Gruparea, denumită Volant Manticore de cercetătorii Check Point Software, ar urmări colectarea unor informații despre infrastructura critică, comunicațiile și relațiile militare ale Ciprului cu partenerii săi regionali. Printre ținte se numără operatori de telecomunicații, o companie aeriană și o presupusă entitate guvernamentală cu legături în domeniul militar.

Descoperirea evidențiază modul în care tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu se extind în spațiul digital, afectând inclusiv organizații din statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit publicației internaționale Dark Reading, care a prezentat rezultatele investigației pe 26 noiembrie 2026, Volant Manticore se numără printre primele grupări iraniene cunoscute care și-au concentrat operațiunile de spionaj asupra Ciprului.

De ce a devenit Ciprul o țintă importantă pentru hackerii iranieni

Cercetătorii Check Point estimează, cu un nivel moderat de încredere, că Volant Manticore ar putea proveni din gruparea MuddyWater, asociată Ministerului Informațiilor și Securității din Iran. Noua structură pare să desfășoare operațiuni independente, utilizând atât instrumente cunoscute anterior, cât și programe malițioase dezvoltate special pentru propriile campanii.

Sergey Shykevich, directorul departamentului de informații privind amenințările cibernetice din cadrul Check Point, consideră că parteneriatele Ciprului cu Israelul și Grecia în domeniile apărării și energiei ar putea explica interesul hackerilor iranieni. Insula are, de asemenea, un rol strategic în operațiunile militare occidentale din regiune.

Specialiștii au observat încă din februarie 2026 o intensificare a tentativelor de compromitere a camerelor de supraveghere conectate la internet în mai multe țări din Orientul Mijlociu, inclusiv în Cipru.

Activitatea grupărilor iraniene reprezintă deja o preocupare pentru autoritățile europene. Recent, Franța a atribuit unor hackeri susținuți de Iran atacurile cibernetice care au provocat incendii în supermarketuri, după compromiterea unor sisteme informatice care gestionau echipamentele frigorifice.

Hackerii folosesc CV-uri false create cu inteligența artificială

Investigația Check Point a început după descoperirea unui CV fictiv, aparținând unei presupuse specialiste în turism și călătorii, denumită Athena Marinou. Identitatea acesteia fusese creată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Documentul făcea parte dintr-o campanie de phishing prin care destinatarii erau determinați să descarce fișiere infectate. Programul malițios identificat de cercetători, denumit KuboShell, permite accesul neautorizat la calculatoarele compromise și colectarea unor informații despre acestea.

Gruparea utilizează și aplicații legitime de administrare la distanță, ceea ce poate îngreuna diferențierea activităților obișnuite de cele suspecte. Cercetătorii au identificat, de asemenea, site-uri frauduloase care imitau serviciile de e-mail ale unor companii.

Utilizarea identităților fictive generate cu AI reflectă o tendință tot mai răspândită în criminalitatea informatică. Potrivit unor analize recente, peste 80% dintre atacurile de manipulare online studiate implică phishing asistat de inteligența artificială.

În cazul campaniei Volant Manticore, selecția organizațiilor vizate sugerează că obiectivul principal este obținerea unor informații strategice, nu câștigul financiar imediat.

Operațiunile de spionaj s-au extins și în Arabia Saudită

În septembrie 2026, cercetătorii Check Point au observat că gruparea și-a extins activitatea către Arabia Saudită, unde principalele ținte sunt organizațiile din sectorul medical.

Potrivit specialiștilor, intensificarea acestor operațiuni a coincis cu escaladarea tensiunilor dintre Arabia Saudită și rebelii houthi, susținuți de Iran. Cipru rămâne însă principala țintă identificată până în prezent.

Descoperirea vine într-un context în care Europa se confruntă cu noi amenințări cibernetice la adresa infrastructurii critice, iar serviciile de securitate trebuie să facă față unor instrumente informatice din ce în ce mai sofisticate.

Pentru organizațiile europene, campania reprezintă un avertisment privind riscurile asociate inclusiv activităților administrative obișnuite, precum recrutarea angajaților sau gestionarea corespondenței electronice.

Deocamdată, cercetătorii nu au dezvăluit amploarea informațiilor sustrase de Volant Manticore. Operațiunea evidențiază însă importanța tot mai mare a spionajului informatic în conflictele geopolitice contemporane, în care infrastructura civilă poate deveni o țintă de interes strategic fără să fie implicată direct în operațiuni militare.