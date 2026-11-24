Astfel, conform articolului 10, alineatele (4) și (5), și articolului 20 din regulament, calendarul principal de aplicare este următorul:

Data aplicării Vehiculele vizate 29 noiembrie 2026 Noile tipuri de autoturisme și autoutilitare supuse omologării 29 noiembrie 2027 Autoturismele și autoutilitarele noi comercializate și înmatriculate 29 mai 2028 Noile tipuri de camioane și autobuze 29 mai 2029 Camioanele și autobuzele noi

Există și termene distincte pentru producătorii de serie mică și pentru anvelope.

Cu alte cuvinte, românii care intenționează să își cumpere un autoturism nou în următoarele luni vor putea găsi în continuare mașini Euro 6 în reprezentanțe, întrucât termenul general aplicabil înmatriculării vehiculelor noi este stabilit pentru noiembrie 2027.

Nu doar motoarele vor fi verificate, ci și frânele și anvelopele

Una dintre cele mai importante noutăți aduse de Euro 7 este schimbarea modului în care autoritățile europene abordează poluarea produsă de autovehicule, deoarece aceasta nu provine exclusiv din arderea benzinei sau a motorinei.

De fiecare dată când un șofer frânează, frecarea dintre plăcuțe și discuri generează particule fine care ajung în atmosferă, un fenomen asemănător fiind întâlnit și în cazul uzurii anvelopelor. Prin urmare, producătorii vor trebui să utilizeze componente și tehnologii care limitează aceste emisii, inclusiv în cazul autoturismelor electrice.

În ceea ce privește gazele de eșapament ale autoturismelor, Euro 7 păstrează în mare parte limitele Euro 6, însă extinde monitorizarea la particule solide mai mici, de la 10 nanometri, și consolidează cerințele privind durabilitatea sistemelor antipoluare.

Mai pot circula românii cu mașini Euro 4, Euro 5 sau Euro 6?

Proprietarii autoturismelor deja înmatriculate nu vor fi obligați, ca urmare a introducerii standardului Euro 7, să își schimbe mașinile, să monteze sisteme antipoluare suplimentare sau să solicite o nouă omologare.