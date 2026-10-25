BMW transformă noul i7 într-o limuzină pentru VIP-uri. Cinema 8K pe banchetă, peste 720 km autonomie și un program special pentru șoferi

Noul BMW i7 oferă un cinema 8K pentru pasagerii din spate și tehnologii Neue Klasse

Din perspectiva designului exterior, BMW i7 rămâne o limuzină impunătoare, cu grila frontală caracteristică și proporții care îi evidențiază dimensiunile generoase. Actualizarea aduce o interpretare nouă a farurilor, disponibile într-o configurație minimalistă, împreună cu elemente de iluminare precum Kidney Iconic Glow. Schimbările mai importante se regăsesc însă în interior, unde constructorul a integrat tehnologii dezvoltate pentru generația Neue Klasse.

Planșa de bord folosește noua interfață BMW Panoramic Vision, alături de un ecran central de 17,9 inchi, echivalentul unei diagonale de aproximativ 45,5 centimetri, și un ecran suplimentar de 14,6 inchi destinat pasagerului din față. Sistemul multimedia rulează BMW Operating System X și integrează funcții inteligente de asistență, inclusiv tehnologii bazate pe Amazon Alexa+ AI.

Pentru pasagerii din spate, BMW propune un ecran Theatre Screen de 31,3 inchi, adică aproape 79,5 centimetri în diagonală, cu rezoluție 8K. Acesta coboară din plafon și poate transforma habitaclul într-un spațiu de divertisment, util atât pentru vizionarea filmelor, cât și pentru anumite activități profesionale. În combinație cu sistemele audio premium, iluminarea ambientală și scaunele ergonomice, experiența urmărește să se apropie de cea oferită de o cabină de avion de business class.

Confortul este susținut și de suspensia pneumatică adaptivă pe ambele punți, disponibilă standard, în timp ce ușile automate și oglinda interioară digitală completează lista echipamentelor sofisticate. În funcție de versiune și de opțiunile selectate, configurația finală poate varia.

Noua generație i7 folosește tehnologii BMW eDrive Gen6, cu o baterie de aproximativ 113 kWh și o autonomie europeană de peste 720 de kilometri WLTP pentru anumite versiuni. Această autonomie este importantă în special pentru utilizarea profesională, unde opririle pentru încărcare înseamnă timp în care automobilul nu produce venituri.

Cinci ani de întreținere și servicii speciale pentru transportul premium. Cât costă BMW i7 în România

Programul BMW Chauffeur lansat în Regatul Unit este destinat companiilor de transport executiv, operatorilor de limuzine cu șofer, flotelor hoteliere premium, firmelor care transportă clienți VIP și șoferilor independenți care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Oferta nu este disponibilă operatorilor de taxi obișnuiți și nu reprezintă un program universal pentru orice cumpărător de Seria 7.

Unul dintre beneficiile principale este pachetul Service Inclusive pentru cinci ani, fără limită de kilometraj, în condițiile programului britanic. La acesta se adaugă un abonament BMW Security PRO pentru un an, care include urmărirea vehiculului și servicii de protecție, precum și asistență pentru mobilitate în cazul unor reparații efectuate în garanție.