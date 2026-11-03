BMW pregătește un sistem de condus asistat în oraș, similar cu Tesla FSD. Când va fi disponibil și ce va putea face

Cum va funcționa sistemul BMW în traficul urban

Sistemul va folosi navigația GPS integrată pentru a ghida mașina pe traseul ales. În oraș, acesta va putea să asiste șoferul la schimbarea benzilor, efectuarea virajelor, acordarea priorității altor vehicule și traversarea sensurilor giratorii. De asemenea, va putea regla viteza și direcția în funcție de situația din trafic.

BMW susține că tehnologia a fost concepută pentru a lucra împreună cu șoferul, nu pentru a-i bloca intervențiile. Acesta va putea să vireze, să frâneze sau să accelereze oricând, fără să fie necesară dezactivarea sistemului de asistență.

Informațiile despre mediul înconjurător și acțiunile sistemului vor fi afișate direct în câmpul vizual al șoferului, prin intermediul head-up display-ului. Pe ecranul central va exista și o reprezentare tridimensională a situației din trafic, astfel încât intervențiile mașinii să poată fi urmărite mai ușor.

Ce modele BMW vor primi funcția și când începe lansarea

BMW intenționează să activeze tehnologia prin actualizări software transmise de la distanță. Printre modelele menționate de companie se numără Seria 3, Seria 7, X5, iX3 și iX4. Acestea dispun deja de camerele și senzorii necesari pentru funcționarea sistemului.

Primele activări sunt programate pentru 2027, în Germania. Extinderea în alte țări va avea loc ulterior, în funcție de disponibilitatea tehnologiei și de aprobările necesare pe fiecare piață.

Sistemul a fost testat deja pe drumurile publice de experți independenți, potrivit BMW, iar compania susține că acesta respectă cerințele tehnice aplicabile. Aprobarea oficială din partea autorităților este așteptată la începutul anului 2027.

Lansarea este legată și de noile reguli europene de siguranță, care permit pentru prima dată ca mașinile să propună și să execute manevre automatizate pe străzile orașelor. Până acum, funcțiile avansate de asistență au fost asociate în principal cu deplasarea pe autostrăzi.