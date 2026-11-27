Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă și ce amendă riști

Potrivit Codului rutier, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când autoturismul circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de luna din calendar. Astfel, un șofer poate circula legal cu anvelope de vară la sfârșitul lunii noiembrie dacă drumul este uscat, însă nu poate face același lucru pe un traseu montan acoperit cu zăpadă.

De asemenea, anvelopele pentru toate anotimpurile pot fi utilizate în condiții de iarnă dacă îndeplinesc cerințele legale de omologare, inclusiv marcajele corespunzătoare de tip M+S.

Conducerea unui autoturism fără anvelope corespunzătoare pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă, și poate atrage reținerea certificatului de înmatriculare.

Trusa medicală, stingătorul și triunghiurile reflectorizante sunt obligatorii

Articolul 8 din OUG nr. 195/2002 stabilește că autoturismele trebuie să fie echipate cu o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate.

Cu alte cuvinte, nu este suficient ca șoferul să aibă un singur triunghi sau un stingător vechi, care nu mai poate fi utilizat în siguranță, deoarece echipamentele trebuie să respecte cerințele legale și să fie în stare corespunzătoare.

Lipsa dotărilor obligatorii se sancționează cu amendă din clasa a II-a, adică patru sau cinci puncte-amendă. La valoarea de 216,25 lei a punctului-amendă aplicabilă în noiembrie 2026, sancțiunea este cuprinsă între 865 și 1.081,25 lei.

Un detaliu important este că vesta reflectorizantă nu este obligatorie pentru autoturismele obișnuite, deși Registrul Auto Român recomandă utilizarea acesteia, mai ales dacă șoferul trebuie să coboare din mașină pe marginea unui drum intens circulat.