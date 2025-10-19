Nick Cave & The Bad Seeds revin în România: Concert la Summer Well 2026, în cadrul turneului european

Nick Cave revine în România după șapte ani. Artistul australian va concerta la Summer Well 2025, în cadrul turneului european care include zeci de orașe de pe continent.

Cunoscutul muzician și compozitor australian Nick Cave va urca din nou pe o scenă românească, alături de trupa sa, The Bad Seeds, în vara anului 2026.

Artistul a fost confirmat oficial ca headliner al festivalului Summer Well, ce va avea loc la Buftea, în perioada 8–10 august. Concertul lui Cave este programat pentru 9 august 2026, potrivit organizatorilor.

Turneul european începe la Dublin și include marile orașe ale continentului

Noua serie de concerte marchează revenirea lui Nick Cave & The Bad Seeds pe scenele europene, la aproape doi ani de la ultima apariție majoră.

Turneul va debuta pe 10 iunie 2026, la Dublin, și va continua cu opriri în orașe importante precum Praga, Atena, Anvers, Berlin, Lisabona, dar și în mai multe localități din Danemarca, Italia, Franța și Marea Britanie.

Deși site-ul oficial al artistului nu oferă momentan detalii despre tarifele biletelor, organizatorii Summer Well au deschis deja vânzările de abonamente pentru ediția de anul viitor.

Prețurile pornesc de la 395 de lei, la care se adaugă o taxă de rezervare de 8%, pentru abonamentul full pass. Cei care doresc acces VIP pot opta pentru varianta de 625 de lei + 8% taxă de rezervare.

Nick Cave, o carieră marcată de intensitate și tragedii personale

Nick Cave, care va împlini 68 de ani, este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai influenți artiști ai rockului contemporan.

Stilul său unic combină poezia întunecată, influențele blues și post-punk cu o expresivitate emoțională rar întâlnită.

Temele predilecte ale compozițiilor sale, moartea, religia, iubirea și violența, sunt reflectate în întreaga sa discografie, de la albumele timpurii până la cele mai recente lansări.

Artistul a mai concertat în România în 2018, la Romexpo București, tot alături de The Bad Seeds, în cadrul unui alt turneu european de amploare.

Concertul de atunci a fost considerat de public și presă unul dintre cele mai memorabile momente live ale acelui an.

Dincolo de succesul artistic, viața personală a lui Cave a fost profund marcată de pierderi tragice. În 2015, fiul său Arthur, în vârstă de 15 ani, a murit în urma unui accident în Brighton.

Câțiva ani mai târziu, în 2022, Jethro, fiul său cel mare, s-a stins din viață la vârsta de 31 de ani, în Melbourne.

Concertul din 2026 promite să fie unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției Summer Well, un festival care a adus în ultimul deceniu în România nume mari precum Arctic Monkeys, The 1975, Florence + The Machine sau Nothing But Thieves.

Pentru fanii muzicii alternative, prezența lui Nick Cave & The Bad Seeds reprezintă nu doar o rară ocazie de a-i vedea live, ci și un eveniment cu o puternică încărcătură emoțională.