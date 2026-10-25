BMW transformă noul i7 într-o limuzină pentru VIP-uri. Cinema 8K pe banchetă, peste 720 km autonomie și un program special pentru șoferi
Există automobile de lux construite în primul rând pentru plăcerea persoanei aflate la volan și există limuzine în cazul cărora experiența cu adevărat spectaculoasă începe după ce deschizi una dintre portierele din spate. BMW Seria 7 face parte de mult timp din cea de-a doua categorie, fără să renunțe însă la caracterul dinamic specific mărcii bavareze. Odată cu actualizarea pentru 2026, versiunea electrică i7 a devenit și mai interesantă pentru clienții care petrec multe ore pe bancheta din spate, fie că vorbim despre antreprenori, directori de companii sau pasageri care folosesc servicii de transport premium.
BMW a lansat în Marea Britanie un program dedicat șoferilor profesioniști și firmelor specializate în transport executiv, care include beneficii de întreținere, protecție a automobilului și mobilitate. Inițiativa privește atât noul Seria 7, cât și versiunea complet electrică i7 și reprezintă o abordare interesantă într-un segment în care confortul pasagerilor contează enorm, dar disponibilitatea permanentă a mașinii este la fel de importantă.
Noul BMW i7 oferă un cinema 8K pentru pasagerii din spate și tehnologii Neue Klasse
Din perspectiva designului exterior, BMW i7 rămâne o limuzină impunătoare, cu grila frontală caracteristică și proporții care îi evidențiază dimensiunile generoase. Actualizarea aduce o interpretare nouă a farurilor, disponibile într-o configurație minimalistă, împreună cu elemente de iluminare precum Kidney Iconic Glow. Schimbările mai importante se regăsesc însă în interior, unde constructorul a integrat tehnologii dezvoltate pentru generația Neue Klasse.
Planșa de bord folosește noua interfață BMW Panoramic Vision, alături de un ecran central de 17,9 inchi, echivalentul unei diagonale de aproximativ 45,5 centimetri, și un ecran suplimentar de 14,6 inchi destinat pasagerului din față. Sistemul multimedia rulează BMW Operating System X și integrează funcții inteligente de asistență, inclusiv tehnologii bazate pe Amazon Alexa+ AI.
Pentru pasagerii din spate, BMW propune un ecran Theatre Screen de 31,3 inchi, adică aproape 79,5 centimetri în diagonală, cu rezoluție 8K. Acesta coboară din plafon și poate transforma habitaclul într-un spațiu de divertisment, util atât pentru vizionarea filmelor, cât și pentru anumite activități profesionale. În combinație cu sistemele audio premium, iluminarea ambientală și scaunele ergonomice, experiența urmărește să se apropie de cea oferită de o cabină de avion de business class.
Confortul este susținut și de suspensia pneumatică adaptivă pe ambele punți, disponibilă standard, în timp ce ușile automate și oglinda interioară digitală completează lista echipamentelor sofisticate. În funcție de versiune și de opțiunile selectate, configurația finală poate varia.
Noua generație i7 folosește tehnologii BMW eDrive Gen6, cu o baterie de aproximativ 113 kWh și o autonomie europeană de peste 720 de kilometri WLTP pentru anumite versiuni. Această autonomie este importantă în special pentru utilizarea profesională, unde opririle pentru încărcare înseamnă timp în care automobilul nu produce venituri.
Cinci ani de întreținere și servicii speciale pentru transportul premium. Cât costă BMW i7 în România
Programul BMW Chauffeur lansat în Regatul Unit este destinat companiilor de transport executiv, operatorilor de limuzine cu șofer, flotelor hoteliere premium, firmelor care transportă clienți VIP și șoferilor independenți care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Oferta nu este disponibilă operatorilor de taxi obișnuiți și nu reprezintă un program universal pentru orice cumpărător de Seria 7.
Unul dintre beneficiile principale este pachetul Service Inclusive pentru cinci ani, fără limită de kilometraj, în condițiile programului britanic. La acesta se adaugă un abonament BMW Security PRO pentru un an, care include urmărirea vehiculului și servicii de protecție, precum și asistență pentru mobilitate în cazul unor reparații efectuate în garanție.
Pentru versiunea electrică, constructorul include și garanția bateriei de înaltă tensiune, de până la opt ani sau aproximativ 161.000 de kilometri, conform condițiilor aplicabile. În plus, comenzile eligibile pentru BMW i7 realizate până la sfârșitul lui 2026 beneficiază în Marea Britanie de un încărcător rezidențial Pod oferit gratuit, cu condiția finalizării instalării până în martie 2027.
Constructorul completează oferta prin soluții de finanțare adaptate companiilor și șoferilor profesioniști. Ideea este simplă: pentru un operator de transport premium nu contează doar cât de spectaculoasă este limuzina, ci și cât de predictibile devin costurile de exploatare și cât de repede poate reveni automobilul pe șosea după o intervenție.
În România, noul BMW Seria 7 poate fi deja comandat, iar versiunea electrică BMW i7 50 xDrive are un preț oficial de pornire de 117.491 de euro cu TVA inclus. Constructorul a comunicat pentru piața locală disponibilitatea a trei versiuni electrice la lansare, alături de o motorizare pe benzină, cu extinderea ulterioară a gamei.
Este important de precizat că programul Chauffeur, cu beneficiile sale specifice, a fost anunțat pentru Regatul Unit. Nu există în informațiile oficiale consultate confirmarea că aceleași servicii și condiții comerciale sunt disponibile automat pentru clienții români.
Totuși, inițiativa arată direcția în care se dezvoltă segmentul limuzinelor electrice de lux. Dincolo de tehnologiile spectaculoase pentru pasageri, BMW încearcă să transforme i7 într-un instrument de lucru predictibil pentru operatorii care transportă clienți pretențioși, o categorie pentru care timpul, confortul și continuitatea serviciilor valorează cel puțin la fel de mult ca performanțele automobilului.