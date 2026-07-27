Banii care dispar cel mai repede din portofel. De ce românii cheltuie fără să-și dea seama sute de lei pe lună

La aceasta se adaugă un covrig, un sandwich sau o băutură răcoritoare cumpărată în grabă, iar suma zilnică poate depăși cu ușurință 30-40 de lei. Într-o lună, aceste mici cumpărături pot însemna peste 800 de lei, bani care, de multe ori, nu sunt trecuți într-un buget personal.

Comenzile impulsive golesc contul mai repede decât credem

Aplicațiile de livrare au făcut viața mai comodă, însă și mai costisitoare. O comandă care pare să coste 60 de lei ajunge deseori la 80 sau chiar 90 de lei după adăugarea taxei de livrare, a comisionului și a bacșișului.

Dacă o familie comandă mâncare de doar două ori pe săptămână și fiecare comandă costă în medie 90 de lei, cheltuiala lunară ajunge la aproximativ 720 de lei. Într-un an, suma depășește 8.500 de lei, echivalentul unui concediu în străinătate pentru mai multe persoane.

La fel se întâmplă și în cazul cumpărăturilor online făcute din impuls. O reducere de 30% sau transportul gratuit îi determină pe mulți oameni să cumpere produse de care nu aveau nevoie inițial.

Abonamentele uitate consumă bani în fiecare lună

Platformele de filme și muzică, aplicațiile pentru telefon, serviciile de stocare în cloud sau programele de editare foto funcționează, de regulă, pe bază de abonament.

Un serviciu de streaming de 35 de lei, unul de muzică de 25 de lei, o aplicație de fitness de 40 de lei și un spațiu de stocare online de 15 lei înseamnă deja 115 lei în fiecare lună.

Mulți utilizatori uită că aceste plăți se reînnoiesc automat, iar după câteva luni constată că plătesc servicii pe care aproape că nu le mai folosesc.