Bucureștiul refuză să plece în concediu: august vine cu avioane, Nick Cave și festivaluri cât pentru o vară întreagă

Față de calendarul evenimentelor din București din iulie, luna august mizează mai mult pe festivaluri desfășurate pe mai multe zile. Unele bilete se pot epuiza rapid. Verifică programul final înainte să pleci, deoarece orele și accesul pot fi modificate de organizatori.

August începe cu muzică alternativă și Summer Well

Stray Lights Festival deschide luna la Control Club. Prima ediție se desfășoară între 31 iulie și 2 august. Evenimentul este dedicat muzicii care nu intră ușor într-o singură categorie. Programul trece prin post-punk, noise rock, shoegaze, ambient și experimental.

Printre artiștii confirmați se află The Murder Capital, DITZ, The 113, Orkid, Baby Elvis, Brainwasher, Second Wave, Asincron și Black Water. Festivalul este potrivit dacă preferi scenele alternative și concertele mai intense, departe de producțiile comerciale uriașe.

Cel mai mare eveniment muzical al începutului de lună rămâne Summer Well. Festivalul are loc între 7 și 9 august, la Domeniul Știrbey din Buftea. Chiar dacă nu se desfășoară administrativ în București, rămâne una dintre principalele ieșiri ale bucureștenilor.

Nick Cave & The Bad Seeds reprezintă unul dintre marile nume ale ediției. În program mai apar Charlotte Cardin, Two Feet, 2hollis, Nu Genea și alte proiecte internaționale. Organizatorii pregătesc autobuze speciale din București. Poți ajunge și cu trenul, însă verifică programul înaintea fiecărei zile.

Piața Constituției și Ateneul schimbă ritmul orașului

Între 21 și 23 august, Piața Constituției găzduiește prima ediție ARCAYA Festival. Evenimentul combină muzica și componenta caritabilă. Organizatorii anunță că profiturile vor susține inițiative pentru protecția animalelor.

Poziționarea în fața Palatului Parlamentului transformă festivalul într-unul dintre cele mai vizibile evenimente ale lunii. Zona va fi aglomerată. Folosește transportul public sau serviciile de ridesharing, deoarece restricțiile de trafic pot afecta străzile din apropiere.