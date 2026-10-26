BYD a început comenzile pentru SUV-ul electric cu 1.003 km autonomie și aproape 1.200 CP. Ce ascunde noul Denza N8
Una dintre cele mai persistente preocupări ale cumpărătorilor de automobile electrice este autonomia. Deși modelele moderne pot parcurge sute de kilometri între încărcări, depășirea pragului de 1.000 km rămâne o realizare rară, în special pentru SUV-uri mari și grele. BYD susține că noul său model de lux Denza N8 poate atinge această valoare, marcând un pas important în evoluția bateriilor și eficienței.
Constructorul chinez a deschis pe 26 octombrie 2026 comenzile preliminare pentru Denza N8, un SUV electric cu cinci locuri și autonomie declarată de până la 1.003 km în ciclul chinezesc CLTC. Modelul utilizează tehnologia Blade Battery 2.0 și va fi lansat oficial în noiembrie. Prețurile pentru N8 nu au fost încă anunțate.
Baterie de 130 kWh, trei motoare și putere de aproape 1.200 CP
Denza este marca premium a grupului BYD, destinată automobilelor cu tehnologii avansate și dotări de lux. Noul N8 reprezintă un pas important pentru această gamă deoarece combină dimensiunile unui SUV mare cu o autonomie care depășește pragul de 1.000 km în ciclul CLTC.
Automobilul măsoară 5,15 metri lungime, aproape doi metri lățime și 1,82 metri înălțime. Ampatamentul de 3,075 metri oferă o bază generoasă pentru spațiul interior.
Vor exista versiuni cu baterii Blade 2.0 de aproximativ 105,8 kWh și 130,15 kWh. Documentele de omologare din China indică autonomii de până la 800 km pentru anumite configurații și până la 1.003 km pentru versiunea optimizată corespunzătoare.
Propulsia va include variante cu tracțiune spate și un motor electric de 320 sau 370 kW. Versiunea de performanță folosește trei motoare, unul pe puntea față și două în spate, dezvoltând împreună 890 kW, echivalentul a aproximativ 1.210 CP metrici.
Această putere plasează SUV-ul într-o categorie neobișnuită pentru un automobil de familie. Totuși, nu toate versiunile N8 vor avea performanțele maxime, iar autonomia de 1.003 km nu trebuie atribuită automat configurației cu trei motoare.
La interior, Denza propune un ecran multimedia de aproximativ 30 de inchi și un sistem head-up display panoramic de 43 de inchi. Automobilul dispune și de senzori LiDAR pentru asistența avansată la conducere, încărcare wireless a telefoanelor și suspensie pneumatică inteligentă DiSus-A.
BYD promovează noua generație Blade Battery și tehnologia Flash Charging, dar performanțele exacte de încărcare ale versiunilor comerciale vor trebui confirmate după lansare.
Ce înseamnă 1.003 km autonomie CLTC pentru utilizarea în România
Cifra anunțată este spectaculoasă, însă trebuie interpretată corect. CLTC este procedura de testare utilizată în China, diferită de ciclul european WLTP și de standardul american EPA.
CLTC tinde să favorizeze anumite condiții de deplasare și poate produce valori mai optimiste decât autonomia obținută la viteze mari sau în sezonul rece.
Prin urmare, faptul că Denza N8 promite 1.003 km nu înseamnă că va putea parcurge invariabil această distanță pe autostradă, la 130 km/h, cu climatizarea pornită și cinci pasageri la bord.
Pentru un șofer din România, avantajul unei baterii foarte mari ar putea fi observat pe trasee precum București–Cluj-Napoca, București–Iași sau în călătoriile internaționale. Dar autonomia suplimentară vine și cu o masă ridicată, iar eficiența energetică devine cel puțin la fel de importantă ca dimensiunea acumulatorului.
De asemenea, o baterie de 130 kWh necesită multă energie pentru încărcarea completă. Utilizarea zilnică va depinde de puterea disponibilă acasă și de accesul la stații rapide compatibile.
BYD nu a comunicat prețul oficial pentru Denza N8. Ca reper, modelul înrudit Denza N8L, cu șase locuri, pornește în China de la 299.800 de yuani, echivalentul a aproximativ 40.100 de euro la cursul actual. Această sumă nu reprezintă prețul noului N8 și nu include eventualele costuri pentru o comercializare europeană.
Nu există încă o confirmare privind disponibilitatea Denza N8 în România.
Pentru industria automobilelor electrice, noul SUV reprezintă însă o demonstrație a ritmului rapid de dezvoltare a bateriilor chinezești. După ce autonomia de 500 km a devenit relativ obișnuită în segmentele superioare, producătorii încearcă acum să transforme pragul de 1.000 km într-un nou argument comercial.