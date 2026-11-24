Mai poți circula cu o mașină Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 după intrarea în vigoare a noilor norme Euro 7? Ce prevede legislația europeană
Intrarea într-o nouă etapă de aplicare a normelor Euro 7, din 29 noiembrie 2026, ridică numeroase semne de întrebare în rândul șoferilor români, mulți dintre aceștia neștiind dacă vor mai putea circula cu autoturismele pe care le dețin sau dacă vor fi obligați să facă modificări la acestea pentru a respecta noile standarde europene. În realitate, schimbările vizează, în această etapă, omologarea noilor modele de autoturisme și autoutilitare, iar proprietarii mașinilor deja înmatriculate nu vor avea obligații suplimentare ca urmare a introducerii normelor Euro 7.
Ce se schimbă concret din 29 noiembrie 2026?
Potrivit Regulamentului (UE) 2024/1257 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 aprilie 2024, introducerea standardului Euro 7 se realizează etapizat, primele obligații vizând producătorii care solicită omologarea unor noi tipuri de autoturisme și vehicule comerciale ușoare.
Astfel, conform articolului 10, alineatele (4) și (5), și articolului 20 din regulament, calendarul principal de aplicare este următorul:
|Data aplicării
|Vehiculele vizate
|29 noiembrie 2026
|Noile tipuri de autoturisme și autoutilitare supuse omologării
|29 noiembrie 2027
|Autoturismele și autoutilitarele noi comercializate și înmatriculate
|29 mai 2028
|Noile tipuri de camioane și autobuze
|29 mai 2029
|Camioanele și autobuzele noi
Există și termene distincte pentru producătorii de serie mică și pentru anvelope.
Cu alte cuvinte, românii care intenționează să își cumpere un autoturism nou în următoarele luni vor putea găsi în continuare mașini Euro 6 în reprezentanțe, întrucât termenul general aplicabil înmatriculării vehiculelor noi este stabilit pentru noiembrie 2027.
Nu doar motoarele vor fi verificate, ci și frânele și anvelopele
Una dintre cele mai importante noutăți aduse de Euro 7 este schimbarea modului în care autoritățile europene abordează poluarea produsă de autovehicule, deoarece aceasta nu provine exclusiv din arderea benzinei sau a motorinei.
De fiecare dată când un șofer frânează, frecarea dintre plăcuțe și discuri generează particule fine care ajung în atmosferă, un fenomen asemănător fiind întâlnit și în cazul uzurii anvelopelor. Prin urmare, producătorii vor trebui să utilizeze componente și tehnologii care limitează aceste emisii, inclusiv în cazul autoturismelor electrice.
În ceea ce privește gazele de eșapament ale autoturismelor, Euro 7 păstrează în mare parte limitele Euro 6, însă extinde monitorizarea la particule solide mai mici, de la 10 nanometri, și consolidează cerințele privind durabilitatea sistemelor antipoluare.
Mai pot circula românii cu mașini Euro 4, Euro 5 sau Euro 6?
Proprietarii autoturismelor deja înmatriculate nu vor fi obligați, ca urmare a introducerii standardului Euro 7, să își schimbe mașinile, să monteze sisteme antipoluare suplimentare sau să solicite o nouă omologare.
Așadar, un român care conduce în prezent un autoturism diesel Euro 5 va putea utiliza în continuare vehiculul, atât timp cât acesta îndeplinește condițiile legale privind circulația pe drumurile publice.
Noul regulament nu introduce nici obligativitatea efectuării unei inspecții tehnice periodice suplimentare pentru aceste autoturisme și nici o taxă automată de poluare.
Eventualele restricții de acces în zonele cu emisii reduse sau modificările impozitelor auto sunt reglementate separat și nu trebuie confundate cu introducerea standardului Euro 7.
Cine ar putea fi avantajat de noile norme europene
Printre beneficiarii noilor reglementări s-ar putea număra persoanele care intenționează să cumpere, peste câțiva ani, autoturisme electrice second-hand, deoarece Euro 7 stabilește cerințe minime privind durabilitatea bateriilor.
În cazul autoturismelor electrice și hibride plug-in, bateriile vor trebui să păstreze cel puțin 80% din capacitatea inițială după cinci ani sau 100.000 de kilometri și cel puțin 72% după opt ani sau 160.000 de kilometri.
De asemenea, pașaportul de mediu al vehiculului și informațiile furnizate de sistemele de monitorizare ar putea contribui la creșterea transparenței pe piața mașinilor second-hand.
Pe de altă parte, investițiile necesare pentru respectarea noilor standarde ar putea determina creșterea costurilor de producție și, implicit, a prețurilor unor autoturisme noi, fără ca o asemenea scumpire să fie însă obligatorie.
Prin urmare, șoferii români nu au motive să își înlocuiască preventiv autoturismele înainte de 29 noiembrie 2026, principala responsabilitate privind implementarea Euro 7 revenind producătorilor auto, nu proprietarilor actuali.