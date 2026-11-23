„S-au și terminat, în mod normal am comenzi de la an la an, de cum s-a vândut porcul, dar așa să sune lumea, necunoscuți cam din septembrie”, a declarat Mădălin Nica, proprietarul unei ferme de porci.

Prețurile prezentate pentru fermele comerciale sunt cuprinse între 4,5 și 7 lei pentru kilogramul în viu. În cazul carcasei, valoarea medie indicată este de aproximativ 7,5 lei pe kilogram.

Micii crescători cer sume mai mari, invocând modul în care își cresc animalele. În această categorie, porcul în viu costă între 13 și 17 lei pe kilogram, iar carcasa poate ajunge la 23 de lei pe kilogram.

„20 de lei este kilogramul. Am vândut în jur de 50 de porci. De weekendul viitor încep tăierile în masă”, a mai spus Mădălin Nica.

Prețul în viu și cel pentru carcasă se aplică unor greutăți diferite. Primul privește animalul înainte de sacrificare, iar al doilea privește carcasa rezultată. Niciunul nu reprezintă automat prețul unui kilogram de carne dezosată, gata de gătit.

Ce prețuri au ceafa, cotletul și slănina în Obor

La vânzarea către consumator, sumele diferă în funcție de bucata aleasă. În Piața Obor din București, prețurile prezentate în reportaj sunt următoarele.

Antricotul de porc costă 22 de lei pe kilogram.

Cotletul dezosat se vinde cu 26 de lei pe kilogram.

Ceafa de porc ajunge la 32 de lei pe kilogram.

Slănina costă 20 de lei pe kilogram.

Pentru o cumpărătură care ar include câte un kilogram din fiecare dintre aceste produse, totalul ar fi de 100 de lei. Calculul folosește exclusiv tarifele prezentate și nu include alte ingrediente pentru preparatele de sărbători.

Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, se așteaptă la diferențe între ofertele pentru produsele românești și cele pentru carnea importată.

„Mă aștept ca prețul pentru carnea românească să fie mare la raft și mă aștept să vedem foarte multe oferte bombastice cu carne din import”, a declarat acesta.

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