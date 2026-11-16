Mașinile electrice au depășit pentru a doua lună consecutiv benzina și dieselul

În octombrie 2026, Germania a înregistrat 254.492 de automobile noi, dintre care 94.086 au fost complet electrice. Modelele alimentate exclusiv cu benzină au totalizat 38.516 înmatriculări, reprezentând 15,1% din piață, iar cele diesel au ajuns la 23.882 de unități, cu o cotă de 9,4%. Împreună, aceste două categorii au reprezentat aproximativ 24,5% din total, considerabil sub procentul de 37% obținut de automobilele complet electrice.

Comparația necesită însă o precizare importantă. Germania continuă să înregistreze numeroase automobile hibride, care utilizează și motoare termice. Acestea nu sunt incluse în categoriile convenționale pe benzină și diesel folosite pentru comparația de mai sus. Prin urmare, rezultatul nu înseamnă că automobilele electrice au depășit toate vehiculele care utilizează combustibili fosili, ci numai modelele clasificate drept motorizări convenționale.

În octombrie au fost înmatriculate și 28.499 de automobile plug-in hybrid, reprezentând 11,2% din piață. Astfel, vehiculele care pot fi încărcate din surse externe au ajuns împreună la aproximativ 48,2% din totalul înmatriculărilor.

Performanța se înscrie într-o evoluție constantă. Cota automobilelor complet electrice a fost de aproximativ 28,4% în iunie, 32,4% în august și 34,5% în septembrie, înainte de atingerea recordului de 37% în octombrie. În primele zece luni ale anului, Germania a înregistrat 698.230 de automobile complet electrice, cu aproximativ 61% mai multe decât în perioada corespunzătoare din 2025.

Subvențiile stimulează cererea, dar producătorii germani nu sunt singurii câștigători

Unul dintre factorii importanți ai creșterii îl reprezintă noul program german de stimulare a achizițiilor de automobile electrice. Acesta oferă un sprijin de bază de 3.000 de euro pentru anumite achiziții sau contracte de leasing, iar valoarea poate ajunge la 6.000 de euro în cazul gospodăriilor eligibile cu venituri mai reduse și copii. Programul introduce plafoane de venit și urmărește să orienteze sprijinul către cumpărătorii pentru care prețul reprezintă un obstacol important.

Datele sugerează că interesul persoanelor fizice a crescut, în timp ce anumite segmente comerciale au evoluat mai modest. Totuși, contribuția exactă a subvențiilor trebuie analizată împreună cu disponibilitatea modelelor noi, prețurile carburanților și extinderea infrastructurii de încărcare.

Un element surprinzător este că producătorii chinezi câștigă tot mai mult teren. BYD a înregistrat 5.173 de automobile în Germania în octombrie, iar marca a ajuns la aproape 48.000 de înmatriculări de la începutul anului, depășind ușor Tesla în totalul vânzărilor, deși o parte importantă a automobilelor BYD sunt hibride plug-in.