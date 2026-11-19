Jocurile video au devenit prea scumpe. 73% dintre gameri critică prețurile titlurilor AAA și așteaptă luni întregi pentru reduceri
Industria jocurilor video a ajuns într-un punct în care entuziasmul pentru o lansare importantă nu se mai transformă automat într-o achiziție. Chiar dacă marile studiouri investesc sute de milioane de euro în dezvoltarea unor titluri spectaculoase, tot mai mulți gameri preferă să admire trailerele, să urmărească primele recenzii și să aștepte momentul în care prețurile devin mai accesibile. Într-o piață în care un joc nou poate costa 70 sau 80 de euro, răbdarea începe să fie una dintre cele mai eficiente metode de economisire.
Un raport realizat de Newzoo și G2A.COM, intitulat „Game Purchasing Behavior in an Era of Choice”, arată că 73% dintre gameri consideră jocurile AAA prea scumpe la lansare și așteaptă, în medie, 4,9 luni până când acestea beneficiază de reduceri. Concluziile sunt completate de un nou sondaj G2A.COM, realizat în perioada 20 octombrie – 3 noiembrie 2026, care evidențiază cât de important a devenit Black Friday în deciziile de cumpărare. Pentru un număr tot mai mare de jucători, întrebarea nu mai este dacă își permit un anumit titlu, ci dacă merită să plătească prețul întreg atunci când o reducere ar putea apărea peste câteva săptămâni sau luni.
Gamerii preferă să aștepte reducerile în loc să cumpere jocurile la lansare
Potrivit celui mai recent sondaj G2A.COM, 64% dintre respondenți au amânat achiziționarea unor jocuri lansate în perioada septembrie-noiembrie sau a conținutului digital asociat acestora pentru a beneficia de reducerile de Black Friday. Dintre aceștia, 38,6% procedează frecvent în acest fel, în timp ce 25,5% recurg ocazional la această strategie. La polul opus, numai 19% dintre participanții la sondaj au declarat că preferă să cumpere imediat jocurile pe care și le doresc, încă din momentul lansării.
Răbdarea nu se măsoară însă doar în câteva zile. Aproximativ 17% dintre cei chestionați obișnuiesc să amâne cumpărăturile cu una sau două săptămâni, un procent similar așteaptă aproximativ o lună, iar 22% sunt dispuși să amâne achizițiile cu cel puțin două luni. Acest comportament este relevant într-o industrie în care campaniile promoționale sunt tot mai frecvente, iar magazinele digitale le permit utilizatorilor să urmărească evoluția prețurilor fără prea mult efort.
De altfel, 53% dintre participanți consideră că Black Friday și Cyber Monday reprezintă perioadele cu cele mai avantajoase oferte pentru achiziționarea jocurilor video. Prin comparație, numai 7% preferă reducerile sezoniere obișnuite ale magazinelor online, iar 2% indică promoțiile organizate de publisheri ca fiind cele mai atractive. Este o diferență semnificativă, care explică de ce Black Friday a devenit un reper important inclusiv pentru consumatorii de produse exclusiv digitale.
Jocurile complete sunt cele mai căutate, iar Steam și PlayStation Store influențează cumpărăturile
Una dintre concluziile interesante ale studiului este că gamerii nu așteaptă Black Friday doar pentru a cumpăra abonamente sau conținut suplimentar la preț redus. Nu mai puțin de 87% dintre respondenți au indicat jocurile complete drept principala categorie de produse pentru care urmăresc reducerile. Extensiile și DLC-urile se află pe locul secund, cu 36%, urmate de abonamentele pentru servicii digitale, cu 26%, și monedele virtuale utilizate în jocuri, cu 18%.
La fel de interesant este modul în care jucătorii descoperă ofertele. Pentru 55% dintre respondenți, principalul instrument îl reprezintă notificările asociate listelor de dorințe de pe platforme precum Steam, PlayStation Store și Xbox. Marketplace-urile digitale, precum G2A.COM, sunt menționate de 47% dintre participanți, în timp ce site-urile specializate în monitorizarea prețurilor sunt folosite de 29%. Procentele nu însumează 100%, deoarece participanții au putut selecta mai multe variante de răspuns.
Aceste rezultate sugerează că achiziționarea jocurilor a devenit un proces mai calculat, în care informarea și compararea prețurilor joacă un rol din ce în ce mai important. În loc să cumpere un titlu doar pentru că a fost lansat recent, mulți utilizatori îl adaugă într-o listă de dorințe și așteaptă o notificare care să confirme că prețul a coborât la un nivel considerat rezonabil.
Datele comerciale G2A.COM confirmă importanța acestei perioade pentru industria jocurilor. În intervalul Black Friday–Cyber Monday din 2025, numărul total al comenzilor realizate pe platformă a crescut cu 33% comparativ cu anul precedent. În cazul jocurilor video, creșterea a ajuns la 87%, depășind considerabil evoluția generală a comenzilor. Este important însă de precizat că aceste cifre descriu activitatea marketplace-ului G2A.COM, nu vânzările întregii industrii de gaming.
Black Friday schimbă modul în care gamerii își gestionează bugetul
Transformarea comportamentului de cumpărare nu înseamnă neapărat că utilizatorii cheltuiesc mai puțini bani pe jocuri, ci că încearcă să obțină mai multă valoare pentru sumele disponibile. Potrivit sondajului, 39% dintre respondenți intenționează să cheltuiască mai mult în perioada Black Friday din 2026 comparativ cu anul trecut, în timp ce 41% estimează că vor aloca aproximativ aceeași sumă. Cu alte cuvinte, reducerile pot stimula achizițiile chiar și în rândul consumatorilor care evită prețurile de lansare.
„Black Friday nu mai este doar despre cumpărături impulsive. A devenit o parte planificată a modului în care gamerii își gestionează bugetul destinat divertismentului”, a declarat Paweł Wróbel, Chief Growth Officer în cadrul G2A.COM. Reprezentantul companiei subliniază că jucătorii urmăresc tot mai atent prețurile și își stabilesc priorități, iar obținerea unei oferte avantajoase poate conta la fel de mult ca posibilitatea de a experimenta un joc imediat după lansare.
Sondajul G2A.COM a inclus 2.038 de utilizatori care au răspuns la întrebarea introductivă, însă numărul participanților a variat între 655 și 2.038 în funcție de întrebare. Din acest motiv, rezultatele trebuie interpretate ca o imagine a comportamentului utilizatorilor platformei, nu ca o reprezentare statistică a tuturor gamerilor din România sau din lume.
Dincolo de aceste limite, concluziile celor două cercetări indică o schimbare relevantă pentru industria jocurilor video. Dacă tot mai mulți consumatori consideră exagerate prețurile titlurilor AAA și sunt dispuși să aștepte aproape cinci luni pentru reduceri, studiourile și distribuitorii se confruntă cu o provocare comercială importantă. Lansările spectaculoase rămân esențiale pentru vizibilitate, dar nu mai garantează că entuziasmul publicului se va transforma imediat în vânzări la preț întreg. Într-o industrie dominată de bugete uriașe, concurență și un catalog aproape inepuizabil de jocuri, timpul a devenit un aliat al cumpărătorilor.