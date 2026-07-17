Bucureștiul intră în weekend pe muzică și filme: ce faci între 24 și 26 iulie 2026, de la VAMA la Nolan
Ultimul weekend complet din iulie aduce în București concerte în aer liber, filme clasice, spectacole de teatru și stand-up comedy. Între 24 și 26 iulie 2026, poți alege între un show aniversar VAMA, un maraton Christopher Nolan sau trei seri gratuite de cinema în parc.
Programul este suficient de variat pentru un weekend fără pauze. Ai evenimente pentru familie în prima parte a zilei. Seara poți merge la Arenele Romane, la teatru sau la o proiecție sub cerul liber. Este posibil ca temperaturile din Muntenia să urce spre 33–34 de grade la finalul perioadei, așa că activitățile de interior sunt mai potrivite la prânz, iar concertele și filmele în aer liber pot rămâne pentru seară.
Vineri începe cu teatru, muzică live și Inception
Weekendul poate începe la Teatrul Amzei. Spectacolul „Cerere în căsătorie”, realizat de Compania La Mustață, este programat vineri, 24 iulie, de la ora 18:00. Biletele pornesc de la 80 de lei. În aceeași locație este anunțat și spectacolul pentru copii „Crina și păpușile vorbitoare”, tot de la ora 18:00, cu bilete de la 50 de lei.
Pentru muzică live, Berăria H îl găzduiește pe Lele alături de formația sa. Accesul este permis de la ora 18:00, iar concertul este programat în jurul orei 20:15. Evenimentul are loc pe terasă și marchează ziua artistului. O variantă mai alternativă este concertul Norzeatic & Qinta Spartă, cu DJ Zicu, la Forge Bucharest. Acesta începe la ora 21:30.
Cine preferă filmul poate merge la Cinema Europa. „Weekendul Christopher Nolan” începe vineri cu „Inception”, de la ora 20:00. Biletul întreg costă 30 de lei, iar elevii, studenții și pensionarii plătesc 20 de lei. Maratonul continuă până duminică și include șase producții ale regizorului, plus o nouă proiecție a filmului „Odiseea”.
Sâmbătă, VAMA sărbătorește 20 de ani la Arenele Romane
Evenimentul principal al weekendului este concertul aniversar VAMA. Trupa condusă de Tudor Chirilă sărbătorește 20 de ani pe scena Arenelor Romane. Concertul este programat sâmbătă, 25 iulie, de la ora 19:00. Show-ul continuă seria concertelor de vară pe care formația le organizează în această locație.
Concertul se anunță drept unul dintre momentele importante din seria de evenimente muzicale ale lunii iulie. Este o alegere potrivită când vrei hituri cunoscute, un public numeros și atmosfera specifică spectacolelor în aer liber de la Arenele Romane.
La Cinema Europa, sâmbăta este dedicată aproape integral lui Christopher Nolan. „Oppenheimer” începe la ora 14:00. „Memento” rulează de la 17:30, iar „Odiseea” este programată la 20:00. Aceasta este singura proiecție a noului film în cadrul maratonului. Producția cu Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway și Zendaya a intrat recent în cinematografe și a provocat deja reacții puternice după premieră. Poți citi mai multe despre „The Odyssey” și primele cronici.
O alternativă gratuită este „Cinema sub Stele”. Evenimentul se mută în Parcul Drumul Taberei pentru toate cele trei seri ale weekendului. Proiecțiile încep la ora 20:00, iar accesul este liber. Seria se desfășoară în cinci parcuri din Sectorul 6, între 17 iulie și 16 august. Ideea continuă tradiția proiecțiilor de cinema gratuit în aer liber.
Duminică ai spectacole pentru copii, stand-up și Caragiale
Ziua de duminică poate începe cu un spectacol pentru cei mici. „Hansel și Gretel” se joacă la Teatrul Amzei pe 26 iulie, de la ora 10:00. Producția reinterpretează povestea Fraților Grimm și include muzică originală, umor și elemente fantastice. Biletele costă aproximativ 42 de lei.
Programul de la Cinema Europa continuă cu trei filme. „Interstellar” începe la ora 14:00. „The Dark Knight” rulează de la 17:30, iar „The Prestige” încheie weekendul la ora 20:30. Biletele costă 30 de lei la preț întreg și 20 de lei pentru elevi, studenți și pensionari.
Pentru comedie live, The Fool Terasa îi aduce pe Drăcea, Cîrje, Ioana State și Gherghe. Accesul începe la ora 16:00, iar spectacolul este programat la 17:00. Evenimentul are loc pe Calea Victoriei, iar accesul persoanelor sub 16 ani nu este permis.
Seara se poate încheia la Sala Luceafărul. „O scrisoare pierdută”, în regia lui Dan Tudor, începe la ora 19:30. Adaptarea mută satira politică a lui I.L. Caragiale în prezent. Scrisoarea devine un screenshot compromițător, iar campania electorală se poartă prin rețele sociale, breaking news și grupuri private de chat. În distribuție apar Dan Tudor, Gabriel Coveșeanu, Luana Lute, Ada Navrot și Șerban Ghilvaci.