BMW pregătește un sistem de condus asistat în oraș, similar cu Tesla FSD. Când va fi disponibil și ce va putea face
BMW va extinde funcțiile de condus asistat pe drumurile publice, iar din 2027 va permite anumitor modele să folosească sistemul și în mediul urban. Tehnologia va putea controla direcția, accelerația și frânarea în funcție de traseul stabilit în sistemul de navigație. Lansarea va începe în Germania, urmând ca alte piețe să fie incluse ulterior.
Noua funcție apropie BMW de direcția urmată de Tesla cu sistemul Full Self-Driving (FSD), care oferă asistență la condus inclusiv pe străzile orașelor. Există însă o diferență importantă: tehnologia BMW rămâne un sistem de nivel 2, ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să supravegheze permanent drumul și să fie pregătit să preia controlul, informează The Verge.
Cum va funcționa sistemul BMW în traficul urban
Sistemul va folosi navigația GPS integrată pentru a ghida mașina pe traseul ales. În oraș, acesta va putea să asiste șoferul la schimbarea benzilor, efectuarea virajelor, acordarea priorității altor vehicule și traversarea sensurilor giratorii. De asemenea, va putea regla viteza și direcția în funcție de situația din trafic.
BMW susține că tehnologia a fost concepută pentru a lucra împreună cu șoferul, nu pentru a-i bloca intervențiile. Acesta va putea să vireze, să frâneze sau să accelereze oricând, fără să fie necesară dezactivarea sistemului de asistență.
Informațiile despre mediul înconjurător și acțiunile sistemului vor fi afișate direct în câmpul vizual al șoferului, prin intermediul head-up display-ului. Pe ecranul central va exista și o reprezentare tridimensională a situației din trafic, astfel încât intervențiile mașinii să poată fi urmărite mai ușor.
Ce modele BMW vor primi funcția și când începe lansarea
BMW intenționează să activeze tehnologia prin actualizări software transmise de la distanță. Printre modelele menționate de companie se numără Seria 3, Seria 7, X5, iX3 și iX4. Acestea dispun deja de camerele și senzorii necesari pentru funcționarea sistemului.
Primele activări sunt programate pentru 2027, în Germania. Extinderea în alte țări va avea loc ulterior, în funcție de disponibilitatea tehnologiei și de aprobările necesare pe fiecare piață.
Sistemul a fost testat deja pe drumurile publice de experți independenți, potrivit BMW, iar compania susține că acesta respectă cerințele tehnice aplicabile. Aprobarea oficială din partea autorităților este așteptată la începutul anului 2027.
Lansarea este legată și de noile reguli europene de siguranță, care permit pentru prima dată ca mașinile să propună și să execute manevre automatizate pe străzile orașelor. Până acum, funcțiile avansate de asistență au fost asociate în principal cu deplasarea pe autostrăzi.
Diferența dintre condusul asistat în oraș și funcțiile de pe autostradă
BMW va păstra reguli diferite în funcție de tipul drumului. Pe autostradă, șoferii vor putea lua mâinile de pe volan în condițiile permise de sistem. Pe străzile obișnuite, însă, mâinile trebuie să rămână pe volan, iar atenția trebuie îndreptată permanent către trafic.
Această limitare este importantă pentru că tehnologia nu transformă mașina într-un vehicul autonom. Clasificarea de nivel 2 presupune că sistemul poate controla simultan direcția și viteza, dar responsabilitatea supravegherii și a intervenției rămâne la persoana de la volan.
BMW intră astfel într-o zonă în care mai mulți producători încearcă să ofere funcții tot mai avansate, după ce sistemele de condus asistat pe autostradă au devenit disponibile pe numeroase modele. Noua platformă Neue Klasse include, de altfel, o generație actualizată de tehnologii de asistență, bazată parțial pe soluții Qualcomm.
Sistemele de nivel 2 ridică în continuare probleme de siguranță
Extinderea acestor funcții în traficul urban vine într-un moment în care cercetătorii în domeniul siguranței rutiere atrag atenția asupra riscurilor asociate automatizării parțiale. O problemă importantă este tendința șoferilor de a se baza prea mult pe sistemele de asistență, chiar dacă acestea nu pot înlocui atenția umană.
Cercetările citate în analiza publicată de The Verge indică faptul că șoferii pot ajunge să aibă o încredere excesivă în aceste tehnologii după perioade relativ scurte de utilizare. Atunci când trebuie să preia din nou controlul, reacțiile lor pot fi mai lente decât ar fi necesar pentru o intervenție sigură.
BMW se confruntă astfel cu aceleași provocări ca Tesla, care precizează că șoferii rămân responsabili inclusiv atunci când folosesc Full Self-Driving. În cazul companiei americane, au existat însă situații în care clienții au susținut cu succes în instanță că producătorul poartă o parte din responsabilitate pentru accidentele produse.