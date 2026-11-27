Pleci cu mașina în minivacanța de 1 Decembrie? Ce trebuie să ai obligatoriu în autoturism ca să nu primești amendă
Românii se pregătesc pentru minivacanța de patru zile de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, perioadă în care numeroase familii vor pleca la munte, în vizită la rude sau în alte destinații turistice din țară. Înainte de a porni la drum, șoferii trebuie să verifice nu doar starea tehnică a autoturismului, ci și echipamentele obligatorii, documentele și anvelopele, deoarece lipsa acestora poate atrage amenzi, iar condițiile meteorologice de la sfârșitul lunii noiembrie pot face deplasările mai dificile.
Deși mulți conducători auto consideră că anvelopele de iarnă devin obligatorii de la 1 noiembrie sau 1 decembrie, legislația din România nu stabilește o dată fixă, ci condiționează utilizarea acestora de starea carosabilului.
Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă și ce amendă riști
Potrivit Codului rutier, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când autoturismul circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de luna din calendar. Astfel, un șofer poate circula legal cu anvelope de vară la sfârșitul lunii noiembrie dacă drumul este uscat, însă nu poate face același lucru pe un traseu montan acoperit cu zăpadă.
De asemenea, anvelopele pentru toate anotimpurile pot fi utilizate în condiții de iarnă dacă îndeplinesc cerințele legale de omologare, inclusiv marcajele corespunzătoare de tip M+S.
Conducerea unui autoturism fără anvelope corespunzătoare pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă, și poate atrage reținerea certificatului de înmatriculare.
Trusa medicală, stingătorul și triunghiurile reflectorizante sunt obligatorii
Articolul 8 din OUG nr. 195/2002 stabilește că autoturismele trebuie să fie echipate cu o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate.
Cu alte cuvinte, nu este suficient ca șoferul să aibă un singur triunghi sau un stingător vechi, care nu mai poate fi utilizat în siguranță, deoarece echipamentele trebuie să respecte cerințele legale și să fie în stare corespunzătoare.
Lipsa dotărilor obligatorii se sancționează cu amendă din clasa a II-a, adică patru sau cinci puncte-amendă. La valoarea de 216,25 lei a punctului-amendă aplicabilă în noiembrie 2026, sancțiunea este cuprinsă între 865 și 1.081,25 lei.
Un detaliu important este că vesta reflectorizantă nu este obligatorie pentru autoturismele obișnuite, deși Registrul Auto Român recomandă utilizarea acesteia, mai ales dacă șoferul trebuie să coboare din mașină pe marginea unui drum intens circulat.
Ce documente trebuie să ai asupra ta la un control rutier
Înainte de plecare, conducătorii auto trebuie să verifice valabilitatea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare, a inspecției tehnice periodice și a asigurării RCA. La solicitarea polițistului rutier, șoferul trebuie să prezinte actul de identitate, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare, precum și alte documente prevăzute de lege, după caz.
Asigurarea RCA poate fi dovedită și în format electronic, astfel că nu este obligatorie păstrarea unei copii tipărite a poliței în autoturism.
În schimb, o fotografie a permisului sau a talonului nu înlocuiește, în mod obișnuit, obligația de a prezenta documentele cerute la control.
Ce trebuie verificat înaintea unui drum lung de 1 Decembrie
Pe lângă obligațiile legale, Poliția Română recomandă verificarea presiunii și uzurii anvelopelor, a bateriei, a antigelului, a ștergătoarelor și a lichidului de parbriz rezistent la temperaturi negative.
De asemenea, pentru deplasările către zone montane, șoferii ar trebui să aibă suficient carburant, haine groase, apă și un telefon încărcat, deoarece blocajele provocate de ninsoare pot prelungi considerabil durata călătoriei.
Așadar, pregătirea mașinii înaintea minivacanței de 1 Decembrie nu înseamnă doar evitarea unei amenzi, ci și reducerea riscului de a rămâne blocat pe drum sau de a fi implicat într-un accident, în condițiile în care vremea se poate schimba rapid, mai ales la altitudini mari.