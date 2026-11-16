Germania a ajuns la un record istoric: mașinile electrice depășesc benzina și dieselul la un loc. Ce ar putea învăța România
Germania, țara care a transformat motorul cu ardere internă într-un simbol al ingineriei europene, traversează una dintre cele mai importante schimbări din istoria industriei sale auto. Într-o piață în care Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz și Porsche au construit generații întregi de automobile pe benzină și diesel, vehiculele complet electrice au reușit să depășească pentru a doua lună consecutiv înmatriculările cumulate ale modelelor alimentate exclusiv cu acești carburanți. Datele oficiale din octombrie 2026 arată o accelerare spectaculoasă a tranziției, chiar dacă producătorii germani continuă să se confrunte cu probleme financiare și comerciale importante.
Potrivit autorității federale germane KBA, în octombrie au fost înmatriculate 94.086 de automobile complet electrice, echivalentul a 37% din totalul mașinilor noi. Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creșterea a fost de 79,5%, într-o piață auto care, în ansamblu, a avansat cu numai 1,7%. Pentru România, unde automobilele pe benzină, diesel și hibride continuă să reprezinte majoritatea pieței, experiența germană ar putea oferi indicii despre rolul prețurilor, infrastructurii și stimulentelor fiscale în accelerarea electrificării.
Mașinile electrice au depășit pentru a doua lună consecutiv benzina și dieselul
În octombrie 2026, Germania a înregistrat 254.492 de automobile noi, dintre care 94.086 au fost complet electrice. Modelele alimentate exclusiv cu benzină au totalizat 38.516 înmatriculări, reprezentând 15,1% din piață, iar cele diesel au ajuns la 23.882 de unități, cu o cotă de 9,4%. Împreună, aceste două categorii au reprezentat aproximativ 24,5% din total, considerabil sub procentul de 37% obținut de automobilele complet electrice.
Comparația necesită însă o precizare importantă. Germania continuă să înregistreze numeroase automobile hibride, care utilizează și motoare termice. Acestea nu sunt incluse în categoriile convenționale pe benzină și diesel folosite pentru comparația de mai sus. Prin urmare, rezultatul nu înseamnă că automobilele electrice au depășit toate vehiculele care utilizează combustibili fosili, ci numai modelele clasificate drept motorizări convenționale.
În octombrie au fost înmatriculate și 28.499 de automobile plug-in hybrid, reprezentând 11,2% din piață. Astfel, vehiculele care pot fi încărcate din surse externe au ajuns împreună la aproximativ 48,2% din totalul înmatriculărilor.
Performanța se înscrie într-o evoluție constantă. Cota automobilelor complet electrice a fost de aproximativ 28,4% în iunie, 32,4% în august și 34,5% în septembrie, înainte de atingerea recordului de 37% în octombrie. În primele zece luni ale anului, Germania a înregistrat 698.230 de automobile complet electrice, cu aproximativ 61% mai multe decât în perioada corespunzătoare din 2025.
Subvențiile stimulează cererea, dar producătorii germani nu sunt singurii câștigători
Unul dintre factorii importanți ai creșterii îl reprezintă noul program german de stimulare a achizițiilor de automobile electrice. Acesta oferă un sprijin de bază de 3.000 de euro pentru anumite achiziții sau contracte de leasing, iar valoarea poate ajunge la 6.000 de euro în cazul gospodăriilor eligibile cu venituri mai reduse și copii. Programul introduce plafoane de venit și urmărește să orienteze sprijinul către cumpărătorii pentru care prețul reprezintă un obstacol important.
Datele sugerează că interesul persoanelor fizice a crescut, în timp ce anumite segmente comerciale au evoluat mai modest. Totuși, contribuția exactă a subvențiilor trebuie analizată împreună cu disponibilitatea modelelor noi, prețurile carburanților și extinderea infrastructurii de încărcare.
Un element surprinzător este că producătorii chinezi câștigă tot mai mult teren. BYD a înregistrat 5.173 de automobile în Germania în octombrie, iar marca a ajuns la aproape 48.000 de înmatriculări de la începutul anului, depășind ușor Tesla în totalul vânzărilor, deși o parte importantă a automobilelor BYD sunt hibride plug-in.
Leapmotor, Xpeng și MG au raportat, de asemenea, creșteri importante, în timp ce unele mărci tradiționale germane s-au confruntat cu scăderi ale înmatriculărilor. Această situație arată că extinderea pieței electrice nu garantează automat succesul financiar al tuturor producătorilor locali.
Pentru România, lecția germană nu se reduce la acordarea unor subvenții mai mari. Disponibilitatea automobilelor accesibile, predictibilitatea programelor de sprijin și dezvoltarea infrastructurii de încărcare influențează împreună decizia de cumpărare.
Modele precum Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq și Cupra Raval ar putea contribui la extinderea segmentului electric accesibil în Europa, în timp ce Dacia Spring continuă să reprezinte un reper pentru cei care caută costuri reduse de achiziție.
Este important și faptul că ponderea automobilelor electrice în înmatriculările noi nu trebuie confundată cu ponderea lor în întregul parc auto. Germania continuă să aibă milioane de automobile convenționale aflate în circulație, iar înlocuirea acestora se va produce gradual.
Recordul din octombrie 2026 arată însă că mobilitatea electrică poate ajunge într-o poziție dominantă în vânzările lunare ale uneia dintre cele mai importante piețe auto europene. Pentru România, întrebarea nu este dacă aceeași evoluție se va repeta automat, ci ce combinație de prețuri, infrastructură și politici publice ar putea transforma automobilele electrice într-o opțiune accesibilă pentru mai mulți cumpărători.