Cât plătești pentru carnea de porc înainte de Crăciun. Diferențele dintre viu, carcasă și produsele de la raft
Carnea de porc se vinde cu prețuri diferite în ferme, la micii crescători și în piețe, iar unii români au început deja cumpărăturile pentru Crăciun. În Obor, kilogramul de ceafă ajunge la 32 de lei, iar cotletul dezosat costă 26 de lei. Oamenii vor să împartă cheltuielile pe mai multe săptămâni sau se tem că vor plăti mai mult în apropierea sărbătorilor.
Cât cer fermele și micii crescători pentru porcul de Crăciun
În ferme, comenzile au început mai devreme, potrivit unui reportaj Observator. Unii clienți își rezervă animalele de la un an la altul, în timp ce alții au început să caute crescători încă din septembrie.
„S-au și terminat, în mod normal am comenzi de la an la an, de cum s-a vândut porcul, dar așa să sune lumea, necunoscuți cam din septembrie”, a declarat Mădălin Nica, proprietarul unei ferme de porci.
Prețurile prezentate pentru fermele comerciale sunt cuprinse între 4,5 și 7 lei pentru kilogramul în viu. În cazul carcasei, valoarea medie indicată este de aproximativ 7,5 lei pe kilogram.
Micii crescători cer sume mai mari, invocând modul în care își cresc animalele. În această categorie, porcul în viu costă între 13 și 17 lei pe kilogram, iar carcasa poate ajunge la 23 de lei pe kilogram.
„20 de lei este kilogramul. Am vândut în jur de 50 de porci. De weekendul viitor încep tăierile în masă”, a mai spus Mădălin Nica.
Prețul în viu și cel pentru carcasă se aplică unor greutăți diferite. Primul privește animalul înainte de sacrificare, iar al doilea privește carcasa rezultată. Niciunul nu reprezintă automat prețul unui kilogram de carne dezosată, gata de gătit.
Ce prețuri au ceafa, cotletul și slănina în Obor
La vânzarea către consumator, sumele diferă în funcție de bucata aleasă. În Piața Obor din București, prețurile prezentate în reportaj sunt următoarele.
- Antricotul de porc costă 22 de lei pe kilogram.
- Cotletul dezosat se vinde cu 26 de lei pe kilogram.
- Ceafa de porc ajunge la 32 de lei pe kilogram.
- Slănina costă 20 de lei pe kilogram.
Pentru o cumpărătură care ar include câte un kilogram din fiecare dintre aceste produse, totalul ar fi de 100 de lei. Calculul folosește exclusiv tarifele prezentate și nu include alte ingrediente pentru preparatele de sărbători.
Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, se așteaptă la diferențe între ofertele pentru produsele românești și cele pentru carnea importată.
„Mă aștept ca prețul pentru carnea românească să fie mare la raft și mă aștept să vedem foarte multe oferte bombastice cu carne din import”, a declarat acesta.
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Unii cumpărători renunță la porcul întreg
Pentru o parte dintre clienți, cumpărăturile făcute din timp sunt o modalitate de a distribui cheltuielile până în decembrie. Alții aleg să cumpere numai bucățile necesare pentru friptură, sarmale sau cârnați, fără să mai plătească un animal întreg.
Producătorii spun că presiunea asupra bugetelor se vede și în cantitățile comandate. Unii dintre cei care în anii trecuți cumpărau un porc aleg acum porții mai mici, în funcție de banii disponibili.
„Luăm carne cumpărată așa, tăiată. Nu, e prea mult și nu s-ar justifica să dăm banii pe un porc întreg”, a explicat un cumpărător intervievat.
Teama de scumpiri îi determină pe unii clienți să își facă provizii, însă reportajul nu indică o majorare certă, valabilă pentru toate produsele în luna decembrie. Prețurile prezentate sunt cele găsite înaintea sărbătorilor, iar declarațiile producătorilor exprimă așteptările acestora.
Estimarea menționată pentru cheltuielile de Crăciun ale unei familii este cuprinsă între 1.500 și 3.000 de lei. Suma privește bugetul de sărbători, nu doar achiziția cărnii de porc.