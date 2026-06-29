Iulie în București, luna concertelor mari: de la Kraftwerk și Vama la Rita Ora, teatru și expoziții

Prima jumătate a lunii vine cu festivaluri, jazz și teatru

Între 1 și 5 iulie, Festivalul de Artă „Teatru sub Lună” revine la The PUB Universitate. Ediția din 2026 combină spectacole de teatru independent, concerte, poezie, expoziții și evenimente pentru copii, într-un format relaxat, perfect pentru serile de vară petrecute în centru. Este o alegere bună dacă vrei o experiență mai puțin rigidă decât o seară clasică la teatru și preferi să descoperi artiști independenți.

Pe 3 iulie, Arenele Romane găzduiesc concertul om la lună, „Noi, voi, noi toți – noi suntem om la lună”. Trupa pregătește unul dintre cele mai importante show-uri din parcursul său, cu invitați speciali și cu atmosfera aceea de concert cântat aproape integral de public. În aceeași perioadă, între 3 și 12 iulie, are loc EUROPAfest, festivalul care aduce în București artiști internaționali din zona jazz, blues, pop și muzică clasică.

Pentru cei care preferă muzica simfonică, perioada 10-12 iulie este rezervată Bucharest Classic Festival, la Ateneul Român. Programul reunește Orchestra Simfonică București, dirijorul John Axelrod și soliști internaționali, într-o serie de concerte construite în jurul repertoriului clasic și romantic. Este una dintre cele mai elegante variante de ieșire ale lunii, mai ales dacă vrei să schimbi o seară pe terasă cu ceva mai special.

Teatrul rămâne prezent și după primul weekend. Pe 6 iulie, Horațiu Mălăele joacă în comedia „Nelson”, găzduită de Sala „Ion Caramitru” de la TNB. La finalul lunii, pe 31 iulie, actorul revine pe aceeași scenă cu „Măscăriciul”, un spectacol aniversar construit în jurul relației sale cu teatrul și publicul.

Weekendul 17-19 iulie aduce motoare, muzică și un eveniment caritabil

Unul dintre cele mai ample evenimente din mijlocul lunii este Bucharest Town Charity Run, programat între 17 și 19 iulie la Arena Națională. Festivalul combină comunitatea moto, concerte live și o componentă caritabilă: fondurile sunt destinate susținerii achiziției de echipamente medicale pentru copiii tratați la secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.

Programul include artiști din zone muzicale foarte diferite. Sâmbătă, 18 iulie, sunt anunțați Paraziții, Cabron, Macanache, Dan Gerosu și C.R.B.L., iar duminică, 19 iulie, urcă pe scenă Cargo, Jurjak, Phoenix, Natalia Bendre și Anton. Pe lângă concerte, organizatorii au pregătit parade moto, activări, zone pentru copii și spații de relaxare, astfel că evenimentul poate deveni o variantă de ieșire pentru mai multe tipuri de public.

Tot în perioada aceasta merită să păstrezi timp și pentru expoziții. Art Safari New Museum, de la Amzei 13, poate fi vizitat până pe 19 iulie și include mai multe proiecte expoziționale, printre care și „Colecția recuperată. Povestea Slătineanu”, unde este prezentată singura lucrare semnată Vincent van Gogh aflată în România. La ARCUB – Hanul Gabroveni continuă până pe 26 iulie expoziția „DRAFT pentru o retrospectivă comună”, semnată de Lia și Dan Perjovschi. În fiecare duminică din lună, pe 5, 12, 19 și 26 iulie, sunt programate și tururi ghidate cu Dan Perjovschi.