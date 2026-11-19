Gamerii preferă să aștepte reducerile în loc să cumpere jocurile la lansare

Potrivit celui mai recent sondaj G2A.COM, 64% dintre respondenți au amânat achiziționarea unor jocuri lansate în perioada septembrie-noiembrie sau a conținutului digital asociat acestora pentru a beneficia de reducerile de Black Friday. Dintre aceștia, 38,6% procedează frecvent în acest fel, în timp ce 25,5% recurg ocazional la această strategie. La polul opus, numai 19% dintre participanții la sondaj au declarat că preferă să cumpere imediat jocurile pe care și le doresc, încă din momentul lansării.

Răbdarea nu se măsoară însă doar în câteva zile. Aproximativ 17% dintre cei chestionați obișnuiesc să amâne cumpărăturile cu una sau două săptămâni, un procent similar așteaptă aproximativ o lună, iar 22% sunt dispuși să amâne achizițiile cu cel puțin două luni. Acest comportament este relevant într-o industrie în care campaniile promoționale sunt tot mai frecvente, iar magazinele digitale le permit utilizatorilor să urmărească evoluția prețurilor fără prea mult efort.

De altfel, 53% dintre participanți consideră că Black Friday și Cyber Monday reprezintă perioadele cu cele mai avantajoase oferte pentru achiziționarea jocurilor video. Prin comparație, numai 7% preferă reducerile sezoniere obișnuite ale magazinelor online, iar 2% indică promoțiile organizate de publisheri ca fiind cele mai atractive. Este o diferență semnificativă, care explică de ce Black Friday a devenit un reper important inclusiv pentru consumatorii de produse exclusiv digitale.

Jocurile complete sunt cele mai căutate, iar Steam și PlayStation Store influențează cumpărăturile

Una dintre concluziile interesante ale studiului este că gamerii nu așteaptă Black Friday doar pentru a cumpăra abonamente sau conținut suplimentar la preț redus. Nu mai puțin de 87% dintre respondenți au indicat jocurile complete drept principala categorie de produse pentru care urmăresc reducerile. Extensiile și DLC-urile se află pe locul secund, cu 36%, urmate de abonamentele pentru servicii digitale, cu 26%, și monedele virtuale utilizate în jocuri, cu 18%.

La fel de interesant este modul în care jucătorii descoperă ofertele. Pentru 55% dintre respondenți, principalul instrument îl reprezintă notificările asociate listelor de dorințe de pe platforme precum Steam, PlayStation Store și Xbox. Marketplace-urile digitale, precum G2A.COM, sunt menționate de 47% dintre participanți, în timp ce site-urile specializate în monitorizarea prețurilor sunt folosite de 29%. Procentele nu însumează 100%, deoarece participanții au putut selecta mai multe variante de răspuns.

Aceste rezultate sugerează că achiziționarea jocurilor a devenit un proces mai calculat, în care informarea și compararea prețurilor joacă un rol din ce în ce mai important. În loc să cumpere un titlu doar pentru că a fost lansat recent, mulți utilizatori îl adaugă într-o listă de dorințe și așteaptă o notificare care să confirme că prețul a coborât la un nivel considerat rezonabil.

Datele comerciale G2A.COM confirmă importanța acestei perioade pentru industria jocurilor. În intervalul Black Friday–Cyber Monday din 2025, numărul total al comenzilor realizate pe platformă a crescut cu 33% comparativ cu anul precedent. În cazul jocurilor video, creșterea a ajuns la 87%, depășind considerabil evoluția generală a comenzilor. Este important însă de precizat că aceste cifre descriu activitatea marketplace-ului G2A.COM, nu vânzările întregii industrii de gaming.