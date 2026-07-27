Bucureștiul intră în august cu trei zile pline: festivaluri, K-pop, teatru și magie pentru copii în weekendul 31 iulie–2 august

Festivaluri pentru muzică, dans și gastronomie

Festivalul Strada Armenească sărbătorește ediția cu numărul zece. Evenimentul are loc între 31 iulie și 2 august. Accesul la festival este liber, dar trebuie achitat biletul obișnuit de intrare în Grădina Botanică.

Programul include muzică, dans, gastronomie și ateliere. Pe scenă vor urca artiști din România, Armenia și diaspora. Printre numele anunțate se află Subcarpați, Bosquito, byron & Muse Quartet, Mădălina Pavăl Orchestra și Paulina. Publicul va putea descoperi și artiști armeni, expoziții și povești despre comunitatea armeană din România.

Pentru muzică alternativă, Stray Lights Festival are loc între 31 iulie și 2 august la Control Club. Festivalul aduce post-punk, noise rock, ambient și proiecte experimentale. Evenimentul este dedicat scenei independente și artiștilor care nu ajung de obicei pe marile scene comerciale.

Sâmbătă, 1 august, Arenele Romane găzduiesc KBK FEST. Evenimentul este dedicat fanilor K-pop. Programul promite concerte, coregrafii și artiști din industria muzicală coreeană. Este una dintre cele mai clare opțiuni pentru adolescenți și pentru comunitatea K-pop din București.

Teatru, tururi și seri pentru publicul adult

Weekendul are și mai multe spectacole de teatru. Sâmbătă, 1 august, la Teatrul Amzei este programată „Lecția”, după Eugène Ionesco. Tot sâmbătă, FF Theatre prezintă „Epoca de aur”. La Teatrul Roșu poate fi văzută comedia „Vecina de la 3”.

Duminică, 2 august, FF Theatre programează „Jocul accidentelor”. Teatrul Roșu continuă cu spectacolul „Între două nu te plouă”. Orele și disponibilitatea locurilor trebuie verificate înainte de plecare. În sezonul estival, unele reprezentații au un număr redus de bilete.

Pentru o ieșire culturală de zi, Palatul Parlamentului are tururi ghidate pe 1 și 2 august. Sunt anunțate variante în limba română și în limba engleză. Tururile pot fi o alegere bună inclusiv pentru cei care locuiesc în București, dar nu au vizitat niciodată clădirea.