BMW iX3 stabilește un nou reper pentru SUV-urile electrice premium. 702 km parcurși fără încărcare
Autonomia automobilelor electrice continuă să fie unul dintre cele mai discutate subiecte ale industriei auto, nu doar pentru că reprezintă un argument comercial important, ci și pentru că rezultatele obținute în utilizarea reală pot diferi considerabil de valorile prezentate în fișele tehnice. De cele mai multe ori, cumpărătorii se așteaptă ca autonomia efectivă să fie mai mică decât cea omologată, în special în condiții de autostradă sau temperaturi scăzute. Noul BMW iX3 demonstrează însă că există și situații în care un automobil electric depășește estimările oficiale.
Într-un test independent realizat de publicația americană Edmunds, BMW iX3 50 xDrive, model 2027, a parcurs aproximativ 702 kilometri cu o singură încărcare, depășind cu aproximativ 71 de kilometri autonomia EPA corespunzătoare configurației testate. Rezultatul îl plasează înaintea unor rivali importanți precum Mercedes-Benz GLC Electric și Volvo EX60.
BMW iX3 depășește autonomia EPA cu peste 11%
Testul Edmunds a fost realizat folosind un BMW iX3 50 xDrive echipat cu jante de 22 de inchi și anvelope de vară, configurație pentru care autonomia oficială EPA este de aproximativ 631 de kilometri. Automobilul a reușit să parcurgă 702 kilometri, ceea ce reprezintă un rezultat cu 11,2% peste estimarea autorităților americane.
Diferența este cu atât mai interesantă cu cât iX3 nu a fost testat într-o configurație special optimizată exclusiv pentru autonomie. BMW oferă și o versiune cu jante de 20 de inchi și anvelope de vară, pentru care autonomia oficială EPA urcă la aproximativ 698 de kilometri, însă aceasta nu a fost configurația evaluată de Edmunds.
Consumul energetic înregistrat a fost de aproximativ 17,6 kWh/100 km, comparativ cu estimarea EPA de aproape 19,9 kWh/100 km pentru echiparea respectivă. Reducerea consumului cu aproximativ 11,6% demonstrează eficiența sistemului de propulsie, a managementului energetic și a construcției aerodinamice.
Metodologia Edmunds presupune un traseu format din aproximativ 60% deplasare urbană și 40% extraurbană, cu o viteză medie de circa 64 km/h. Climatizarea este setată automat la aproximativ 22 de grade Celsius, iar mașinile sunt conduse într-un mod care urmărește reproducerea utilizării cotidiene.
Aceste condiții trebuie luate în considerare înainte de a interpreta rezultatul ca pe o autonomie garantată pentru orice traseu. La viteze susținute de 130 km/h pe autostradă, consumul poate fi considerabil mai ridicat, iar autonomia mai mică.
BMW depășește Mercedes și Volvo, dar încărcarea rapidă este la fel de importantă
În același program de testare, Mercedes-Benz GLC Electric a obținut aproximativ 631 de kilometri, în timp ce Volvo EX60 a parcurs aproape 566 de kilometri. BMW iX3 s-a situat astfel în fruntea clasamentului SUV-urilor electrice premium testate de Edmunds, atât în privința distanței parcurse, cât și a eficienței energetice.
Noul iX3 utilizează arhitectura Neue Klasse și a șasea generație a sistemului electric BMW eDrive, cu o baterie de 108,7 kWh și arhitectură de 800 de volți. Încărcarea rapidă poate atinge o putere de până la 400 kW, iar constructorul declară că bateria poate fi alimentată de la 10% la 80% în aproximativ 21 de minute, în condiții optime.
BMW susține că automobilul poate recupera energie suficientă pentru aproximativ 298 de kilometri în zece minute, atunci când este conectat la o stație compatibilă. În practică, rezultatul depinde de temperatura bateriei, nivelul inițial de încărcare și puterea disponibilă la stația utilizată.
Interiorul aduce noul sistem BMW Panoramic Vision, care proiectează informații într-o zonă extinsă de la baza parbrizului, completat de un ecran central de 17,9 inchi și sistemul de operare BMW Operating System X. Platforma urmărește să combine experiența digitală modernă cu un număr mai redus de comenzi tradiționale.
Pe piața americană, prețurile pentru BMW iX3 50 xDrive pornesc de la echivalentul a aproximativ 54.900 de euro pentru echiparea Sport, fără taxe locale și costuri de livrare. Versiunile M Sport și M Sport Professional ajung la aproximativ 57.100, respectiv 58.400 de euro. Aceste sume nu reprezintă prețurile oficiale pentru România, unde structura de taxe și echipările disponibile pot fi diferite.
Pentru șoferii români, rezultatul testului este relevant mai ales în contextul deplasărilor lungi. O autonomie reală de peste 700 de kilometri în condiții favorabile ar putea transforma multe trasee interne într-o călătorie fără opriri obligatorii pentru încărcare, deși traficul, relieful și viteza influențează semnificativ rezultatul.
BMW iX3 nu demonstrează că toate automobilele electrice vor depăși automat autonomiile oficiale, dar arată progresul tehnologic al segmentului premium. Combinația dintre baterii mari, eficiență energetică și încărcare foarte rapidă începe să reducă diferențele practice dintre automobilele electrice și cele cu motoare termice, inclusiv pentru utilizatorii care călătoresc frecvent pe distanțe lungi.