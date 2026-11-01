BMW pregătește un SUV electric uriaș cu șapte locuri. Noul iX7 a fost surprins la Nürburgring și promite o revoluție tehnologică

Debutul oficial este anticipat pentru 2027, iar producția ar putea începe spre sfârșitul aceluiași an în fabrica BMW din Spartanburg, Statele Unite. Constructorul nu a publicat deocamdată specificațiile definitive ale iX7, însă informațiile despre noul iX5 electric oferă câteva indicii interesante despre tehnologiile care ar putea ajunge și pe modelul mai mare.

BMW iX7 păstrează proporțiile unui SUV de lux, dar schimbă radical tehnologia

Din imaginile realizate în timpul testelor, iX7 pare să păstreze o parte importantă din identitatea vizuală a actualului BMW X7. Grila frontală este mai lată și mai impunătoare decât interpretarea relativ îngustă a celebrelor nări BMW de pe iX3, în timp ce blocurile optice sunt împărțite în două zone, o soluție familiară pentru cei care cunosc SUV-ul de lux al constructorului german.

O altă particularitate este renunțarea la mânerele clasice ale portierelor, în favoarea unor elemente de dimensiuni reduse, integrate în zona montantului. Această soluție poate contribui la un aspect mai curat și, în funcție de implementarea finală, la îmbunătățirea caracteristicilor aerodinamice. Pentru un automobil electric de asemenea dimensiuni, fiecare detaliu care contribuie la reducerea rezistenței la înaintare poate avea un efect asupra consumului de energie.

Dincolo de design, marea provocare este integrarea unui acumulator suficient de mare pentru a oferi o autonomie competitivă. SUV-urile cu șapte locuri sunt grele, au o suprafață frontală generoasă și trebuie să transporte confortabil mai mulți pasageri, eventual împreună cu bagajele pentru o vacanță. Toate acestea presupun un consum energetic mai ridicat decât în cazul unui crossover compact.

BMW ar urma să utilizeze tehnologii din cea de-a șasea generație eDrive, deja introduse în familia Neue Klasse. Sunt anticipate configurații cu două motoare electrice și tracțiune integrală, dar puterea, capacitatea bateriei și autonomia iX7 nu au fost confirmate oficial. Este important ca performanțele cunoscute ale noului iX5 să nu fie confundate cu specificațiile modelului care urmează să fie prezentat.

Încărcare de 460 kW și autonomie impresionantă: ce anunță tehnologia BMW

Un reper foarte interesant vine de la BMW iX5 60 xDrive, model pentru care constructorul a demonstrat recent încărcarea rapidă cu o putere de până la 460 kW. Testul realizat în California, împreună cu IONNA și Alpitronic, a evidențiat avantajele unei arhitecturi electrice de 800V, proiectată pentru transferuri de energie semnificativ mai rapide decât în cazul generațiilor precedente.

Pentru versiunea europeană a iX5, BMW comunică o autonomie provizorie WLTP cuprinsă între 645 și 845 de kilometri, în funcție de configurație. În condiții ideale și folosind infrastructură compatibilă, constructorul estimează că aproximativ zece minute de încărcare pot adăuga până la 350 de kilometri de autonomie WLTP. Încărcarea de la 10% la 80% este estimată la aproximativ 22 de minute. Aceste cifre aparțin iX5, nu viitorului iX7, dar ilustrează direcția în care evoluează platformele electrice BMW.