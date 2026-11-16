BYD lansează o limuzină electrică de cinci metri la preț de Dacia Duster. Are 775 km autonomie și se încarcă în câteva minute
Piața automobilelor electrice din China continuă să ofere exemple care par aproape imposibil de reprodus în Europa. În timp ce producătorii tradiționali încearcă să reducă prețurile modelelor de dimensiuni compacte, BYD a lansat o limuzină electrică de peste cinci metri, cu dotări întâlnite de regulă în segmentul premium și o autonomie declarată apropiată de 800 km. Prețul de pornire este echivalentul a aproximativ 20.400 de euro, o sumă comparabilă cu cea cerută în România pentru anumite configurații Dacia Duster, deși diferențele de fiscalitate și poziționare comercială fac imposibilă o comparație directă.
Noul BYD Seal 07 EV, prezentat în China pe 5 noiembrie 2026, reprezintă a doua generație a modelului și aduce o serie de îmbunătățiri importante după numai câteva luni de la actualizarea versiunii precedente. Constructorul a crescut dimensiunile, a introdus o baterie de generație nouă și a redus prețul de pornire, într-o încercare de a atrage cumpărătorii interesați de automobile spațioase, cu tehnologii avansate și costuri de utilizare reduse.
BYD Seal 07 oferă 329 CP și o baterie capabilă de încărcare ultrarapidă
Noua generație Seal 07 EV măsoară 5.080 mm lungime, 1.960 mm lățime și 1.495 mm înălțime, cu un ampatament de 2.960 mm. Aceste dimensiuni îl plasează în categoria limuzinelor mari, fiind chiar puțin mai lung decât Toyota Camry. Spațiul interior reprezintă unul dintre avantajele principale, iar producătorul a acordat o atenție deosebită confortului pasagerilor din spate.
Versiunea complet electrică utilizează un motor montat pe puntea spate, care dezvoltă 245 kW, echivalentul a aproximativ 329 CP, și un cuplu maxim de 365 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 5,5 secunde, o performanță apropiată de cea oferită de unele automobile sport cu motoare termice considerabil mai puternice.
Energia este furnizată de o baterie Blade de a doua generație, cu chimie litiu-fier-fosfat și capacitate de aproximativ 76,7 kWh. BYD declară o autonomie de până la 775 km conform standardului chinezesc CLTC, care utilizează condiții de testare diferite de cele ale ciclului european WLTP. Valoarea nu trebuie interpretată drept autonomia garantată pentru deplasările pe autostradă, mai ales la temperaturi scăzute sau viteze ridicate.
Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici este tehnologia Flash Charging. Potrivit producătorului, bateria poate fi încărcată de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute, în condițiile necesare funcționării sistemului. Pentru trecerea de la 10% la 97%, BYD anunță aproximativ nouă minute. Aceste performanțe necesită însă infrastructură compatibilă, iar rezultatele nu pot fi obținute automat la stațiile rapide obișnuite din România.
Dotări premium la aproximativ 20.000 de euro, dar numai pe piața chineză
Interiorul noului Seal 07 include un ecran multimedia central de 15,6 inci, instrumentar digital de 10,25 inci și două afișaje suplimentare destinate pasagerilor din spate. BYD oferă inclusiv un frigider inteligent de 6,8 litri, scaune cu poziții de relaxare și sisteme audio integrate în tetiere, caracteristici asociate frecvent automobilelor din categorii de preț superioare.
Lista echipamentelor poate include și sistemul de asistență God’s Eye B, cu senzor LiDAR montat pe plafon în anumite configurații. Acesta oferă funcții avansate de asistență la conducere și parcare, dar nu trebuie confundat cu o tehnologie care permite renunțarea completă la supravegherea șoferului.
Constructorul a introdus și Smart Ecosystem 2.0, o platformă care extinde integrarea dintre automobil și dispozitivele inteligente. Printre accesoriile prezentate se află un ceas capabil să comunice cu mașina și să controleze anumite funcții de la distanță.
BYD Seal 07 este disponibil și într-o versiune plug-in hybrid, cu motor termic de 1,5 litri și propulsie electrică. Aceasta utilizează o baterie de aproximativ 38 kWh și promite până la 330 km autonomie electrică potrivit CLTC, o valoare neobișnuit de mare pentru un automobil hibrid reîncărcabil.
Prețurile chinezești încep de la echivalentul a aproximativ 19.000 de euro pentru versiunea PHEV și 20.400 de euro pentru cea complet electrică. În anumite condiții promoționale de înlocuire a unui automobil vechi, tarifele pot scădea suplimentar.
Pentru România, asemenea cifre trebuie privite cu prudență. Automobilele comercializate în Uniunea Europeană pot avea alte prețuri din cauza transportului, taxelor, omologării și politicilor comerciale, iar disponibilitatea exactă a noii generații Seal 07 nu a fost confirmată local.
Totuși, lansarea arată cât de agresiv concurează BYD pe piața chineză. O limuzină electrică de peste cinci metri, cu 329 CP și tehnologii de încărcare ultrarapidă, disponibilă la un preț comparabil cu al unui SUV compact european, reprezintă o provocare importantă pentru industria auto tradițională.