BMW iX3 stabilește un nou reper pentru SUV-urile electrice premium. 702 km parcurși fără încărcare

BMW iX3 depășește autonomia EPA cu peste 11%

Testul Edmunds a fost realizat folosind un BMW iX3 50 xDrive echipat cu jante de 22 de inchi și anvelope de vară, configurație pentru care autonomia oficială EPA este de aproximativ 631 de kilometri. Automobilul a reușit să parcurgă 702 kilometri, ceea ce reprezintă un rezultat cu 11,2% peste estimarea autorităților americane.

Diferența este cu atât mai interesantă cu cât iX3 nu a fost testat într-o configurație special optimizată exclusiv pentru autonomie. BMW oferă și o versiune cu jante de 20 de inchi și anvelope de vară, pentru care autonomia oficială EPA urcă la aproximativ 698 de kilometri, însă aceasta nu a fost configurația evaluată de Edmunds.

Consumul energetic înregistrat a fost de aproximativ 17,6 kWh/100 km, comparativ cu estimarea EPA de aproape 19,9 kWh/100 km pentru echiparea respectivă. Reducerea consumului cu aproximativ 11,6% demonstrează eficiența sistemului de propulsie, a managementului energetic și a construcției aerodinamice.

Metodologia Edmunds presupune un traseu format din aproximativ 60% deplasare urbană și 40% extraurbană, cu o viteză medie de circa 64 km/h. Climatizarea este setată automat la aproximativ 22 de grade Celsius, iar mașinile sunt conduse într-un mod care urmărește reproducerea utilizării cotidiene.

Aceste condiții trebuie luate în considerare înainte de a interpreta rezultatul ca pe o autonomie garantată pentru orice traseu. La viteze susținute de 130 km/h pe autostradă, consumul poate fi considerabil mai ridicat, iar autonomia mai mică.

BMW depășește Mercedes și Volvo, dar încărcarea rapidă este la fel de importantă

În același program de testare, Mercedes-Benz GLC Electric a obținut aproximativ 631 de kilometri, în timp ce Volvo EX60 a parcurs aproape 566 de kilometri. BMW iX3 s-a situat astfel în fruntea clasamentului SUV-urilor electrice premium testate de Edmunds, atât în privința distanței parcurse, cât și a eficienței energetice.

Noul iX3 utilizează arhitectura Neue Klasse și a șasea generație a sistemului electric BMW eDrive, cu o baterie de 108,7 kWh și arhitectură de 800 de volți. Încărcarea rapidă poate atinge o putere de până la 400 kW, iar constructorul declară că bateria poate fi alimentată de la 10% la 80% în aproximativ 21 de minute, în condiții optime.