Ce bani primesc pensionarii în decembrie 2026, pe lângă pensie. Cine se încadrează și când intră sumele pe card
Aproximativ 2,9 milioane de pensionari din România urmează să primească bani în plus în decembrie 2026, înaintea sărbătorilor de iarnă. Este vorba despre a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de Guvern persoanelor cu venituri reduse, în valoare de 300, 400 sau 500 de lei. Sumele vor fi plătite automat, fără depunerea unei cereri, iar încadrarea se stabilește în funcție de veniturile din pensii aferente lunii noiembrie.
Cine primește 300, 400 sau 500 de lei în decembrie
Ajutorul financiar este reglementat prin Ordonanța de urgență nr. 23/2026 și face parte din pachetul de măsuri sociale adoptat pentru sprijinirea persoanelor cu venituri mici. Guvernul a stabilit trei categorii de beneficiari, în funcție de veniturile lunare cumulate din pensii:
|Venituri lunare
|Ajutor în decembrie
|Ajutor total în 2026
|Până la 1.500 lei inclusiv
|500 lei
|1.000 lei
|Între 1.501 și 2.000 lei
|400 lei
|800 lei
|Între 2.001 și 3.000 lei
|300 lei
|600 lei
|Peste 3.000 lei
|Nu se acordă
|Nu se acordă
Prima tranșă a fost acordată în luna mai, iar a doua este programată pentru decembrie. De exemplu, un pensionar cu un venit lunar de 1.400 de lei va primi încă 500 de lei, astfel încât suma încasată în decembrie va ajunge la 1.900 de lei, dacă nu există alte rețineri sau drepturi suplimentare.
Măsura este prevăzută în legislația în vigoare și a fost confirmată de Ministerul Muncii.
Ce condiții trebuie să îndeplinească pensionarii
Sprijinul este destinat pensionarilor din sistemul public și celor din sistemul pensiilor militare de stat care au domiciliul în România și îndeplinesc condițiile privind veniturile. La stabilirea plafonului se iau în calcul pensiile din sistemul public, pensiile militare și, după caz, indemnizația socială pentru pensionari.
Pentru plata din decembrie sunt analizate drepturile de pensie cuvenite în noiembrie 2026. Astfel, un pensionar care se încadra într-o categorie în luna aprilie poate primi o sumă diferită în decembrie, dacă venitul său s-a modificat între timp.
Ajutorul poate fi acordat și beneficiarilor pensiei de urmaș, fiecare persoană fiind analizată separat. În schimb, pensionarii care au reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de acest sprijin, chiar dacă primesc o pensie din România.
Când intră banii pe card în decembrie 2026
Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat pe 4 noiembrie că ajutorul financiar va fi achitat în decembrie, prin transfer bancar sau prin intermediul Poștei Române.
„Sunt trei trepte de venit și trei trepte de sprijin pentru fiecare dintre aceste categorii de venit: 500 de lei pentru venituri lunare de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru venituri de până la 2.000 de lei și 300 de lei pentru venituri de până la 3.000 de lei”, a explicat ministrul.
Potrivit calendarului obișnuit al Casei Naționale de Pensii Publice, pensiile sunt virate pe card în data de 12 a fiecărei luni, iar distribuirea prin poștă se face în intervalul 1–15. În decembrie 2026, data de 12 cade sâmbătă, prin urmare, ziua efectivă a viramentului poate depinde de calendarul stabilit de autorități și de procesarea bancară.
Legislația prevede plata ajutorului în luna decembrie, dar nu stabilește o zi distinctă pentru transferul sumelor suplimentare.
Pensionarii trebuie să depună cerere pentru ajutor?
Nu, sumele sunt acordate automat de casele teritoriale și sectoriale de pensii, pe baza informațiilor existente în evidențele instituțiilor. Ajutorul este suportat din bugetul de stat și nu reprezintă o majorare permanentă a pensiei. Este o plată excepțională, acordată în două tranșe în cursul anului 2026.
Separat, pensionarii care îndeplinesc condițiile altor programe sociale pot beneficia de sprijin pentru energie sau de ajutoare locale, în funcție de regulile fiecărui program. Aceste beneficii nu trebuie confundate cu ajutorul financiar de 300–500 de lei.
Pentru pensionarii eligibili, suma suplimentară din decembrie vine într-o perioadă în care cheltuielile pentru alimente, utilități și pregătirile de sărbători pun o presiune mai mare asupra bugetului gospodăriei.