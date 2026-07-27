Bucureștiul refuză să plece în concediu: august vine cu avioane, Nick Cave și festivaluri cât pentru o vară întreagă
Bucureștiul nu intră în pauză în ultima lună de vară. Dimpotrivă, august 2026 aduce festivaluri alternative, concerte mari, muzică clasică, demonstrații aeriene și evenimente de business. Capitala și împrejurimile sale vor găzdui unele dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului.
Programul începe chiar din primul weekend și devine tot mai aglomerat spre finalul lunii. Ai opțiuni pentru aproape orice gust. Poți alege între post-punk, artiști internaționali, muzică simfonică, avioane de acrobație și expoziții de artă contemporană.
Față de calendarul evenimentelor din București din iulie, luna august mizează mai mult pe festivaluri desfășurate pe mai multe zile. Unele bilete se pot epuiza rapid. Verifică programul final înainte să pleci, deoarece orele și accesul pot fi modificate de organizatori.
August începe cu muzică alternativă și Summer Well
Stray Lights Festival deschide luna la Control Club. Prima ediție se desfășoară între 31 iulie și 2 august. Evenimentul este dedicat muzicii care nu intră ușor într-o singură categorie. Programul trece prin post-punk, noise rock, shoegaze, ambient și experimental.
Printre artiștii confirmați se află The Murder Capital, DITZ, The 113, Orkid, Baby Elvis, Brainwasher, Second Wave, Asincron și Black Water. Festivalul este potrivit dacă preferi scenele alternative și concertele mai intense, departe de producțiile comerciale uriașe.
Cel mai mare eveniment muzical al începutului de lună rămâne Summer Well. Festivalul are loc între 7 și 9 august, la Domeniul Știrbey din Buftea. Chiar dacă nu se desfășoară administrativ în București, rămâne una dintre principalele ieșiri ale bucureștenilor.
Nick Cave & The Bad Seeds reprezintă unul dintre marile nume ale ediției. În program mai apar Charlotte Cardin, Two Feet, 2hollis, Nu Genea și alte proiecte internaționale. Organizatorii pregătesc autobuze speciale din București. Poți ajunge și cu trenul, însă verifică programul înaintea fiecărei zile.
Piața Constituției și Ateneul schimbă ritmul orașului
Între 21 și 23 august, Piața Constituției găzduiește prima ediție ARCAYA Festival. Evenimentul combină muzica și componenta caritabilă. Organizatorii anunță că profiturile vor susține inițiative pentru protecția animalelor.
Poziționarea în fața Palatului Parlamentului transformă festivalul într-unul dintre cele mai vizibile evenimente ale lunii. Zona va fi aglomerată. Folosește transportul public sau serviciile de ridesharing, deoarece restricțiile de trafic pot afecta străzile din apropiere.
Tot pe 23 august începe seria concertelor asociate Concursului Internațional George Enescu 2026. Ateneul Român va găzdui până pe 19 septembrie șase recitaluri camerale și șase concerte simfonice. Pe scenă vor apărea artiști consacrați, membri ai juriilor și laureați ai edițiilor anterioare.
Deschiderea de la Ateneul Român oferă o alternativă elegantă la festivalurile în aer liber. Biletele sunt puse în vânzare separat pentru fiecare concert. Verifică din timp locurile disponibile, deoarece sala are o capacitate limitată, iar evenimentele Enescu atrag frecvent public internațional.
Finalul lunii aduce avioane, idei mari și Calea Victoriei
Bucharest International Air Show revine pe Aeroportul Băneasa în zilele de 28 și 29 august. Accesul publicului este gratuit. Programul include demonstrații aeriene, formații de acrobație și o expoziție de aviație generală.
BIAS este unul dintre cele mai aglomerate evenimente din București. Mergi devreme și pregătește-te pentru perioade lungi petrecute în aer liber. Ia apă, protecție solară și căști antifonice pentru copii. Verifică și eventualele restricții de circulație din zona Băneasa.
În același weekend, pe 29 și 30 august, ROMEXPO găzduiește BRAND MINDS 2026. Evenimentul este dedicat antreprenoriatului, leadershipului, marketingului și tehnologiei. Programul reunește speakeri internaționali și public din mediul de afaceri.
Pe tot parcursul lunii continuă și Străzi Deschise. Calea Victoriei devine pietonală în weekendurile selectate. Programul artistic este anunțat săptămânal și poate include concerte, spectacole, ateliere și tururi ghidate.
Pentru o ieșire mai liniștită, expoziția „DRAFT pentru o retrospectivă comună”, semnată de Lia și Dan Perjovschi, poate fi vizitată la ARCUB – Hanul Gabroveni până pe 30 august. Astfel, luna se încheie cu suficiente variante chiar și pentru cei care preferă arta și plimbările în locul mulțimilor de la festivaluri.