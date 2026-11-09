Documentul menționează explicit „jocuri și activități liber-alese (facultativ, pentru copiii care nu dorm sau care se trezesc între timp)”. Prin urmare, curriculumul recunoaște că nu toți copiii vor dormi pe întreaga durată rezervată odihnei.

Din aceste prevederi nu rezultă o obligație generală ca fiecare preșcolar să stea nemișcat în pat două ore. Intervalul din program cuprinde somn, relaxare și alternative educaționale, nu două ore de somn obligatoriu pentru fiecare copil.

Aceasta nu înseamnă că programul de odihnă poate fi ignorat sau că un copil poate desfășura orice activitate în dormitor. Soluția trebuie organizată de personalul grădiniței astfel încât să fie respectate atât nevoile lui, cât și odihna celorlalți.

De unde vine reperul celor două ore

Normele de igienă aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.456/2020 includ un regim de activitate și odihnă diferențiat după vârstă. În anexă, rubrica este denumită „Somn/relaxare în timpul zilei”, nu exclusiv somn.

Pentru vârstele de trei și patru ani sunt indicate două ore, pentru cinci ani o oră și jumătate, iar pentru șase ani o oră. Așadar, documentul nu stabilește aceeași durată pentru toți preșcolarii și nici nu echivalează întregul interval cu obligația de a adormi.

Aceste repere trebuie citite împreună cu prevederile curriculumului privind copiii care rămân treji. Faptul că grădinița are o perioadă de odihnă nu justifică, singur, impunerea aceleiași conduite tuturor copiilor, indiferent de vârstă și de situație.

O perioadă de relaxare liniștită poate face parte din rutina grupei. Este însă diferită de o regulă rigidă prin care copilului i se cere să rămână în pat întregul interval, fără analizarea unei alternative atunci când nu adoarme.