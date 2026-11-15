BMW renunță la SUV-ul electric iX după numai patru ani. Înlocuitorul promite 700 km autonomie și încărcare la 460 kW

BMW iX5 schimbă regulile jocului prin tehnologia Neue Klasse

Elementul central al transformării este tehnologia Neue Klasse, prin care BMW introduce a șasea generație a sistemului electric eDrive, o arhitectură de 800 de volți și baterii cu celule cilindrice. Constructorul german vorbește despre îmbunătățiri de aproximativ 30% în privința autonomiei și vitezei de încărcare comparativ cu generația anterioară de tehnologie, în anumite configurații progresele fiind chiar mai mari. Noul iX3 reprezintă primul exponent al acestei filozofii, dar iX5 va transpune avantajele într-un SUV de dimensiuni superioare, destinat inclusiv cumpărătorilor care considerau vechiul iX prea neobișnuit din punct de vedere estetic.

În configurația iX5 60 xDrive, automobilul utilizează două motoare electrice, tracțiune integrală și dezvoltă o putere combinată de 578 CP, alături de un cuplu de aproximativ 804 Nm. Accelerația de la 0 la aproximativ 97 km/h durează numai 4,4 secunde, o performanță remarcabilă pentru un SUV de familie care măsoară aproximativ cinci metri lungime. Bateria are o capacitate brută de circa 144 kWh, respectiv 141 kWh utilizabili, iar autonomia estimată după procedura americană de testare ajunge la aproximativ 700 km. Valoarea rămâne preliminară și trebuie diferențiată de autonomia obținută în condiții reale de utilizare.

Cea mai spectaculoasă caracteristică este însă încărcarea. În cadrul unei demonstrații organizate în California, noul BMW iX5 a atins o putere de aproximativ 460 kW, suficient pentru ca bateria să poată fi încărcată de la 10% la 80% în numai 22 de minute, în condițiile prezentate de producător. BMW anunță și posibilitatea recuperării unei autonomii de până la 363 km în zece minute, potrivit metodologiei WLTP. În practică, pentru un șofer român care parcurge frecvent distanța București–Cluj-Napoca, asemenea performanțe ar putea transforma o oprire obișnuită pentru cafea într-o sesiune de încărcare suficientă pentru o parte considerabilă a traseului. Rămâne însă esențială existența unei stații capabile să livreze puterea necesară, iar infrastructura românească nu oferă încă asemenea condiții pe scară largă.

Un interior complet schimbat și un preț care îl plasează în segmentul premium

BMW nu a concentrat modernizarea exclusiv asupra bateriei și motoarelor. Noul iX5 primește un habitaclu inspirat de limbajul de design Neue Klasse, cu un ecran central de 17,9 inci, noul sistem Panoramic Vision și posibilitatea instalării unui afișaj suplimentar de 14,6 inci pentru pasagerul din dreapta. Panoramic Vision proiectează informații într-o zonă extinsă de la baza parbrizului, reducând nevoia șoferului de a coborî privirea spre instrumentele clasice. Este o abordare care încearcă să păstreze avantajele digitalizării fără să transforme fiecare interacțiune într-o căutare prin meniurile unui ecran tactil.

Din punct de vedere comercial, iX5 va fi produs la uzina BMW din Spartanburg, Carolina de Sud, devenind primul automobil complet electric fabricat în această unitate americană. Primele livrări sunt programate pentru începutul anului 2027, iar prețul de pornire anunțat pentru piața americană este echivalentul a aproximativ 72.400 de euro, fără taxele locale și costurile suplimentare de livrare. Pentru comparație, noul BMW iX3 pornește în Statele Unite de la echivalentul a aproximativ 55.800 de euro, însă este un SUV mai mic, destinat unei categorii diferite de cumpărători.

Pentru România, noul iX5 reprezintă mai degrabă o demonstrație a direcției în care se îndreaptă segmentul premium electric decât o promisiune privind un anumit preț local. Configurațiile, fiscalitatea și echipamentele disponibile în Europa pot modifica semnificativ costul final. Totuși, tehnologiile prezentate arată că producătorii încep să rezolve simultan două dintre cele mai importante preocupări ale cumpărătorilor: autonomia pe distanțe lungi și timpul necesar alimentării cu energie.

Retragerea americană a modelului iX nu înseamnă automat dispariția acestuia de pe toate piețele internaționale, unde calendarele comerciale pot fi diferite. Ceea ce devine evident este că BMW preferă să își construiască următoarea generație de automobile electrice în jurul unor platforme și tehnologii noi, în loc să prelungească artificial viața unor produse concepute într-o etapă anterioară a industriei. Iar dacă promisiunile noului iX5 se vor confirma în testele independente, scurta carieră americană a predecesorului ar putea fi privită, retrospectiv, ca o etapă necesară pentru un salt tehnologic mult mai important.