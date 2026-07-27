Bucureștiul intră în august cu trei zile pline: festivaluri, K-pop, teatru și magie pentru copii în weekendul 31 iulie–2 august
Ultimul weekend din iulie și primele zile din august aduc în București un program foarte variat. Între 31 iulie și 2 august 2026, poți alege între festivaluri multiculturale, concerte alternative, K-pop, teatru, activități pentru copii și evenimente sportive. Punctul central al weekendului este Festivalul Strada Armenească, organizat timp de trei zile la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, conform programului oficial al evenimentului.
Oferta este potrivită pentru aproape orice vârstă. Poți începe ziua cu un spectacol pentru copii sau cu un tur cultural. Seara poate continua cu muzică live, teatru ori un meci de fotbal. Weekendul completează o lună iulie plină de concerte și festivaluri, dar aduce și primele evenimente importante din august.
Festivaluri pentru muzică, dans și gastronomie
Festivalul Strada Armenească sărbătorește ediția cu numărul zece. Evenimentul are loc între 31 iulie și 2 august. Accesul la festival este liber, dar trebuie achitat biletul obișnuit de intrare în Grădina Botanică.
Programul include muzică, dans, gastronomie și ateliere. Pe scenă vor urca artiști din România, Armenia și diaspora. Printre numele anunțate se află Subcarpați, Bosquito, byron & Muse Quartet, Mădălina Pavăl Orchestra și Paulina. Publicul va putea descoperi și artiști armeni, expoziții și povești despre comunitatea armeană din România.
Pentru muzică alternativă, Stray Lights Festival are loc între 31 iulie și 2 august la Control Club. Festivalul aduce post-punk, noise rock, ambient și proiecte experimentale. Evenimentul este dedicat scenei independente și artiștilor care nu ajung de obicei pe marile scene comerciale.
Sâmbătă, 1 august, Arenele Romane găzduiesc KBK FEST. Evenimentul este dedicat fanilor K-pop. Programul promite concerte, coregrafii și artiști din industria muzicală coreeană. Este una dintre cele mai clare opțiuni pentru adolescenți și pentru comunitatea K-pop din București.
Teatru, tururi și seri pentru publicul adult
Weekendul are și mai multe spectacole de teatru. Sâmbătă, 1 august, la Teatrul Amzei este programată „Lecția”, după Eugène Ionesco. Tot sâmbătă, FF Theatre prezintă „Epoca de aur”. La Teatrul Roșu poate fi văzută comedia „Vecina de la 3”.
Duminică, 2 august, FF Theatre programează „Jocul accidentelor”. Teatrul Roșu continuă cu spectacolul „Între două nu te plouă”. Orele și disponibilitatea locurilor trebuie verificate înainte de plecare. În sezonul estival, unele reprezentații au un număr redus de bilete.
Pentru o ieșire culturală de zi, Palatul Parlamentului are tururi ghidate pe 1 și 2 august. Sunt anunțate variante în limba română și în limba engleză. Tururile pot fi o alegere bună inclusiv pentru cei care locuiesc în București, dar nu au vizitat niciodată clădirea.
Dacă preferi muzica folk, trupa OCRU cântă duminică la The Coffee Shop Constituției. Concertul este programat seara. Pentru petreceri, Summer Madness are loc sâmbătă la Pescariu Sports & Spa. Oferta continuă astfel direcția din weekendurile bucureștene cu muzică, filme și spectacole.
Copiii au magie, ateliere și un festival în aer liber
Duminică, 2 august, Terasa Florilor găzduiește „Magic FairyTale”. Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta de peste trei ani. Durează aproximativ 45 de minute. Cei mici pot urca pe scenă și pot participa la trucuri de magie.
Festivalul Strada Armenească este și el potrivit pentru familii. Programul include ateliere, dansuri și activități culturale. Grădina Botanică oferă și suficient spațiu pentru o plimbare între momentele artistice. Este o variantă mai relaxată decât un spectacol într-o sală închisă.
Pentru copiii mai mari, turul Palatului Parlamentului poate deveni o lecție de istorie și arhitectură. Familiile pot combina vizita cu o plimbare prin Parcul Izvor. Este recomandat să alegi orele dimineții, mai ales dacă temperaturile vor fi ridicate.
Dacă încă nu ai ales programul, poți combina o activitate de zi cu un concert sau un spectacol seara. Bucureștiul are suficiente idei de ieșiri pentru adulți și copii cât să construiești un weekend diferit pentru fiecare membru al familiei.
Pasionații de sport pot încheia weekendul pe stadion. Rapid București întâlnește CFR Cluj duminică, 2 august, pe Stadionul Giulești. Meciul completează un program care trece de la magie și teatru la K-pop, rock alternativ și fotbal.