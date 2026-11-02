BYD a înregistrat a șasea lună consecutivă de creștere a vânzărilor. Exporturile au avansat cu peste 100%

BYD a vândut aproape 500.000 de vehicule în octombrie

Potrivit datelor companiei, preluate de Reuters, BYD a comercializat 490.168 de vehicule în octombrie 2026. Volumul este cu 11% peste cel înregistrat în octombrie 2025, dar creșterea este mai mică decât cea din septembrie, când vânzările au avansat cu 17% față de aceeași perioadă a anului precedent, scrie Reuters.

Rezultatele arată că producătorul chinez continuă să atragă clienți, chiar dacă piața internă nu mai oferă același sprijin. În China, cererea pentru automobile este afectată de condițiile economice și de competiția tot mai intensă dintre producători, care recurg la reduceri de preț pentru a-și menține vânzările.

În acest context, piețele externe au devenit o sursă importantă de creștere pentru BYD. Compania încearcă să își extindă prezența internațională, iar rezultatele din octombrie arată cât de mult contează exporturile pentru evoluția sa.

Exporturile au crescut cu 102,8% într-un an

Livrările în afara Chinei au ajuns la 170.194 de vehicule în octombrie, în creștere cu 102,8% față de aceeași lună din 2025. Avansul este considerabil și explică în mare măsură evoluția pozitivă a vânzărilor totale, în condițiile în care piața internă rămâne dificilă.

BYD se numără printre cei mai importanți exportatori de automobile hibride către Uniunea Europeană. Extinderea în afara Chinei vine însă și cu provocări, mai ales pe piețele unde autoritățile analizează măsuri pentru limitarea importurilor de vehicule chinezești.

Un posibil factor de presiune îl reprezintă discuțiile dintre China și Uniunea Europeană privind un acord care ar putea introduce noi restricții pentru importurile de automobile hibride. O asemenea măsură ar putea afecta planurile producătorilor chinezi care mizează pe piața europeană.

Piața auto din China rămâne dificilă pentru producători

Creșterea exporturilor vine într-un moment în care producătorii auto chinezi se confruntă cu o competiție puternică pe piața internă. Cererea slabă și presiunea asupra prețurilor au afectat rezultatele mai multor companii, iar extinderea internațională a devenit o direcție importantă pentru menținerea volumelor de vânzări.