Venituri lunare Ajutor în decembrie Ajutor total în 2026 Până la 1.500 lei inclusiv 500 lei 1.000 lei Între 1.501 și 2.000 lei 400 lei 800 lei Între 2.001 și 3.000 lei 300 lei 600 lei Peste 3.000 lei Nu se acordă Nu se acordă

Prima tranșă a fost acordată în luna mai, iar a doua este programată pentru decembrie. De exemplu, un pensionar cu un venit lunar de 1.400 de lei va primi încă 500 de lei, astfel încât suma încasată în decembrie va ajunge la 1.900 de lei, dacă nu există alte rețineri sau drepturi suplimentare.

Măsura este prevăzută în legislația în vigoare și a fost confirmată de Ministerul Muncii.

Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii

Sprijinul este destinat pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat care au domiciliul în România și îndeplinesc condițiile privind veniturile. La stabilirea plafonului se iau în calcul pensiile din sistemul public, pensiile militare și, după caz, indemnizația socială pentru pensionari.

Pentru plata din decembrie sunt analizate drepturile de pensie cuvenite în noiembrie 2026. Astfel, un pensionar care se încadra într-o categorie în luna aprilie poate primi o sumă diferită în decembrie, dacă venitul său s-a modificat între timp.

Ajutorul poate fi acordat și beneficiarilor pensiei de urmaș, fiecare persoană fiind analizată separat. În schimb, pensionarii care au reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de acest sprijin, chiar dacă primesc o pensie din România.

Când intră banii pe card în decembrie 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat pe 4 noiembrie că ajutorul financiar va fi achitat în decembrie, prin transfer bancar sau prin intermediul Poștei Române.

„Sunt trei trepte de venit și trei trepte de sprijin pentru fiecare dintre aceste categorii de venit: 500 de lei pentru venituri lunare de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru venituri de până la 2.000 de lei și 300 de lei pentru venituri de până la 3.000 de lei”, a explicat ministrul.

Potrivit calendarului obișnuit al Casei Naționale de Pensii Publice, pensiile sunt virate pe card în data de 12 a fiecărei luni, iar distribuirea prin poștă se face în intervalul 1–15. În decembrie 2026, data de 12 cade sâmbătă, prin urmare, ziua efectivă a viramentului poate depinde de calendarul stabilit de autorități și de procesarea bancară.