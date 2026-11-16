BYD Seal 07 oferă 329 CP și o baterie capabilă de încărcare ultrarapidă

Noua generație Seal 07 EV măsoară 5.080 mm lungime, 1.960 mm lățime și 1.495 mm înălțime, cu un ampatament de 2.960 mm. Aceste dimensiuni îl plasează în categoria limuzinelor mari, fiind chiar puțin mai lung decât Toyota Camry. Spațiul interior reprezintă unul dintre avantajele principale, iar producătorul a acordat o atenție deosebită confortului pasagerilor din spate.

Versiunea complet electrică utilizează un motor montat pe puntea spate, care dezvoltă 245 kW, echivalentul a aproximativ 329 CP, și un cuplu maxim de 365 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 5,5 secunde, o performanță apropiată de cea oferită de unele automobile sport cu motoare termice considerabil mai puternice.

Energia este furnizată de o baterie Blade de a doua generație, cu chimie litiu-fier-fosfat și capacitate de aproximativ 76,7 kWh. BYD declară o autonomie de până la 775 km conform standardului chinezesc CLTC, care utilizează condiții de testare diferite de cele ale ciclului european WLTP. Valoarea nu trebuie interpretată drept autonomia garantată pentru deplasările pe autostradă, mai ales la temperaturi scăzute sau viteze ridicate.

Una dintre cele mai spectaculoase caracteristici este tehnologia Flash Charging. Potrivit producătorului, bateria poate fi încărcată de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute, în condițiile necesare funcționării sistemului. Pentru trecerea de la 10% la 97%, BYD anunță aproximativ nouă minute. Aceste performanțe necesită însă infrastructură compatibilă, iar rezultatele nu pot fi obținute automat la stațiile rapide obișnuite din România.

Dotări premium la aproximativ 20.000 de euro, dar numai pe piața chineză

Interiorul noului Seal 07 include un ecran multimedia central de 15,6 inci, instrumentar digital de 10,25 inci și două afișaje suplimentare destinate pasagerilor din spate. BYD oferă inclusiv un frigider inteligent de 6,8 litri, scaune cu poziții de relaxare și sisteme audio integrate în tetiere, caracteristici asociate frecvent automobilelor din categorii de preț superioare.

Lista echipamentelor poate include și sistemul de asistență God’s Eye B, cu senzor LiDAR montat pe plafon în anumite configurații. Acesta oferă funcții avansate de asistență la conducere și parcare, dar nu trebuie confundat cu o tehnologie care permite renunțarea completă la supravegherea șoferului.

Constructorul a introdus și Smart Ecosystem 2.0, o platformă care extinde integrarea dintre automobil și dispozitivele inteligente. Printre accesoriile prezentate se află un ceas capabil să comunice cu mașina și să controleze anumite funcții de la distanță.