunie 2013 și, în mare parte, este despre supraviețuire.

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild din anul 2017 se situează pe locul 6. Este un joc de acțiune-aventură dezvoltat și publicat de Nintendo pentru consolele Nintendo Switch și Wii U. Deține 5 premii în palmaresul său, printre care și un premiu BAFTA pentru joc inovativ.

Red Dead Redemption e aici

În top 5 jocuri video istorice se regăsește Red Dead Redemption lansat în anul 2010 și succesorul lui Red Dead Revolver. Este un joc video non-linear de acțiune-aventură cu o tematică Western dezvoltat de Rockstar San Diego și publicat de Rockstar Games. A fost lansat exclusiv pentru Xbox 360 și PlayStation 3 în mai 2010. Face parte din seria ”Red Dead” alături de Red Dead Redemption 2.

Am avansat ușor spre locul 4 unde se află un alt nume greu și mult îndrăgit de gamerii din lumea întreagă: Grand Theft Auto V din 2013. Este un joc video de acțiune-aventură de tipul open world dezvoltat de Rockstar North și publicat de Rockstar Games. Este al cincilea titlu principal din seria Grand Theft Auto și al cincisprezecelea din serie per total, precum și al primul din era 5 a acesteia. Este compatibil cu Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4 sau Xbox 360.

În top 3 cele mai bune jocuri video din istorie se regăsește creația pe care toți copiii din lume o îndrăgesc la ora actuală și anume Minecraft. Jocul video a fost lansat în anul 2011 și este independent, de tipul sandbox scris în Java, dezvoltat inițial de către creatorul Markus Alexej Persson, și ulterior de către compania suedeză Mojang. Este compatibil cu GNU/Linux, Xbox 360, Web browser, Microsoft Windows, Macintosh

Pe locul 2 regăsim Pokemon Red Version din anul 1998. Alături de Pokémon Blue Version, cele două jocuri sunt dezvoltate de Game Freak și publicate de Nintendo pentru Game Boy și Game Boy Advance. Sunt primele tranșe din seria de jocuri video Pokémon.

Și câștigătorul. Marele câștigător

În top 100 cele mai bune jocuri video din istorie, cotate de către fani, pe primul loc se regăsește celebrul The Witcher 3: Wild Hunt din 2015, un joc high-fantasy și action role-playing, cu o acțiune ce are loc într-un mediu open-world, dezvoltat de CD Projekt RED.

Este al treilea titlu din serie și este precedat de The Witcher și The Witcher 2: Assassins of Kings. Cele 3 jocuri sunt bazate pe seria de fantezie scrisă de autorul polonez Andrzej Sapkowski. Anunțat în februarie 2013, a fost lansat internațional pentru platformele Microsoft Windows, PlayStation 4 și Xbox One în data de 19 mai 2015. Mai este compatibil și cu Nintendo Switch.