BYD a înregistrat a șasea lună consecutivă de creștere a vânzărilor. Exporturile au avansat cu peste 100%
Producătorul chinez de automobile electrice BYD a încheiat luna octombrie cu o nouă creștere a vânzărilor, susținută în principal de cererea din afara Chinei. Compania a livrat 490.168 de vehicule, cu 11% mai multe decât în aceeași lună a anului trecut. Este a șasea lună consecutivă în care BYD raportează un avans anual, însă ritmul de creștere a încetinit față de septembrie.
Exporturile au devenit tot mai importante pentru producător, în condițiile în care piața chineză se confruntă cu o cerere mai slabă și cu o concurență puternică între mărcile auto.
BYD a vândut aproape 500.000 de vehicule în octombrie
Potrivit datelor companiei, preluate de Reuters, BYD a comercializat 490.168 de vehicule în octombrie 2026. Volumul este cu 11% peste cel înregistrat în octombrie 2025, dar creșterea este mai mică decât cea din septembrie, când vânzările au avansat cu 17% față de aceeași perioadă a anului precedent, scrie Reuters.
Rezultatele arată că producătorul chinez continuă să atragă clienți, chiar dacă piața internă nu mai oferă același sprijin. În China, cererea pentru automobile este afectată de condițiile economice și de competiția tot mai intensă dintre producători, care recurg la reduceri de preț pentru a-și menține vânzările.
În acest context, piețele externe au devenit o sursă importantă de creștere pentru BYD. Compania încearcă să își extindă prezența internațională, iar rezultatele din octombrie arată cât de mult contează exporturile pentru evoluția sa.
Exporturile au crescut cu 102,8% într-un an
Livrările în afara Chinei au ajuns la 170.194 de vehicule în octombrie, în creștere cu 102,8% față de aceeași lună din 2025. Avansul este considerabil și explică în mare măsură evoluția pozitivă a vânzărilor totale, în condițiile în care piața internă rămâne dificilă.
BYD se numără printre cei mai importanți exportatori de automobile hibride către Uniunea Europeană. Extinderea în afara Chinei vine însă și cu provocări, mai ales pe piețele unde autoritățile analizează măsuri pentru limitarea importurilor de vehicule chinezești.
Un posibil factor de presiune îl reprezintă discuțiile dintre China și Uniunea Europeană privind un acord care ar putea introduce noi restricții pentru importurile de automobile hibride. O asemenea măsură ar putea afecta planurile producătorilor chinezi care mizează pe piața europeană.
Piața auto din China rămâne dificilă pentru producători
Creșterea exporturilor vine într-un moment în care producătorii auto chinezi se confruntă cu o competiție puternică pe piața internă. Cererea slabă și presiunea asupra prețurilor au afectat rezultatele mai multor companii, iar extinderea internațională a devenit o direcție importantă pentru menținerea volumelor de vânzări.
BYD a raportat în trimestrul al treilea o creștere anuală de 28% a profitului, un rezultat sub așteptările analiștilor. Evoluția a reflectat presiunile din industria auto chineză, unde producătorii încearcă să câștige cotă de piață într-un mediu tot mai competitiv.
Exporturile pot compensa parțial dificultățile de acasă, dar extinderea în alte regiuni nu este lipsită de riscuri. Pe lângă eventualele bariere comerciale, BYD trebuie să concureze cu producători locali și internaționali care își dezvoltă propriile game de automobile electrice și hibride.
Piața auto chineză ar putea reveni pe creștere în 2027
Perspectivele pentru piața auto din China rămân prudente. Potrivit estimărilor citate de Reuters, sectorul ar putea înregistra o revenire modestă în 2027, după o scădere mai accentuată decât se anticipa în acest an.
Pentru BYD, evoluția din următoarele luni va depinde atât de cererea internă, cât și de capacitatea companiei de a-și menține ritmul exporturilor. Rezultatele din octombrie arată că piețele externe pot susține creșterea chiar și atunci când vânzările din China sunt afectate de concurență și de prudența cumpărătorilor.
Avansul de 11% al vânzărilor totale și dublarea livrărilor externe confirmă importanța tot mai mare a exporturilor în strategia companiei. Rămâne de văzut dacă acest ritm va putea fi menținut și în lunile următoare, în condițiile în care producătorii chinezi se extind simultan pe tot mai multe piețe.