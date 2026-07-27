Banii care dispar cel mai repede din portofel. De ce românii cheltuie fără să-și dea seama sute de lei pe lună
La sfârșitul fiecărei luni, mulți români au aceeași senzație: salariul a intrat în cont, facturile au fost plătite, dar restul banilor par să se fi evaporat. De cele mai multe ori, problema nu este reprezentată de o singură cheltuială mare, ci de zeci de plăți mici, aparent neînsemnate, care, adunate, ajung să însemne câteva sute sau chiar peste o mie de lei pe lună. Specialiștii în educație financiară spun că aceste cheltuieli sunt cele mai periculoase tocmai pentru că trec aproape neobservate, iar oamenii tind să le considere „prea mici ca să conteze”.
- Cafeaua și gustările cumpărate zilnic pot costa cât o vacanță într-un an
- Comenzile impulsive golesc contul mai repede decât credem
- Abonamentele uitate consumă bani în fiecare lună
- Micile cumpărături din supermarket măresc nota de plată
- Taxele bancare și comisioanele mici trec neobservate
- Cât pot însemna, în realitate, cheltuielile „mici”
Cafeaua și gustările cumpărate zilnic pot costa cât o vacanță într-un an
Una dintre cele mai comune cheltuieli este cafeaua cumpărată în drum spre serviciu. O cafea care costă 15 lei poate părea o răsplată nevinovată, însă dacă este cumpărată în fiecare zi lucrătoare, nota de plată ajunge rapid la aproximativ 330 de lei pe lună și aproape 4.000 de lei într-un an.
La aceasta se adaugă un covrig, un sandwich sau o băutură răcoritoare cumpărată în grabă, iar suma zilnică poate depăși cu ușurință 30-40 de lei. Într-o lună, aceste mici cumpărături pot însemna peste 800 de lei, bani care, de multe ori, nu sunt trecuți într-un buget personal.
Comenzile impulsive golesc contul mai repede decât credem
Aplicațiile de livrare au făcut viața mai comodă, însă și mai costisitoare. O comandă care pare să coste 60 de lei ajunge deseori la 80 sau chiar 90 de lei după adăugarea taxei de livrare, a comisionului și a bacșișului.
Dacă o familie comandă mâncare de doar două ori pe săptămână și fiecare comandă costă în medie 90 de lei, cheltuiala lunară ajunge la aproximativ 720 de lei. Într-un an, suma depășește 8.500 de lei, echivalentul unui concediu în străinătate pentru mai multe persoane.
La fel se întâmplă și în cazul cumpărăturilor online făcute din impuls. O reducere de 30% sau transportul gratuit îi determină pe mulți oameni să cumpere produse de care nu aveau nevoie inițial.
Abonamentele uitate consumă bani în fiecare lună
Platformele de filme și muzică, aplicațiile pentru telefon, serviciile de stocare în cloud sau programele de editare foto funcționează, de regulă, pe bază de abonament.
Un serviciu de streaming de 35 de lei, unul de muzică de 25 de lei, o aplicație de fitness de 40 de lei și un spațiu de stocare online de 15 lei înseamnă deja 115 lei în fiecare lună.
Mulți utilizatori uită că aceste plăți se reînnoiesc automat, iar după câteva luni constată că plătesc servicii pe care aproape că nu le mai folosesc.
Micile cumpărături din supermarket măresc nota de plată
Puțini oameni intră într-un supermarket doar pentru un singur produs și ies cu același lucru în coș. O ciocolată de 8 lei, o băutură de 10 lei, o pungă de chipsuri de 12 lei și o revistă de 15 lei nu par cheltuieli importante.
Totuși, dacă astfel de cumpărături sunt făcute de trei-patru ori pe săptămână, ele pot adăuga încă 200-300 de lei la bugetul lunar.
Specialiștii recomandă întocmirea unei liste înainte de cumpărături și evitarea mersului la supermarket atunci când ne este foame, deoarece în aceste situații crește riscul achizițiilor impulsive.
Taxele bancare și comisioanele mici trec neobservate
Există și bani care dispar fără ca proprietarul contului să observe imediat. Comisioanele pentru administrarea contului, retragerile de numerar de la alte bănci, conversiile valutare sau penalitățile pentru plata întârziată a unei facturi pot însemna câțiva lei fiecare.
Separat, sumele par nesemnificative, însă pe parcursul unui an ele pot ajunge la câteva sute de lei.
Din acest motiv, specialiștii recomandă verificarea periodică a extraselor de cont și compararea ofertelor bancare, deoarece multe instituții financiare oferă pachete fără comisioane pentru anumite tipuri de operațiuni.
Cât pot însemna, în realitate, cheltuielile „mici”
Un exemplu simplu arată cât de repede se adună aceste sume. Dacă o persoană cumpără cafea zilnic (330 de lei pe lună), comandă mâncare de două ori pe săptămână (720 de lei), plătește abonamente pe care nu le folosește frecvent (115 lei) și face cumpărături impulsive de aproximativ 250 de lei pe lună, totalul ajunge la aproape 1.400 de lei lunar.
Într-un an, această sumă depășește 16.000 de lei, bani care ar putea acoperi avansul pentru o mașină, renovarea unei camere, un concediu de familie sau constituirea unui fond de urgență.
Experții în finanțe personale spun că soluția nu este renunțarea completă la micile plăceri, ci conștientizarea lor. O evidență simplă a cheltuielilor, chiar și pentru o singură lună, îi ajută pe mulți oameni să descopere unde se duc, de fapt, banii și ce obiceiuri pot fi schimbate fără un efort major.