Bucureștiul intră în weekend pe muzică și filme: ce faci între 24 și 26 iulie 2026, de la VAMA la Nolan

Vineri începe cu teatru, muzică live și Inception

Weekendul poate începe la Teatrul Amzei. Spectacolul „Cerere în căsătorie”, realizat de Compania La Mustață, este programat vineri, 24 iulie, de la ora 18:00. Biletele pornesc de la 80 de lei. În aceeași locație este anunțat și spectacolul pentru copii „Crina și păpușile vorbitoare”, tot de la ora 18:00, cu bilete de la 50 de lei.

Pentru muzică live, Berăria H îl găzduiește pe Lele alături de formația sa. Accesul este permis de la ora 18:00, iar concertul este programat în jurul orei 20:15. Evenimentul are loc pe terasă și marchează ziua artistului. O variantă mai alternativă este concertul Norzeatic & Qinta Spartă, cu DJ Zicu, la Forge Bucharest. Acesta începe la ora 21:30.

Cine preferă filmul poate merge la Cinema Europa. „Weekendul Christopher Nolan” începe vineri cu „Inception”, de la ora 20:00. Biletul întreg costă 30 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii plătesc 20 de lei. Maratonul continuă până duminică și include șase producții ale regizorului, plus o nouă proiecție a filmului „Odiseea”.

Sâmbătă, VAMA sărbătorește 20 de ani la Arenele Romane

Evenimentul principal al weekendului este concertul aniversar VAMA. Trupa condusă de Tudor Chirilă sărbătorește 20 de ani pe scena Arenelor Romane. Concertul este programat sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19:00. Show-ul continuă seria concertelor de vară pe care formația le organizează în această locație.

Concertul se anunță drept unul dintre momentele importante din seria de evenimente muzicale ale lunii iulie. Este o alegere potrivită când vrei hituri cunoscute, un public numeros și atmosfera specifică spectacolelor în aer liber de la Arenele Romane.

La Cinema Europa, sâmbăta este dedicată aproape integral lui Christopher Nolan. „Oppenheimer” începe la ora 14:00. „Memento” rulează de la 17:30, iar „Odiseea” este programată la 20:00. Aceasta este singura proiecție a noului film în cadrul maratonului. Producția cu Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway și Zendaya a intrat recent în cinematografe și a provocat deja reacții puternice după premieră. Poți citi mai multe despre „The Odyssey” și primele cronici.

O alternativă gratuită este „Cinema sub Stele”. Evenimentul se mută în Parcul Drumul Taberei pentru toate cele trei seri ale weekendului. Proiecțiile încep la ora 20:00, iar accesul este liber. Seria se desfășoară în cinci parcuri din Sectorul 6, între 17 iulie și 16 august. Ideea continuă tradiția proiecțiilor de cinema gratuit în aer liber.