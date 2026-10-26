BYD a început comenzile pentru SUV-ul electric cu 1.003 km autonomie și aproape 1.200 CP. Ce ascunde noul Denza N8

Baterie de 130 kWh, trei motoare și putere de aproape 1.200 CP

Denza este marca premium a grupului BYD, destinată automobilelor cu tehnologii avansate și dotări de lux. Noul N8 reprezintă un pas important pentru această gamă deoarece combină dimensiunile unui SUV mare cu o autonomie care depășește pragul de 1.000 km în ciclul CLTC.

Automobilul măsoară 5,15 metri lungime, aproape doi metri lățime și 1,82 metri înălțime. Ampatamentul de 3,075 metri oferă o bază generoasă pentru spațiul interior.

Vor exista versiuni cu baterii Blade 2.0 de aproximativ 105,8 kWh și 130,15 kWh. Documentele de omologare din China indică autonomii de până la 800 km pentru anumite configurații și până la 1.003 km pentru versiunea optimizată corespunzătoare.

Propulsia va include variante cu tracțiune spate și un motor electric de 320 sau 370 kW. Versiunea de performanță folosește trei motoare, unul pe puntea față și două în spate, dezvoltând împreună 890 kW, echivalentul a aproximativ 1.210 CP metrici.

Această putere plasează SUV-ul într-o categorie neobișnuită pentru un automobil de familie. Totuși, nu toate versiunile N8 vor avea performanțele maxime, iar autonomia de 1.003 km nu trebuie atribuită automat configurației cu trei motoare.

La interior, Denza propune un ecran multimedia de aproximativ 30 de inchi și un sistem head-up display panoramic de 43 de inchi. Automobilul dispune și de senzori LiDAR pentru asistența avansată la conducere, încărcare wireless a telefoanelor și suspensie pneumatică inteligentă DiSus-A.

BYD promovează noua generație Blade Battery și tehnologia Flash Charging, dar performanțele exacte de încărcare ale versiunilor comerciale vor trebui confirmate după lansare.